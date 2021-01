je

f Veganuary était un jeu d’enfant et vous envisagez de poursuivre votre nouveau style de vie à long terme, il y a bien plus à considérer que votre alimentation.

Lorsque vous vous lancez dans une vie végétale – que ce soit pour des raisons environnementales, sanitaires ou éthiques – cela peut tout affecter, de vos choix de mode à vos achats de beauté.

Mais il est de plus en plus facile que jamais d’échanger vos favoris passés contre des articles sans sous-produits animaux, en particulier dans le domaine de la beauté. Les marques branchées du monde entier sautent dans le train en marche végétalien en lançant du maquillage, des pinceaux de maquillage et même des soins capillaires à base de plantes et sans cruauté envers les animaux.

Les soins capillaires végétaliens en particulier ont fait des pas de géant en peu de temps, où les goûts de Rahua, Pureology et Briogeo ont des gammes entières qui relèvent le défi végétalien ainsi que d’autres comme Aveda et Davines avec des produits spécifiques.

en relation

Trouver des héros du Saint Graal qui laissent vos cheveux propres, brillants et protégés des pointes fourchues et des cassures, ainsi que de l’absence de dérivés animaux tels que la kératine, le lait, la cire d’abeille et le miel, n’a pas besoin d’être difficile. Mais il convient de noter que naturel, sans cruauté et végétalien ne sont pas la même chose.

S’engager dans un régime végétalien peut entraîner un déficit en protéines qui peut affaiblir vos cheveux et leur donner une plus faible résistance à la traction.Il est donc plus important que jamais de trouver des soins capillaires à long terme qui ne les dépouilleront pas de son huile naturelle et nourriront votre succulent serrures.

Nous avons travaillé dur pour que vous trouviez les meilleures marques de soins capillaires vegan sur le marché à tous les prix et avec une variété de produits pour toutes les préoccupations, de fines et bouclées, à sèches et abîmées.

Pureologie

Pionniers dans le domaine des soins capillaires vegan, Pureology propose une gamme de produits no-nasties ciblés pour les problèmes typiques comme les mèches sèches ou faibles. Les produits héros comprennent la gamme Hydrate Color Care composée d’un shampooing et d’un revitalisant ainsi que la collection Strength Cure. Pour créer un look ondulé digne d’un salon, le spray au sucre Beach Waves de la marque adopte une approche plus douce d’un brouillard salin classique pour des résultats plus définis.

(Pureologie)

Love Beauty & Planet

Des soins capillaires végétaliens à bon prix, chez Love Beauty & Planet, tout est question de produits de qualité à faible coût qui sentent et se sentent incroyables. La ligne nourrissante est composée de shampooings, de revitalisants et des 2 Minute Magic Masques. Les gammes sont ciblées pour la couleur, le volume, la réparation et l’hydratation contenant les senteurs paradisiaques de rose, de coco ou de beurre de karité. Les bouteilles sont également fabriquées à 100% de matériaux recyclés et peuvent être recyclées une fois terminées.

(Love Beauty & Planet)

Rahua

L’ingrédient clé? L’huile de rahua provient des profondeurs de la forêt amazonienne en utilisant des pratiques durables en tandem avec les peuples autochtones. L’huile nourrissante est à la base de la marque de soins capillaires Rahua fondée par le célèbre coiffeur new-yorkais Fabian Lliguin. Transformant des mèches sans vie en une chevelure saine, pleine de brillance et de rebond, le label durable n’utilise que des ingrédients végétaux biologiques et équitables pour créer sa gamme de soins pour le corps et les cheveux. Alors que le combo classique de shampooing et de revitalisant est sur le point de devenir votre favori, le traitement luxueux et l’huile d’Amazon légendaire méritent une place dans votre routine de beauté.

(Rahua)

Davines

Le label d’origine italienne Davines adopte une approche technique de ses formules. La marque a commencé comme un laboratoire de recherche pour certaines des plus grandes sociétés de cosmétiques au monde avant de dévoiler sa propre collection. La gamme est composée d’ingrédients naturels haut de gamme au toucher luxueux et de produits spécialisés pour tous les types de cheveux, y compris les cuirs chevelus sensibilisés, les pellicules, les cheveux fins et bouclés. Bien que l’intégralité de la gamme ne soit pas végétalienne, la majorité sont exempts de dérivés animaux tels que le lait sans rinçage OI All In One Milk pour contrôler les frisottis, le shampooing et revitalisant LOVE CURL et le Liquid Spell Reinforcing Bodifying Fluid pour ajouter du volume aux cheveux fins. .

