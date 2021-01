L

Les mesures de stabilisation ont prouvé une fois pour toutes que le travail à grande échelle à domicile est possible. Beaucoup d’entre nous peuvent continuer à le faire même si les bureaux rouvrent et que le monde du travail s’adapte à une nouvelle normalité.

Vous avez peut-être rezoné la table de la cuisine comme bureau ou bloqué une table dans une alcôve inutilisée pour le moment, mais si vous prévoyez de travailler plus souvent à domicile, vous voudrez peut-être créer un espace de travail plus dédié.

Cela commence par un bon bureau. Un espace dédié au travail vous aidera à vous concentrer d’une manière que vous ne pourrez jamais vous avaler sur votre canapé. Si vous manquez d’espace, vous pouvez opter pour un design qui se double d’une coiffeuse ou d’une console lorsque vous ne l’utilisez pas pour le 9 à 5.

Que vous ayez besoin d’un design mince pour installer votre ordinateur portable ou d’un bureau avec de nombreuses options de stockage pour tous vos documents, voici quelques-uns des meilleurs petits bureaux pour vous aider à travailler à domicile.

MADE Essentials Table de salle à manger murale Izzy, blanc

Dimension: H78 x L56 x P15cm

Techniquement une table à manger, cette option a tout ce dont vous avez besoin pour un bureau à domicile compact.

Chaque pouce est conçu avec la multifonctionnalité à l’esprit: il y a un tableau à l’arrière de la table pour noter vos tâches, et une fois replié, l’intérieur révèle des étagères qui ont été conçues à l’origine pour la vaisselle mais qui peuvent tout aussi facilement être réutilisées pour ranger des choses comme les factures, la paperasse, la papeterie et autres articles essentiels du bureau à domicile.

Quant à la table, elle est à l’origine conçue pour deux personnes, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de place pour un ordinateur portable, un clavier sans fil et une souris.

Bureau vintage 3 tiroirs Penelope bleu foncé

Dimensions: H98 x L120 x P60cm

Si vous rêvez d’un bureau élégant qui peut faire office de coiffeuse, ne cherchez pas plus loin que ce magnifique design de Maisons Du Monde. Les finitions bleu foncé et effet laiton donnent un look vintage au design et il y a beaucoup d’options de rangement avec trois tiroirs pour vos bibelots et fournitures de papeterie.

Vous devrez sortir votre boîte à outils car un assemblage est nécessaire, mais avec le résultat final aussi beau que celui-ci, nous pensons que cela en vaut la peine.

House by John Lewis – Bureau de rangement Cube, naturel

Dimensions: H75 x L120 x P60cm

De la gamme interne de JL est ce bureau solide qui vient avec trois tiroirs spacieux pour le stockage supplémentaire. L’effet bois naturel est fini avec une laque brillante qui facilite le nettoyage.

Bureau mural Esme

Dimensions: H40 x L60 x P16,5 cm

Si l’espace est un problème, il existe des conceptions compactes intelligentes qui vous aideront à maximiser chaque centimètre d’espace précieux. Ce bureau est un superbe exemple – il se replie du mur, ce qui en fait une excellente option pour tous ceux qui n’ont pas de place pour se faufiler dans une table – tout ce dont vous avez besoin est une chaise et vous êtes prêt à partir. La conception intelligente comprend une étagère pour la papeterie et un support minimal pour ranger la paperasse, les livres et les magazines.

en relation

Bureau console d’angle de style rétro Grimsby

Dimensions: H76 x P70cm

Une solution peu encombrante avec une esthétique vintage, ce bureau d’angle contient une multitude de fonctionnalités utiles dans le petit espace. Il y a des trous pour les câbles d’ordinateur et d’ordinateur portable ainsi qu’une mince étagère de rangement sous le dessus pour ranger les ordinateurs portables et les stylos.

Bureau incliné Solomon, noir

Dimensions: H175 x L65 x P48cm

Made est la maison d’un design intelligent et inhabituel, proposant continuellement de nouvelles versions sur les meubles traditionnels. Nous adorons ce bureau incliné au look industriel, fabriqué en acier enduit de poudre noire solide. Il y a deux étagères minces ainsi qu’une table carrée pour votre ordinateur portable, vous offrant de nombreuses options pour décorer le bureau avec des plantes d’intérieur et des cadres photo. Vous devrez visser le bureau au mur en haut pour maintenir la conception stable.Ainsi, même s’il n’est pas portable, c’est un design innovant qui ne prendra pas beaucoup de place.

Bureau d’ordinateur à deux tiroirs par Accord

Dimensions: 54,9 x 99,8 x 82 cm

Accord a cloué de petits bureaux avec ce design, qui est livré avec deux compartiments de rangement et une zone de câble pour cacher les fils disgracieux. Fini en chêne texturé clair avec des pieds blancs, il y a beaucoup de place sur le plateau de 100 x 55 cm pour votre ordinateur portable, votre souris et une lampe.

Bureau flottant Hashtag Homes

Dimensions: H91 x L94 x P50cm

Un bureau incliné avec le potentiel d’une seconde vie en tant que coiffeuse, cette table élégante et minimaliste est un excellent investissement pour tous ceux qui envisagent de travailler à long terme à domicile.

Il n’y a que deux pieds, ce qui permet de ne pas encombrer l’espace sous vos jambes, tandis que le plateau de table offre beaucoup d’espace pour votre ordinateur portable et certains ordinateurs portables. Nous aimons l’ajout de l’étagère supérieure, idéale pour afficher des impressions d’art de motivation et les succulentes étranges. Il y a aussi un tiroir spacieux qui est parfait pour ranger vos affaires de bureau lorsque vous n’en avez pas besoin.

Bureau d’angle Conrad d’Argos Home – Effet Chêne

Dimensions: H73 x L94 x P94cm

Tirez le meilleur parti d’un coin mal aimé avec un bureau à angle droit rempli d’étagères pour de nombreuses options de rangement. C’est un beau design avec une finition effet chêne et bien qu’il y ait de la place pour un ordinateur portable, vous pouvez également le ranger confortablement dans un ordinateur de bureau, un clavier et une souris.

Six étagères sous le dessus de la table vous offrent plus qu’assez d’options pour ranger papiers et fournitures de bureau.

Mini bureau mural pliable MEETING

Dimensions: L60 x H40 x P15cm

Fabriqué à partir de MDF laqué, ce bureau mural est idéal pour tous ceux qui détestent l’encombrement. Pliez-le simplement pour ranger votre poste de travail. Outre la porte abattante qui se transforme en bureau, le design intègre également un support pour ordinateur portable (max 14 pouces / 36 cm) et un porte-documents.

Verdict

Gain de place, multifonctionnel et avec des options de stockage décentes, Table murale Made’s Izzy obtient notre vote. Nous aimons le fait que vous puissiez également ranger le tout en cas de besoin, ce qui vous permet de verrouiller le travail lorsque vous avez terminé pour la journée.