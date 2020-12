je

Si vous n’avez pas encore vu la star du roller et la sensation virale Oumi Janta se frayer un chemin sans effort dans un skatepark de Berlin, eh bien, pour être honnête, vous manquez quelque chose.

Janta marche sur la lune, pirouettes et danses avec une élégance et une facilité qui donneront envie à quiconque d’ajouter une paire de patins élégants au panier et de se diriger directement vers le parc le plus proche.

Bien que ce ne soit peut-être pas aussi transparent qu’elle le semble, il n’est pas surprenant que, aux côtés de toute une foule d’autres Tik Tokers et Instagrammers, il y ait eu une énorme augmentation du roller.

Bien que le sport remonte à 1735, ce n’est que dans les années 70 qu’il a attiré l’attention du plus grand nombre, associant le disco. Les discothèques à roulettes et les patinoires à roulettes sont devenues des lieux de détente, en particulier aux États-Unis.

Pendant le verrouillage, nous avons assisté à un retour à des activités plus saines: puzzles et cuisson du pain à la banane. Il en va de même pour le roller. Cela pourrait être en partie dû à la demande de modes de transport alternatifs où nous avons recherché des vélos, des scooters ou d’autres modes à roues afin de maintenir une distanciation sociale et d’éviter les foules.

Le patinage à roulettes est également un entraînement aérobie impressionnant qui utilise à peu près tous les muscles du corps, en particulier le cœur. Il exerce moins de pression sur le corps que la course à pied, mais travaille toujours vos fessiers, vos quadriceps, vos abdominaux, vos mollets et vos bras, brûlant environ 600 calories par heure.

Il y a quelques similitudes avec le ski en termes de position du chasse-neige, mais la clé est de plier les genoux pour maintenir votre équilibre et vous garder en contrôle. Les débutants peuvent opter pour des genouillères et des coudières.

Prenez votre bandeau et votre lycra rétro imprimé et préparez-vous à fouler les trottoirs, à la manière de Venice Beach.

Impala Sidewalk Skates Rollerskates Quad

Avec un design d’inspiration rétro, ces patins se démarqueront sur le trottoir. Ils ont une construction à quatre roues dont chacune mesure 58 mm et un motif imprimé léopard de plus en plus. Fabriqués en PVC, ils sont végétaliens. Il existe également un motif de fondu pastel psychédélique ainsi qu’une nuance aqua et blanche.

(Impala)

Patins à roulettes quad Roller Derby Firestar V2

Pour toutes les sensations des années 70, ne cherchez pas plus loin que le Roller Derby et ces patins blancs et sarcelle. Le modèle quad dispose de roues de 54 x 28 mm ainsi que d’un stabilisateur de talon, d’une sangle de cheville et d’un rembourrage confortable. Ils sont agrémentés d’un motif pailleté.

(Skate Hut)

Patins à roulettes SFR Figure Quad

Ces patins d’aspect professionnel donnent une ambiance de patinage artistique, mais au lieu d’une lame, il y a quatre roues. L’esthétique élégante et sophistiquée est due à la teinte blanche classique qui reçoit une touche féminine et amusante avec des touches de rose pastel. Ils sont idéaux pour les débutants et sont livrés avec un rembourrage en mousse pour plus de confort.

(SFR)

Patins à roulettes Impala Rollerskates

Avec un design induisant la nostalgie, ces patins nous renvoient à notre enfance. Au lieu d’un design quad comme ceux ci-dessus, les roues sont en ligne et peuvent donc ne pas offrir le même niveau d’équilibre pour les débutants. Pour plus de sécurité, il y a une fermeture à lacets ainsi qu’une boucle.

(Impala)

Patins à roulettes quad SFR Vision Canvas

Ces patins n’ont peut-être pas les rayures, mais les étoiles dégagent une esthétique classique du roller de nos copains de l’autre côté de l’étang. Le design d’inspiration américaine repose sur une tige en toile de type denim à la fois confortable et subtilement affirmée.

(SFR)

Patins à Roulettes Quad Rookie Rosa – Blanc

Certains des plus beaux patins que nous ayons vus, ce modèle est orné d’une broderie rose qui donne au design par ailleurs minimaliste une touche d’intrigue. Les patins quad sont fabriqués à partir de nylon, mais ont été dotés d’une botte rembourrée et d’une construction doublée de polaire pour un confort supplémentaire.

(Débutant)

Patins à roulettes Stateside Spectra, rouge

Conçus pour les débutants, ce sont quelques-uns des patins les plus adaptables que nous ayons vus, ce qui les rend idéaux pour les enfants et les pieds en pleine croissance. Il y a la possibilité d’ajuster la longueur et la largeur du patin pour un modèle qui s’étendra à côté d’eux.

( John lewis )

Patins à Roulettes Moxi Rainbow Quad – Noir

Prêt pour le Roller Derby, cet ensemble de patins orné d’arc-en-ciel a trouvé sa place sur notre liste de cadeaux. Non seulement ils sont brillants et amusants, mais ils sont super pratiques avec une semelle extérieure en PVC résistante et une sangle réglable.

(Moxi)

Patins à roues alignées No Fear

Pour une paire sans chichi, sans fioritures, cette itération de No Fear n’est peut-être pas aussi jolie que les autres de cette liste, mais elle vous servira bien tout au long de vos exploits de patinage. Mettant le soutien au premier plan, ils sont équipés d’un trio de boucles à verrouillage rapide et d’une doublure intérieure.

(Sports Direct)

Patins de fitness pour enfants Fit 3 – Gris / Jaune

Conçus pour les enfants et dans une gamme de couleurs, ce sont des patins sur lesquels vous pouvez compter pour soulager vos problèmes de sécurité. Les bottes sont équipées d’un triple système de fixation sécurisé, de roues en caoutchouc pour une meilleure adhérence et de freins. Ils sont également réglables et s’élargiront à mesure que les pieds de vos enfants grandiront.

(Décathlon)

Patins Quad Rio Roller Milkshake – Mint Berry

Nous n’avons pas pu résister à ces charmantes options pastel. Le coloris vert menthe, blanc et baies nous ramène aux années 70. Bien que ce soit l’esthétique qui nous a attirés, les patins offrent également un confort et un soutien supérieurs.

(Rio Roller)

