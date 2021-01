W

Que vous soyez un nouveau propriétaire de chien ou que vous ayez déjà partagé de nombreuses années avec votre compagnon canin, il n’y a pas de meilleure sensation que de doucher votre chien avec des cadeaux pour faire remuer la queue.

Sans qu’ils le sachent, les animaux de compagnie peuvent offrir une bouée de sauvetage vitale pour ceux qui souffrent de santé mentale ou physique et, pendant ces périodes sans précédent, un petit câlin avec votre ami à quatre pattes peut aller très loin. Donc, pour les remercier pour tout ce qu’ils font pour nous, nous pensons qu’il est juste de leur offrir un cadeau spécial qu’ils aimeront certainement.

Des pulls adorables et des harnais élégants au shampoing pour chien à l’odeur délicieuse, notre guide de cadeaux ultime ne vous décevra pas, ni vous ni votre chienne BFF.

Fils Pop + Ted

Avec des designs qui nous rendent les “ hoomans ” verts de jalousie, il n’est pas surprenant que les propriétaires de chiens se procurent ces accessoires incontournables à la mode. La gamme Pop + Ted s’étend aux colliers, fils, harnais et accessoires – qui ont tous été soigneusement fabriqués à la main et emballés au Royaume-Uni. Cette petite entreprise, mais prospère, propose une large gamme de tissus de haute qualité et, n’oublions pas les imprimés les plus mignons que vous verrez jamais! Mieux encore, ils font maintenant aussi des vêtements humains pour que vous puissiez faire correspondre votre meilleur ami – que souhaiter de plus?

(Pop + Ted)

Gel douche Aesop Animal

Offrez à votre chien une séance de soins de luxe avec le nettoyant doux pour la peau et la fourrure d’Aesop aux propriétés désodorisantes. Cette formule douce est conçue pour laisser votre chiot sentir bon, tout en apaisant la peau sensible en même temps. Ses extraits botaniques – écorce de citron, feuille d’arbre à thé et feuille de menthe verte – possèdent également des qualités antifongiques, anti-inflammatoires et antiseptiques, ce qui le rend également approprié pour une utilisation sur la peau humaine.

(Ésope)

Equafleece

Avec l’hiver britannique qui bat son plein, nous détesterions voir votre chiot prendre froid. Des cockapoos câlins aux minuscules Poméraniens, entreprise primée de vêtements pour chiens, Equafleece a pris d’assaut les parcs de Londres. Les polaires confortables et efficaces aident à garder votre chien au sec et propre dans des conditions météorologiques difficiles, tout en gardant les frissons à distance. Que vous optiez pour un costume de chien pleine longueur ou un nouveau manteau élégant, votre chien sera le chiot le mieux habillé du parc cet hiver.

(Equafleece)

Boîte Butternut

Ils disent que le cœur d’un homme passe par son estomac, et il en va de même pour votre ami à quatre pattes. Offrez à votre chiot la plus douce des friandises: un abonnement mensuel à Butternut Box. Préparé avec des ingrédients frais de qualité humaine et livré congelé directement à votre porte dans des boîtes isothermes, l’heure du dîner n’a jamais été aussi facile et délicieuse. Vous avez le choix entre six recettes savoureuses ainsi que de délicieuses friandises, des biscuits cuits au four et même des sacs de caca compostables.

(Noyer cendré)

Jouets pour chiens KONG

Vous avez un mâcher sur vos mains? Les jouets pour chiens KONG sont la solution parfaite pour garder votre chiot stimulé et occupé pendant des heures. Le KONG Classic est l’étalon-or des jouets pour chiens et est devenu le produit de base pour les bébés en fourrure du monde entier. La formule de caoutchouc rouge entièrement naturel est ultra-durable avec un rebond irrégulier pour rendre le jeu encore plus excitant. Voulez-vous passer au niveau supérieur? Vous pouvez même remplir ces jouets intelligents avec des friandises alléchantes et une pincée de beurre de cacahuète pour garder votre animal de compagnie toute la journée.

(Kong)

Porte-chiens Teddy Maximus

Maintenant, cela peut dégager des vibrations de Paris Hilton, mais y a-t-il vraiment quelque chose de plus mignon qu’un chien dans un sac? Fabriqués au Royaume-Uni avec un tissu de haute qualité, ces porte-chiens sophistiqués sont parfaits lorsque vous êtes en déplacement avec votre ami à quatre pattes. Que ce soit pour garder vos tout-petits en sécurité et heureux dans les transports en commun, leur offrir un endroit confortable pour faire la sieste dans un café ou protéger leur précieuse fourrure de la pluie, ce porte-bébé est idéal pour toutes les occasions. Le design intelligent se décompresse également et se transforme en un lit de chien luxueux lorsqu’il est temps de faire une sieste bien nécessaire.

(Teddy Maximus)

Furbo

Vous êtes-vous déjà demandé ce que faisait votre chien lorsque vous n’êtes pas à la maison? Eh bien, maintenant, vous pouvez garder un œil vigilant sur votre chiot à tout moment avec la caméra pour chien Furbo. Il a un design attrayant où le corps blanc solide et le couvercle en bambou sont suffisamment discrets pour s’intégrer dans la plupart des pièces de votre maison. Certains chiens peuvent souffrir d’anxiété lorsqu’ils sont seuls à la maison.Cette caméra intelligente dispose donc d’un microphone intégré pour que vous puissiez discuter avec votre chien de loin. Mais, la meilleure fonction de toutes est le “ lancer de friandises ”, qui projette les friandises préférées de vos chiens dans les airs (en toute sécurité) pour qu’ils puissent en profiter. Ces fonctions peuvent toutes être contrôlées via l’application pour smartphone – c’est définitivement une patte de notre part.

(Furbo)

