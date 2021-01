C

Les directives ovides changent à gauche, à droite et au centre, mais il semble qu’il faudra du temps avant que nous puissions enfin fréquenter nos salons préférés.

Oui, nous ne voyons peut-être pas beaucoup de monde et un chignon ou une tresse pratique peut cacher le pire des dégâts lors d’un appel Zoom, mais lorsque nous sortons de nos cocons verrouillés, qui ne veut pas de cheveux sains, brillants et succulents?

Obtenir une coupe peut faire des merveilles pour transformer nos cheveux de la paille à ceux du samedi soir, mais comme ce n’est pas actuellement sur les cartes, nous pouvons apporter de petits changements à notre gamme de produits pour insuffler une nouvelle vie à nos serrures.

Comment les cheveux sont-ils abîmés?

Adam Reed, ambassadeur éditorial britannique de L’Oréal Professionnel, explique: «Nos cheveux sont composés de trois parties importantes, le follicule, la tige et les cuticules. Les cuticules des cheveux sont principalement constituées de kératine. Lorsqu’ils sont sains, ils se chevauchent pour former une couche protectrice autour des cheveux. Lorsque les cheveux sont gravement endommagés, la cuticule externe se soulève et s’use, ce qui signifie que les cellules qui se chevauchent ne reposent plus à plat. Cela peut rendre la tige du cheveu fragile et encline à se fendre et à se casser. »

La chaleur excessive des outils comme les lisseurs ou les pinces, les colorants, les rayons UV, les laver trop souvent et ainsi éliminer les huiles naturelles qui les nourrissent, et les coupes peu fréquentes peuvent tous faire des ravages sur nos cheveux.

Les lotions et potions que vous appliquez sont essentielles pour minimiser leur impact, éviter de nouvelles bris et vous garderont en bonne place pour votre prochain rendez-vous.

Que peuvent faire les produits pour réparer les cheveux?

Emballez vos cheveux d’hydratation, d’huiles fortifiantes et de vitamines grâce à votre shampooing, revitalisant, masque ou sérums qui peuvent réparer les liens brisés et lutter contre les problèmes courants tels que la sécheresse, le teint terne, l’inanité, les pointes fourchues et les frisottis.

Reed ajoute: «Mon premier conseil en ce qui concerne les produits est de les utiliser à titre préventif: protéger, renforcer et nourrir les cheveux de manière continue pour maintenir leur santé. Des produits comme L’Oréal Professionnel Serie Expert Absolut Repair Masque, qui contient du quinoa doré pour ajouter des protéines, est idéal pour restaurer la santé des cheveux et prévenir les dommages.

“Si vous avez un peu moins de temps, l’Huile Originale Mythique L’Oréal Professionnel (ou comme j’aime l’appeler, l’or liquide!) Est enrichie en Huile d’Argan Marocaine et en Vitamine E pour nourrir et réparer. J’aime frotter ça. entre les mains et appliquer sur les pointes après le brushing pour le protéger.Mon dernier conseil est de toujours utiliser un produit coiffant avec un spray protecteur de chaleur comme L’Oréal Professionnel Tecni.Art Pli pour aider à maintenir la santé des cheveux. “

Les règles d’or des soins capillaires

Les cheveux sont fragiles lorsqu’ils sont mouillés, évitez donc de les brosser ou de les sécher à la serviette car cela peut être rugueux.Ne lavez pas vos cheveux tous les jours pour conserver les huiles naturelles.

Reed insiste sur le dernier point. Pour les accros de la chaleur, il recommande: “Tresser les cheveux avant de se coucher, partiellement mouillés, est un excellent moyen de se réveiller avec des vagues et un peu de texture dans les cheveux pour que vous ayez toujours l’impression que vos cheveux ont du style. Jouez avec la façon dont vous le faites. . Plus la section de la tresse est épaisse, plus les vagues sont lâches ou si vous laissez sécher les cheveux en une queue de cheval serrée et basse, vous obtiendrez des racines plus plates avec une texture naturelle jusqu’aux extrémités. “

Si vous n’êtes pas encore prêt à lâcher vos outils, il suggère d’en choisir un «qui contrôle la chaleur et prévient les dommages. L’Oréal Professionnel Steampod 3.0 utilise la vapeur et est spécialement conçu pour lisser, coiffer ou ajouter des ondulations aux cheveux avec jusqu’à 78% de dommages en moins.

Nous avons rassemblé des produits pour toutes les longueurs, couleurs, types et textures de cheveux pour éviter les dommages sur leurs traces.

Gamme de réparation botanique Aveda

Aveda a lancé sa gamme de réparation botanique fin 2020 pour nous aider à transformer nos serrures de l’intérieur vers l’extérieur avec un traitement de renforcement des liens scientifiquement soutenu.

Chacun des produits – le shampooing, le revitalisant, le traitement sans rinçage et le masque – agit en tandem pour renforcer et réparer chaque mèche.

