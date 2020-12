je

Si vous êtes quelqu’un qui aime faire éclater des boutons dès qu’ils apparaissent (coupables!), vous serez plus que familiarisé avec les cicatrices qui suivent.

Malheureusement, ces taches sombres mettent des mois à s’estomper et peuvent faire des ravages sur votre estime de soi. Après tout, tout le monde aspire à un teint impeccable. Bien qu’elle puisse affecter tous les types de peau, les cicatrices sont plus sujettes aux peaux plus foncées en raison de la plus grande présence de mélanine dans la peau.

«Les cicatrices peuvent survenir pour un certain nombre de raisons, notamment des lésions d’acné nodulaire ou kystique (bosses douloureuses rouge foncé sous la peau qui ne développent pas de tête) qui provoquent une inflammation marquée dans les couches plus profondes de la peau, ainsi que la cueillette ou le jeu avec taches », explique Anjali Mahto, dermatologue consultant au 55 Harley Street.

Qu’est-ce que l’hyperpigmentation?

L’hyperpigmentation se produit lorsque la peau est plus foncée que la zone environnante et est causée par un certain nombre de facteurs, notamment l’exposition au soleil, les hormones, les blessures et l’inflammation. Le Dr Mahto dit que les personnes à la peau plus claire sont plus susceptibles de développer des taches de rousseur ou des taches de vieillesse, tandis que les teints plus foncés sont sujets à une hyperpigmentation après l’eczéma ou l’acné, tandis que des affections telles que le mélasma sont plus courantes dans les tons de peau olive.

Les traitements médicaux tels que les crèmes sur ordonnance, les peelings chimiques et les traitements au laser peuvent convenir aux cas plus graves, tandis que les cicatrices d’acné où la peau est dentelée nécessitent des traitements cliniques tels que les lasers ou le microneedling.

Cependant, pour les traitements à domicile, le Dr Mahto suggère de rechercher des produits contenant des ingrédients tels que l’alpha-arbutine, l’acide azélaïque, la niacinamide, la vitamine C, l’acide kojique, l’acide glycolique et la réglisse qui peuvent être utiles pour changer la pigmentation. «Le port d’un écran solaire à large spectre avec un SPF 30 minimum pendant la journée est également vital pour éviter que la pigmentation ne s’aggrave et pour éviter la sensibilité au soleil qui peut être provoquée par certains de ces ingrédients.»

Heureusement pour vous, il existe une pléthore de nettoyants, d’hydratants, de sérums et de traitements approuvés par les dermatologues que nous avons essayés et testés qui sont disponibles pour une utilisation dans le confort de votre maison pour ramener votre peau impeccable, sans imperfections et éclatante. N’oubliez pas de jurer SPF quotidiennement.

Sérum éclaircissant Bea Skincare

S’il y a un produit que nous ne jurons que par et que nous ne pourrions pas recommander assez à pratiquement tout le monde que nous connaissons qui souffre de cicatrices d’acné et d’hyperpigmentation, c’est le sérum éclaircissant de Bea Skincare. Créé par la célèbre facialiste Bianca Estelle, il contient tous les ingrédients qui s’attaquent directement aux taches brunes auxquelles les teints plus foncés sont souvent confrontés. Le mélange magique léger d’acides kojic mandélique et lactique réduit la décoloration, accélère le renouvellement de la peau et resserre les pores pour un teint plus uniforme. Lorsqu’il est utilisé deux fois par jour dans le cadre de votre routine comme nous l’avons fait, dites bonjour à une peau éclatante et jeune dans les six semaines suivant l’utilisation.

(Bea Skincare)

Duo Effaclar La Roche-Posay

Aimé par beaucoup et trouvé dans la plupart des trousses de maquillage des éditeurs de beauté, ce traitement anti-acné réduit l’inflammation et s’attaque aux imperfections. Sa formule gélatineuse contient de l’acide salicylique qui exfolie en douceur la peau, tandis que le SPF30 vous protégera des rayons UVA / UVB nocifs et éliminera tout risque d’aggravation de l’apparence des taches brunes. Contrairement à la plupart des SPF, cette crème ne laisse pas d’éclat blanc et peut être portée seule ou sous le maquillage.

( La Roche Posay )

Nettoyant clarifiant Tata Harper

Convient aux peaux sensibles et aux éco-guerriers, ce nettoyant ne contient aucun produit nocif et utilise à la place des ingrédients naturels tels que le manioc tapioca et le yucca mojave récolté dans la nature plutôt que des sulfates ou des synthétiques. C’est un gel nettoyant moussant doux qui cible les éruptions cutanées et les impuretés, laissant la peau parfaitement propre sans la dessécher. Cependant, il peut laisser la peau sensible au soleil, il est donc prudent de suivre avec un SPF.

(Tata Harper)

Allies of Skin Promise Keeper Soin du visage endormi pour imperfections

Si quelqu’un vous disait que vous pourriez profiter d’un soin du visage anti-imperfections pendant que vous dormez, vous ne le croirez pas. Mais Allies of Skin a rendu cela possible. Le soin du visage Promise Keeper Blemish Sleeping est un traitement sans rinçage qui combat les taches, le teint irrégulier et les pores obstrués. La formule est enrichie de miel de manuka, d’argent colloïdal, d’huile d’églantier biologique, ainsi que de 15 antioxydants pour aider à éclaircir la peau pendant que vous fermez les yeux. Vous vous réveillerez avec un teint complètement nouveau et frais.

