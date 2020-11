M

ariah Carey se répète, les lumières saisonnières sont allumées et les pulls festifs sont sur le point d’être partout, donc cela signifie une chose – Noël est enfin là.

Tout au long de la saison, il y aura de nombreuses opportunités où le code vestimentaire exigera quelque chose de légèrement plus joyeux que vos vêtements habituels et nous avons ce qu’il vous faut.

Entrez dans l’action vestimentaire en confectionnant un pull convenablement festif. Ce sont des pièces qui feront partie de votre garde-robe d’hiver année après année, alors accrochez toutes les hésitations liées à la mode et optez pour quelque chose d’audacieux, de kitsch et de ridicule.

La journée des cavaliers de Noël a lieu cette année le 11 décembre et offre une chance de redonner pendant la période des fêtes. Tout ce que vous avez à faire est de porter votre meilleure édition au travail, à l’école ou tout simplement dans le cadre de votre travail de la garde-robe de la maison et de faire un don à Save the Children afin de collecter des fonds pour l’organisation caritative.

Du plus idiot au plus stylé, nous avons rassemblé les meilleurs pulls de Noël pour adultes.

Devenez un Elf Photo Jumper

Faites passer vos célébrations au niveau supérieur avec ce pull qui vous permet d’afficher votre selfie comme un accessoire vestimentaire saisonnier. Un super cadeau pour toute la famille à porter sur Zoom cette année, il est simple et facile à télécharger et sera un régal surprenant lorsque le colis arrivera par la poste.

(NOTHS)

Ensemble de pulls de Noël Bah Hum Bug and Scrooge

Après l’année que nous avons eue, il y en a peut-être qui n’ont pas envie d’entrer dans l’esprit festif, mais nous avons le sentiment que cet ensemble de cavaliers sera juste le ticket pour les convaincre. L’ensemble correspondant peut être pour votre partenaire, colocataire, meilleur ami ou bulle de soutien et vous avez la possibilité d’ajouter un “ I ” supplémentaire, avec Scrooge ‘si nécessaire. Il est disponible du XS au XL et en taille enfant.

(NOTHS)

Disney Store Pull grincheux

Bien que ce soit la période la plus merveilleuse de l’année pour la plupart, certains peuvent hésiter à se mettre dans l’ambiance de Noël. Pour de tels trouble-fêtes, nous avons ce pull Blanche-Neige et les Sept Nains du Disney Store. Il est disponible dans les tailles XS à XL.

(Disney Store)

Baby It’s Covid Outside Pull de Noël

Un pull de Noël très opportun, cette pièce sera un excellent ajout à vos vêtements de détente de saison en suivant les directives du gouvernement. Il a un design entièrement noir avec un intérieur confortable qui vous gardera au chaud lors des voyages essentiels au supermarché et autres. Obtenez-en un pour toute la famille afin de pouvoir coordonner votre déjeuner Zoom virtuel le 25 décembre.

(NOTHS)

Pull de Noël Brave Soul Elf & Safety

Laissez le plaisir festif couler, que vous soyez à l’atelier du Père Noël ou que vous travailliez à la maison avec ce pull ludique Elf & Safety de Brave Soul. La figurine saisonnière classique a été modernisée avec une chaîne et un verre de vin et le détail très amusant des pompons sur les bottillons.

(ASOS)

Pull de Noël That B * tch Carol Baskin

Il est juste de dire que le phénomène de Tiger King a été l’un des moments marquants de 2020 et IWOOT lui rend hommage avec ce tricot. Le pull est tout sauf subtil, avec une grande image d’un Tiger and Joe Exotic avec un design festif Fair Isle.

(IWOOT)

Christmas Spirit Rouge Pull de Noël

Célébrez Noël de la meilleure façon avec un verre de vin chaud dans une main et des bulles dans l’autre. Si pas maintenant quand?

(Grindstore)

Obtenez un pull de Noël en peluche

Avouons-le, Noël est une question de nourriture et ce pull donne un double sens à l’une des parties les moins agréables de la cuisson. Il a une teinte rouge audacieuse – mais est également disponible en noir – et un graphique or affirmé. Le pull est disponible dans les tailles XS à XXL.

(NOTHS)

Attenburr: Pull de Noël David Attenborough

Mettant en vedette le trésor national qu’est Sir David Attenborough, ce pull vous permettra de participer à la collecte de fonds pour Save the Children.

(Pas seulement des vêtements)

Sweat à slogan I Am The Office Xmas Party

Aimez-les ou détestez-les, il y aura une partie de nous tous qui manquera la fête de Noël annuelle au bureau, même si ce n’est que pour les potins torrides du lendemain. Si vous êtes la vie et l’âme, ce pull conviendra ou fera un excellent cadeau secret du Père Noël pour votre collègue fou. Le pull est disponible de la taille XS à XL.