(Davines)

Briogeo

Exploitant la puissance des ingrédients naturels, Briogeo a été fondée pour offrir aux consommateurs des produits honnêtes, clairs et propres qui agissent pour détoxifier, protéger du stress, prévenir les cassures et offrir une brillance remarquable. La gamme de produits inclusive propose des options pour chaque type de cheveux, des mèches ternes et sèches aux mèches bouclées succulentes, qui sont toutes exemptes de sulfates, de silicones, de parabènes, de phtalates, de DEA et de couleur synthétique. Il n’est pas entièrement végétalien, mais sans gluten et la majorité sont sans ingrédients d’origine animale. Nos produits dignes d’un investissement comprennent le programme Don’t Despair, Repair! le shampooing super hydratant, le Color Me Brilliant Mushroom + Bamboo Color Protect Primer et le traitement du cuir chevelu charbon + arbre à thé.

(Briogeo)

Aveda

Les produits Aveda sont tous axés sur la beauté holistique avec la responsabilité environnementale. Le label durable n’utilise que des ingrédients biologiques et s’engage à ne pas gaspiller ni résidus toxiques dans sa production. La majorité des produits sont végétaliens et entièrement sans cruauté. Donnez une nouvelle vie à vos cheveux avec le shampooing et revitalisant restructurant Damage Remède et protégez-les contre la chaleur et les cassures avec le brillant contrôle des dommages.

(Aveda)

Maria Nila

Laissez les serrures terne être une chose du passé avec les produits végétaliens et sans cruauté de Maria Nila qui ne contiennent pas non plus de sulfates ni de parabens. L’étiquette de soins capillaires comporte six gammes conçues pour couvrir toutes les bases, de la cicatrisation pour favoriser la croissance et du doux pour vous laisser des mèches pulpeuses brillantes, au volume, à la couleur et à la réparation qui font ce qu’ils disent sur l’étain. Traitez vos cheveux avec le spray de protection contre la chaleur à séchage rapide, le masque de soin pour la tête et les cheveux et l’huile d’argan douce véritable.

(Maria Nila)

Olaplex

Utilisé dans certains des salons les plus célèbres du monde, Olaplex fera des merveilles pour transformer et renforcer vos serrures en reconstruisant les liens brisés. La formule scientifiquement conçue restaure vos cheveux à un niveau moléculaire avec des gammes pour les consommateurs et les professionnels. La collection au détail en cinq parties commence par le numéro trois ou le Hair Perfector – un traitement que vous laissez dans vos cheveux pendant environ 10 minutes pour réduire les cassures. Entretenez vos cheveux avec le shampooing et le revitalisant qui composent les parties suivantes, suivis d’une crème coiffante sans rinçage, du n ° 6 Bond Smoother et de l’huile de liaison n ° 7 qui garantissent que les mèches sèches et cassantes deviennent soyeuses.

(Olaplex)

Coco et Eve

Coco & Eve se spécialise dans les masques réparateurs qui renforcent et réparent vos cheveux en quelques minutes. La marque est à la fois végétalienne et approuvée par PETA, utilisant de la noix de coco vierge brute et des ingrédients tropicaux balinais pour nourrir vos cheveux. Explorez la gamme, y compris le masque capillaire super nourrissant Like A Virgin à la noix de coco et à la figue qui hydratera et donnera de la brillance à vos cheveux.

(Coco et Eve)

Gens verts

Green People est là pour prouver que vous pouvez coiffer des mèches saines et succulentes tout en adoptant un mode de vie à base de plantes. La marque sans cruauté utilise les goûts de la framboise, de la fleur d’oranger et de l’Aloe Vera avec des arômes naturels et sans l’inclusion de SLS et de silicones. La gamme comprend des options pour les peaux sensibles avec des variations sans parfum, les bébés et tous les types de cheveux, y compris notre favori personnel, le sérum capillaire au quinoa et à l’artichaut qui contient des protéines de quinoa pour plus de brillance.

(Peuple vert)

Le magasin du corps

The Body Shop a joué un rôle actif dans la lutte contre les tests sur les animaux et, bien que tous les produits soient sans cruauté, il existe également quelques options 100% végétaliennes. Prenez soin de vous avec le Masque Capillaire Truly Nourishing Banana qui nourrira vos cheveux grâce à l’association de purée de banane bio de l’Équateur et d’huile de noix du Brésil du Pérou. Le revitalisant Ginger Scalp Care est idéal pour les cuirs chevelus sensibles qui agit pour apaiser et renforcer grâce à l’huile essentielle de gingembre, à l’écorce de bouleau, aux extraits de saule blanc et à l’aloe vera biologique.

( Le magasin du corps )

L’Oréal Professionnel

La gamme Source Essentielle de L’Oréal Professionnel est fabriquée principalement à partir d’ingrédients d’origine naturelle, est entièrement végétalienne et, pour ce niveau supplémentaire de durabilité, peut être remplie dans les salons. Les formules sont exemptes de silicone, de sulfates, de parabènes et de parfums synthétiques, tout en conservant un puissant punch. Pour les cheveux normaux ou secs ainsi que pour les cuirs chevelus délicats, il existe des produits adaptés aux besoins spécifiques, chacun incorporant une fleur particulière qui reste dans la texture du gel.

(L’Oréal)

en relation