Les cheveux sont composés de trois couches clés; le F-Layer, Cuticle et Cortex – et cette collection est conçue pour tous les renforcer. Les molécules sont absorbées tout au long du cortex et multiplient les liaisons pour les fortifier et laisser les mèches plus épaisses et plus saines. Il y a un effet démêlant et lissant au niveau de la cuticule pour éviter la casse et un complexe unique à base de plantes qui entoure la couche F pour un soutien supplémentaire des éléments.

Il existe deux des masques de renforcement intensif disponibles – riche pour les cheveux moyens à épais et légers pour les types de cheveux plus fins et fins. Le premier a deux fois plus de lipides et de beurres végétaux.

Les produits sont à 93% à base de plantes et sont sans cruauté, sans silicone et végétaliens.

Olaplex

Si vous ne connaissez pas déjà le nom Olaplex, vous êtes au bon endroit. La marque est surtout connue et appréciée pour sa gamme en salon, mais propose une variante à domicile qui offre un impressionnant coup de poing pour renforcer les cheveux.

La gamme de produits peut sembler minimaliste en apparence, mais comprend un ingrédient actif breveté qui agit au niveau moléculaire pour réparer les liaisons brisées qui peuvent avoir été causées par la coloration, la chaleur ou des dommages mécaniques.

La gamme – qui sont tous numérotés pour une application infaillible – comprend le traitement intensif Bond No.0, le No.3 Hair Perfector, le No.4 Bond Maintenance Shampoo, le No.5 Conditioner. No 6 Bond Smoother et No 7 Bonding Oil qui fonctionnent ensemble ou seuls pour reconstruire l’usure.

N ° 0 – le dernier ajout – prépare vos cheveux pour un processus de restauration encore plus intensif avec la dose la plus élevée de la technologie Olaplex dans la gamme à domicile. Appliquer sur cheveux secs et saturer. Après 10 minutes, appliquez le n ° 3. Le Hair Perfector, qui doit être laissé pendant 10 minutes supplémentaires et reconstruit les liaisons endommagées. Suivez-le avec le shampooing, le revitalisant, puis le lisseur Bond No.6 sans rinçage qui s’attaque aux frisottis, à la déshydratation et offre une protection supplémentaire contre la coloration, le coiffage et les agressions environnementales. Dernier point mais non le moindre, l’Huile de liaison facilite le processus de coiffage. Appliquer sur cheveux humides ou secs pour des effets apprivoisés et défrizzing ainsi qu’un éclat sain.

Étant donné le sceau d’approbation des stylistes, des célébrités et des connaisseurs, ce sont des produits sur lesquels vous pouvez compter pour réparer vos cheveux à leur paroxysme.

Huile capillaire Charlotte Mensah Manketti

Vous pouvez compter sur Charlotte Mensah et sa gamme complète d’essentiels de luxe pour donner à vos serrures le TLC dont elles rêvent. Avec ses produits éponymes, la coiffeuse légendaire utilise des huiles bio, éthiques et issues de sources durables qui font des merveilles sur tous les types de cheveux mais particulièrement sur ceux aux textures bouclées et afro.

L’huile capillaire Manketti apporte une dose de brillance indispensable aux mèches ternes, ternes et déshydratées grâce à l’inclusion d’huiles de noix de Manketti et de Ximenia. Les cheveux sont plus faciles à gérer et soyeux, tandis qu’avec une utilisation continue, ils s’attaquent aux dommages causés par les produits chimiques, la chaleur et les éléments. Massez le cuir chevelu ou appliquez une quantité de la taille d’un pois sur les pointes des cheveux mouillés ou secs.

Redken Extreme +2 Repair Pack (3 Produits)

La gamme Extreme de Redken regorge de produits conçus pour donner aux cheveux le soutien dont ils ont besoin pour éviter la casse et d’autres dommages. Il y a des shampooings, des revitalisants, des traitements sans rinçage et des sprays. Recherchez les produits spécialement conçus pour les mèches décolorées et ceux pour les cheveux longs qui mettent en vedette la vitamine biotine suralimentée qui joue un rôle important dans la croissance des cheveux. Cet ensemble de trois paquets contient le strict nécessaire pour des cheveux sains du cuir chevelu aux pointes avec un masque puissant et intensif à appliquer après le shampooing et à laisser pendant trois à cinq minutes.

Restauration de preuve vivante

Pour des brins visiblement plus sains de la racine aux pointes, Living Proof propose une sélection de produits puissants dans sa collection Restore qui verront les dommages courir pour les collines. Associez les bases du shampooing et du revitalisant avec un coup de pouce supplémentaire du Perfecting Spray, du Dry Scalp Treatment, du Smooth Blowout Concentrate, du Repair sans rinçage et du Repair Mask pour lisser et protéger et laisser vos cheveux plus forts et plus soyeux que jamais.

Sérum Virtue Split End

Avec l’ingrédient Alpha Keratin 60ku signature de la marque – une protéine qui imite celle qui se trouve naturellement dans vos cheveux – ce sérum améliorera la santé et la texture de vos cheveux. Il est mélangé avec de la protéine de pois et du quinoa hydrolysé pour sceller les extrémités effilochées et arrêter les fissures avant qu’elles ne remontent la tige du cheveu. Il peut être utilisé sur n’importe quelle longueur et a un arôme parfumé de noix de coco-yuzu.