(NOTHS)

Pull Pudding de Noël en famille

Préparez-vous à quelque chose de vraiment spécial. Bien que ce pull à pudding puisse sembler traditionnel et classique avec un design de pudding simple, il est tout sauf. Il a, en fait, l’ajout convenablement festif de guirlandes lumineuses pour que vous puissiez briller jusqu’à la nouvelle année. Il est disponible dans une gamme de tailles pour que toute la famille puisse s’impliquer.

(Matalan)

Pull de Noël violet We Three Queens

Apportez l’esprit Pride à Noël avec ce pull de réalité arc-en-ciel.

(Grindstore)

Shantay You Sleigh Drag Queen Pull de Noël rouge

Si vous êtes aussi obsédé par Ru Paul que nous, c’est le pull de Noël qu’il vous faut.

(Grindstore)

Pull de Noël noir Dashing Theroux The Snow

Ce petit pull met en vedette le documentariste préféré des fans, Louis Theroux, portant un chapeau de Père Noël festif.

(Grindstore)

Classique

ASOS Design – Pull de Noël en maille avec motif de renne

Dès que Halloween est terminé, c’est officiellement le compte à rebours de Noël et cette itération rouge classique d’ASOS vous servira pendant des années. Il est orné d’un motif de renne et a un col rond. Il peut être représenté sur un modèle masculin, mais cela pourrait facilement être unisexe. Il vient du XXS au 2XL.

(ASOS)

Pull de Noël Fashion Union

Une variation sur le thème ci-dessus mais cette fois dans une teinte marine avec l’ajout d’un motif de flocon de neige prêt pour l’hiver. Il présente un col rond classique et est disponible dans les tailles S à XL.

( Prochain )

ASOS Design Charity – Pull de Noël de la Fondation ASOS

Non seulement ce pull orné de paillettes est suffisamment élégant et polyvalent pour être porté tout au long de l’hiver, mais vous pouvez être heureux de savoir que vos profits iront à une bonne cause. La pièce à col rond a Let It Snow brodé sur le devant et fait un don à la Fondation ASOS qui soutient les jeunes adultes défavorisés. Il est disponible dans les tailles 4 à 18.

(ASOS)

Pull de Noël tricoté NHS Heroes

Nos remerciements ne semblent pas suffisants pour montrer notre appréciation pour tout ce que le NHS a fait pour nous cette année, mais ce tricot rend hommage aux héros indéniables de la crise des coronavirus. Il reprend la conception du logo classique et lui donne une touche festive avec l’ajout de flocons de neige, de bas, de cadeaux et d’applaudissements de mains ainsi qu’un arc-en-ciel. 50 pour cent des bénéfices vont à NHS Charities Together, qui soutient le personnel, les bénévoles et les patients. Il est disponible dans les tailles XS à XXL.

(Pas seulement des vêtements)

New Look Curves – Pull de Noël noir renne

Alors que le temps se refroidit, il est temps de sortir votre garde-robe festive qui devrait certainement inclure ce pull ludique orné de sequins de New Look. Il provient de la gamme Curve de la marque avec des tailles allant de UK18 à 32. Le pull a une construction en maille douce et un col rond.

( Nouveau look )

Yule a eu ce pull de Noël

2020 a présenté une vague sans précédent de nouveaux défis, il est donc toujours utile d’avoir ce rappel ludique sous la main – mais le phrasé classique a reçu une touche de Noël avec toute la joie de Noël dont vous avez besoin en cette saison des fêtes. Le design est original et accrocheur et peut être placé sur un fond noir, rouge ou blanc. Il est disponible dans les tailles XS à XXL.

(NOTHS)

First Christmas As Mrs… Pull de Noël personnalisé

Si vous vous êtes marié cette année, nous sommes à peu près certains que votre mariage n’a probablement pas été prévu, mais vous pouvez toujours célébrer votre premier Noël en tant que couple marié avec ce pull de saison. Vous pouvez personnaliser le pull avec la couleur – gris ou bleu marine – ainsi que le décolleté et bien sûr, avec votre nouveau nom de famille. Cela fera un excellent cadeau pour les jeunes mariés et il est disponible dans les tailles XS à XXL.

(NOTHS)

Action For Children Pull de Noël

Redonnez à ceux qui en avaient besoin avec ce pull unisexe et pour tous les âges d’Action For Children. Il vient en noir et gris et a un design brillant mais subtil. Le produit universellement attrayant a une construction en coton doux et un col rond. Il est disponible dans les tailles S à XXL.

(Action pour les enfants)