(Alliés de la peau)

Ultrasun Sun Protection Anti-Pigmentation Visage SPF 50+

Pour les peaux hypersensibles ou sujettes à une hyperpigmentation (teint plus foncé, je vous regarde), c’est le seul SPF que vous devriez utiliser. Formulée avec de l’illuminscine et de l’asyntra SL, qui aident à protéger la peau d’une pigmentation supplémentaire, cette lotion SPF peut être utilisée comme apprêt, hydratant et crème solaire tout en un. Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, ce produit est un incontournable toute l’année.

(Ultrasun)

Dermalogica Active Clearing AGE Bright Spot Fader

Vous recherchez un produit qui cible directement votre zone embêtante en une seule application? Ne cherchez pas plus loin que ce traitement localisé deux en un qui réduit l’apparence des éruptions cutanées et des marques post-éruption. Il contient de l’acide salicylique pour effacer les taches, tandis que la niacinamide et l’hexylrésorcinol agissent pour estomper les taches sombres subséquentes, améliorant progressivement le teint inégal. Comme il est livré dans un bâton vraiment astucieux, il en fait le produit idéal à transporter avec vous lorsque vous devez agir rapidement au premier signe d’évasion. Appliquez directement le produit sur la zone à problèmes et laissez-le faire sa magie.

(Dermalogica)

Huile de rose musquée des Andes Pai Skincare

L’huile de rose musquée est connue pour ses propriétés cicatrisantes et sa capacité à favoriser la guérison et la repousse des tissus. Sa source d’acides gras améliore également le développement cellulaire et la synthèse de collagène qui nourrit intensément la peau. Cette huile d’églantier végétalienne a été obtenue par extraction supercritique (plus douce que la pression à froid) et a été mélangée avec de l’huile de graines et de l’huile d’orange profonde qui fournissent de puissants antioxydants pour se défendre contre les agresseurs environnementaux nocifs et lutter contre le teint inégal, les cicatrices et les ridules. . Utilisez deux fois par jour après vos sérums et avant votre crème hydratante / SPF.

(Pai)

Le Niacinamide ordinaire 10% et le zinc 10%

L’Ordinaire est notre choix lorsque nous voulons des soins de la peau simples et à faible coût qui promettent et donnent de vrais résultats. La niacinamide – également connue sous le nom de vitamine B3 – est le Saint Graal pour lutter contre les imperfections, les boutons et les cicatrices d’acné. Ce sérum léger travaille dur pour uniformiser le teint tandis que le zinc à 1% aide à réguler la régulation de l’huile dans la peau. Si vous avez une peau à problèmes, ou même une zone T mal comportée, appliquez-la deux fois par jour dans le cadre de votre routine avant votre crème hydratante.

( L’ordinaire )

Dr Dennis Gross Skincare Alpha Beta Traitement Peeling Quotidien Universel

Vous ne pouvez pas vous permettre un peeling clinique mais vous voulez toujours des résultats professionnels à la maison? Les tampons exfoliants quotidiens Dr Dennis Gross ont été salués par les amateurs de beauté et les dermatologues pour leur formule puissante et efficace. Contenant de puissants cinq acides alpha et bêta-hydroxy (AHA et BHA) et des antioxydants anti-rides (rétinol, ubiquinone et resvératrol), ces tampons en deux étapes agissent pour réduire la profondeur des ridules, la visibilité des pores et restaurer une peau uniforme Ton. Si vous êtes à la recherche d’un peeling doux qui répare les dommages causés par le soleil (taches de rousseur, pigmentation), c’est pour vous et vous ne serez pas déçu. Nous adorons ces petits coussinets car ils sont très faciles à transporter où que vous alliez.

(Dr Dennis Gross)

Traitement clair pour la peau Paula’s Choice

Lorsque vous avez repéré un voisin inamical sur votre visage, vous ne voulez rien faire de plus à ce moment-là que crier, non? Entrez dans ce traitement brillant et à action rapide de Paula’s Choice. Emballé avec de l’acide azélaïque et de l’acide salicylique, ce traitement bannit les bactéries responsables de l’acné sur la peau, tout en réduisant l’apparence des taches rouges, des taches brunes et des rides. Sa formule est légère avec un fini mat velouté et convient aux peaux sensibles et à la rosacée ainsi qu’aux peaux à tendance acnéique. Utilisée deux fois par jour, votre peau sera complètement transformée en quelques jours.

(Le choix de Paula)

Toner intensif pour minimiser les pores Perricone sans rinçage

Lorsque nous avons utilisé ce toner pour la première fois, nous avons été choqués de voir à quelle vitesse il rétrécissait nos pores et c’est maintenant notre choix. Avec de l’acide salicylique à action rapide et un complexe de cuivre, la formule agit pour exfolier en douceur la couche supérieure de votre peau tout en éliminant tout résidu, excès de sébum et accumulation pouvant causer l’acné. Après le nettoyage, faites glisser doucement un coton imbibé sur votre visage pour un teint hydraté et repulpé et sans pores.

(Perricone MD)

Verdict