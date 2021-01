S

jouer à la maison et à l’intérieur pendant de longues périodes peut nous mettre beaucoup de pression à la fois physiquement et mentalement. Avec aussi peu que 15 à 30 minutes de yoga par jour, vous pourriez être surpris du changement d’humeur.

Le yoga existe depuis des milliers d’années en tant que pratique ancienne. Il peut aider à améliorer la santé de votre cœur, abaisser la tension artérielle, combattre la dépression et réduire l’inflammation. Le yoga peut également faire des merveilles pour la qualité de votre sommeil, ce qui peut être affecté par le manque de mouvement tout au long de la journée.

Pour les débutants, aux yoginis certifiés, il existe une grande quantité de matériel sur Internet, des vidéos YouTube aux services d’abonnement comme FIIT où vous pouvez participer aux côtés d’instructeurs professionnels et compétents qui vous aideront à travailler sur votre flexibilité et votre équilibre même en étant confiné à la maison.

Il est maintenant plus difficile que jamais d’atteindre vos 10 000 pas par jour, alors au lieu de vous rendre au parc, complétez votre exercice quotidien avec du yoga et adoptez une nouvelle habitude saine. Tout ce dont vous avez besoin est une petite quantité de kit à domicile et vous serez prêt à partir.

Tapis de Yoga Manduka PROlite 71 “- Thunder

Pour lancer n’importe quel kit de yoga à domicile, vous devez d’abord investir dans un tapis. Il doit être rembourré pour protéger vos genoux et vos coudes, mais le stockage doit également être pris en compte. La prise en main est de la plus haute importance. Cette option de Manduka est de taille moyenne avec un amorti et offre une surface stable pour vos poses de guerrier et au-delà. 100% sans latex.

Tapis de yoga Gaiam Stay-Put

Pour garder votre tapis en parfait état, cette serviette est conçue spécifiquement comme un revêtement avec des poches d’angle pour le fixer en place et vous assurer d’avoir une base ferme pendant votre Salutation au soleil. Il est composé de microfibre hypoallergénique pour absorber la transpiration, tout en séchant rapidement.

Blocs de yoga haute densité Mirafit

Cet ensemble de deux blocs vous aidera et améliorera votre alignement au fur et à mesure que vous progresserez dans votre pratique du yoga. Ils aident à apporter de la stabilité lors de vos poses et vous poussent à aller plus loin et plus profondément dans vos étirements. Il existe deux tailles, toutes deux durables et légères. Ils viennent dans une variété de couleurs.

Chaussettes Gaiam Grippy Yoga Barre

Ces chaussettes spécialisées pour le yoga, la barre et le pilates ont une conception en silicone antidérapante sur la semelle pour vous donner un peu plus de stabilité pendant votre séance de yoga. Ils vous garderont fermement en place et auront un design avant croisé inspiré du ballet.

Pantalon de yoga Garudasana

Embrassez votre yogini intérieur avec ce pantalon de yoga ultra doux dans lequel vous vivrez pendant votre entraînement et vous prélasser dans la maison. Ils ont une coupe décontractée et une fabrication extensible et sont disponibles en plusieurs couleurs.

Short de yoga Nike en gris foncé

Nike a conçu ces shorts de yoga spécifiques pour hommes pour donner une approche technique sans interférer avec votre entraînement. Ils sont fabriqués à partir d’un tissu léger, anti-transpiration et à séchage rapide et sont confortables et sûrs avec une taille élastiquée.

Soutien-gorge de sport d’entraînement

Le yoga est peut-être un sport à faible impact, mais vous voulez toujours être confortable et soutenu partout et c’est là que ce soutien-gorge de Gymshark entre en jeu. Il est offert dans une vaste gamme de teintes ludiques avec un rembourrage amovible.

Haut de sport court

Ce haut fonctionnel a un design torsadé amusant et flatteur avec une construction légèrement raccourcie. Il est disponible en trois teintes polyvalentes et peut être associé aux leggings assortis.

Collant taille haute Wunder Train

Lululemon a conçu ces leggings innovants pour qu’ils soient totalement résistants à la transpiration. Cela garantit que peu importe à quel point vous vous entraînez, ils resteront confortables et secs tout au long. Ils sont également suffisamment extensibles pour que vous puissiez exercer vos prouesses de yoga et tester votre équilibre sans être limité par la fabrication. Ils sont disponibles dans une gamme de couleurs.

T-shirt à manches courtes Metal Vent Tech 2.0

Ne sous-estimez pas la sueur que vous générerez lors d’une bonne séance de yoga et ce haut de performance vous soutiendra. La fabrication technique a une respirabilité impressionnante et est disponible dans une gamme de couleurs.

Sangle extensible No Limits

Poussez vos compétences de yoga au niveau supérieur avec la bande d’étirement qui vous donnera un soutien supplémentaire pour approfondir vos poses.

Serviette de refroidissement

Gardez cette mini serviette rafraîchissante à portée de main pour essuyer votre front lorsque votre séance devient plus intense. Il est fabriqué à partir d’un tissu performant exclusif qui refroidit instantanément lorsqu’il entre en contact avec de l’eau ou est essoré.

Verdict

Un bon tapis est indispensable et le Manduka PROlite est un achat premium assorti d’une garantie à vie. Si vous préférez quelque chose avec plus ou moins d’amorti, une taille ou une couleur différente, vous pouvez trouver une sélection plus large de la marque.

Vous pouvez également acheter Manduka sur Amazon.