Cure de force Pureology

Nous sommes depuis longtemps fans de la collection Strength Cure de Pureology non seulement pour son arôme agréable et ses références végétaliennes, mais aussi pour ses effets anti-dommages. Les produits sont remplis de nutriments essentiels pour réparer les effets de la coloration et des agresseurs externes ainsi que pour prévenir les dommages futurs. La gamme est composée d’un shampooing, d’un revitalisant, d’un masque de traitement en profondeur Superfood avec un mélange de mandarine, de pivoine et de jasmin à utiliser après un shampooing pendant cinq minutes et d’un traitement Miracle Filler. Ce dernier est un spray à usage quotidien protecteur de la chaleur qui laisse les cheveux doux, lisses et donne une touche de couleur. Il existe également une collection spécialement pour les blondes.

Leonor Greyl Masque Quintessence

Chaque fois que vos cheveux ont l’air terne, ternes ou secs, un masque peut faire des merveilles et cette itération de l’extraordinaire soin capillaire Leonor Greyl peut être l’un des plus nourrissants et efficaces du marché pour des mèches brillantes et souples.

Il combine les huiles de cupuaçu et de Manketti – réputées pour leurs bienfaits revitalisants – pour contrer les facteurs de stress thermiques, coiffants et environnementaux. Le produit est une formule crémeuse épaisse qui doit être appliquée à la place de votre après-shampoing sur des longueurs humides et se termine pendant deux à cinq minutes et rincée ou pré-shampooing pendant 20 minutes pour un traitement plus intense.

Philip Kingsley Elasticizer Traitement revitalisant en profondeur

Il y a une raison pour laquelle Philip Kingsley Elasticizer est un produit culte et primé qui figure régulièrement dans les “ meilleures ” rafles – cela fonctionne. La formule améliore considérablement les cheveux abîmés après une seule application. Il fournit une vague d’hydratation à la cuticule du cheveu avec une protection UV. Vous remarquerez que vos mèches semblent plus soyeuses, plus lisses avec un rebond supplémentaire. Avant de sauter dans la douche, mouillez vos cheveux et appliquez ce traitement pendant 20 à 60 minutes puis rincez. Utilisez une fois par semaine pour maximiser les résultats.

Masque régénérant à l’huile rare de figue de barbarie

Le produit phare de Christophe Robin est peut-être le Gommage Purifiant Nettoyant au Sel Marin pour nettoyer et exfolier le cuir chevelu – mais c’est le Masque Régénérant que nous recherchons lorsque nos cheveux semblent moins bons. Après le shampooing, massez le produit de la racine aux pointes avant de rincer progressivement en laissant le produit mousser. La formule à action rapide se met au travail pour restaurer, réparer et protéger vos cheveux en quelques minutes. Il est composé d’une combinaison d’huile de pépins de figue de barbarie riche en antioxydants, de céramides végétaux pour la fortification et la brillance, et de fleur d’inula qui ravivera les pigments capillaires naturels ou colorés.

Scellant nourrissant à la kératine Davines

Cette formule innovante de la marque italienne de soins capillaires haut de gamme Davines est conçue pour fortifier chaque mèche et vous laisser prêt à affronter la journée. Comme la couche de finition de votre manucure, ce produit utilise de la kératine végétale avec le complexe exclusif Biacidic Bond de la marque pour protéger les cheveux, emprisonner l’humidité, donner un coup de pouce à l’hydratation, contrer la casse et réduire les frisottis.

Masque Josh Wood Color Everything

Nous adorons les multitâches et ce masque peut résoudre toute une série de problèmes liés aux cheveux, en les renversant comme des épingles au bowling. Il contient du KeraVeg, du beurre amazonien et du quinoa hydrolysé pour fournir un conditionnement en profondeur à vos cheveux. Utilisez chaque semaine pour maximiser les effets. Après le lavage, laissez agir 5 minutes puis rincez. Vous remarquerez que vos cheveux sont plus sains et plus forts.

L’Oréal Professionnel Serié Expert Absolut Repair Gold Mask

Comme recommandé par le coiffeur renommé et ambassadeur de la rédaction britannique pour L’Oréal Professionnel Adam Reed, ce masque est de la poussière d’or. Il offre une étape sérieusement nourrissante dans votre routine de soins capillaires pour laisser vos mèches sous leur meilleur jour. Le produit est composé de quinoa d’or pour offrir une hydratation et une protection durables.

Verdict

En raison de leur capacité à protéger les cheveux au niveau moléculaire, Réparation botanique d’Aveda gamme et Olaplex les essentiels étape par étape ont remporté notre meilleur choix. Mais si nous devions choisir entre les deux, l’Aveda obtient un point bonus pour l’arôme durable qui nous est traité tout au long de la journée après une séance de lavage des cheveux.

