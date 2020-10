B

ig, audacieux et avec suffisamment d’espace pour ranger vos achats de panique pendant une pandémie, les réfrigérateurs-congélateurs de style américain sont de plus en plus populaires auprès des grandes familles possédant de grandes cuisines.

Généralement classés comme étant le double de la largeur des réfrigérateurs-congélateurs ordinaires – environ 85 cm – et comportant généralement deux longues portes de la taille d’une armoire, ils ont également tendance à se vanter de nombreuses fonctionnalités et gadgets supplémentaires.

En plus des dernières technologies pour garder les aliments à la température optimale pour une fraîcheur prolongée, les caractéristiques communes de nos jours pour les réfrigérateurs-congélateurs de style américain comprennent les machines à glaçons, les distributeurs d’eau glacée, la circulation d’air avancée pour une congélation sans givre et même des écrans tactiles pratiques pour regarder. vidéos de recettes.

Néanmoins, en plus d’avoir des exigences d’encombrement importantes, ils commandent souvent des prix demandés supérieurs et peuvent également nécessiter une consommation d’énergie importante en raison de leur taille.

Il convient également de noter que les distributeurs d’eau et les machines à glaçons intégrés devront souvent être raccordés au réseau d’alimentation en eau, ce qui pourrait restreindre leur position dans votre cuisine.

Si vous êtes d’accord avec tout cela et que vous avez envie de conserver jusqu’à 30 sacs de courses, en plus d’avoir un véritable point focal accrocheur pour votre cuisine, alors nous avons la vérité sur les meilleurs achats actuels ci-dessous. .

Réfrigérateur américain Samsung RS68N8941SL / EU

Pour une technologie de pointe pure, rien ne correspond actuellement au réfrigérateur-congélateur de style américain élégant, mais bourré de gadgets.

Sa principale caractéristique est son écran tactile intelligent Family Hub sur la porte gauche. Cela vous permet de lire les recettes depuis la porte du réfrigérateur et de proposer facilement des suggestions de repas en fonction des ingrédients qui expireront le plus tôt.

Le RS68N8941SL vous permet également de contrôler d’autres gadgets de cuisine connectés, de laisser des notes et des rappels aux membres de la famille et de lire des vidéos et vos chansons préférées à partir des services de musique.

En plus de tout cela, il dispose également de caméras intégrées à l’intérieur du réfrigérateur, vous permettant de voir ce qui est refroidi à l’intérieur sur votre mobile pendant que vous faites vos courses.

En dehors de tout ce flash, c’est aussi un réfrigérateur-congélateur assez solide. Silencieux à l’utilisation, il dispose d’un énorme espace utilisable de 299 litres, mais il est également étonnamment efficace avec une cote énergétique A ++.

Bien qu’il soit incontestablement cher, c’est un appareil qui redéfinit la place de l’humble réfrigérateur dans la cuisine.

Réfrigérateur américain Fridgemaster MS83430FFS

La majorité des appareils de cette liste ont des prix demandés bien au-dessus de la barre des 1000 £, mais des réfrigérateurs-congélateurs de style américain décents existent à des prix inférieurs.

Il n’y a pas de meilleur exemple que cet effort de Fridgemaster qui parvient à atteindre la plupart des points caractéristiques de ses concurrents les plus chers, tout en réussissant à vendre au détail pour un peu plus de 500 £.

Son utilisation est également assez impressionnante – malgré son prix avantageux, elle offre une protection contre le gel pour que vous n’ayez jamais jamais besoin de la décongeler, ainsi qu’un mode de congélation rapide efficace.

En plus de tout cela, il est également assez efficace, avec une cote énergétique A +, ce qui en fait un bon cri pour tous ceux qui cherchent à économiser sur leurs factures d’électricité.

Sa finition extérieure et ses garnitures sont visiblement moins luxueuses et son aménagement intérieur n’est pas génial – il pourrait certainement faire avec quelques étagères supplémentaires – mais il tient néanmoins plus que tout avec des rivaux beaucoup plus chers.

Réfrigérateur congélateur LG GSX961NSVZ

Alors que leurs compatriotes sud-coréens Samsung peuvent montrer la voie avec des réfrigérateurs-congélateurs intelligents de pointe, LG possède de nombreux trucs futuristes pour ses appareils.

La principale caractéristique du GSX961NSVZ est son ingénieuse porte Instaview. Lorsqu’il n’est pas utilisé, le panneau miroir sur le côté droit ressemble à une partie de la finition élégante en acier inoxydable. Cependant, frappez dessus deux fois et la porte devient transparente, vous permettant de voir le contenu sans avoir à l’ouvrir. Une autre fonction d’économie d’énergie est fournie avec une petite porte d’accès supplémentaire à l’avant, vous permettant de saisir des articles sans ouvrir tout le réfrigérateur.

Très silencieux à l’utilisation, il dispose d’un bouton de congélation rapide, d’alarmes de porte ouverte et d’une sécurité enfant rare mais bienvenue. Ses 289 litres d’espace de stockage sont parmi les plus grands, mais ses distributeurs d’eau froide et de glace intégrés utilisent un réservoir interne plutôt que d’utiliser un raccordement à l’eau du réseau. Cela pourrait être un avantage si vous ne parvenez pas à installer votre réfrigérateur-congélateur, mais cela pourrait également être un frein si vous n’avez pas envie de remplir manuellement le réservoir.

Réfrigérateur américain Hisense RQ758N4SWI1

La marque chinoise Hisense est peut-être mieux connue au Royaume-Uni pour ses téléviseurs à écran plat à prix très avantageux, mais bien conçus, mais ils commencent également à gagner une bonne réputation pour leurs appareils électroménagers.

Ce réfrigérateur-congélateur de style américain opte pour l’approche à quatre portes et est sans doute le plus polyvalent de tous les appareils de notre liste.

C’est en grande partie grâce à son compartiment multi-températures, qui peut être réglé comme un congélateur ou un réfrigérateur sur un coup de tête, ce qui le rend parfait pour tous ceux qui ont des besoins de stockage différents à des moments différents.

Il n’y a pas de distributeur de glaçons, et il n’y a pas d’option d’aplomb pour le refroidisseur d’eau, ce qui en fait un remplissage manuel chaque fois que vous en manquez, mais du côté positif, le réservoir d’eau prend intelligemment très peu d’espace interne.

Si vous avez déjà eu du mal à obtenir plus d’espace de congélation pour la dinde à Noël, mais que vous avez également besoin de plus d’espace dans le réfrigérateur pour le pique-nique familial en été, cela pourrait être celui qu’il vous faut.

Réfrigérateur américain Haier HB26FSSAAA

Exécutant le RS68N8941SL / EU de Samsung proche des enjeux de prix premium, ce monstre réfrigérateur-congélateur à l’américaine de la marque chinoise Haier opte pour une configuration à deux portes-tiroirs en bas pour sa congélation.

Outre un mode vacances économe en énergie, le HB26FSSAAA est également doté de la fonction MyZone pratique de Haier, qui vous permet de régler la température de chaque compartiment.

Avec 101 cm de large, 191 cm de haut et 77 cm de profondeur, c’est le plus gros appareil que nous ayons choisi et vous aurez besoin d’une assez grande cuisine pour l’accueillir, mais il est aussi étonnamment efficace, bénéficiant d’une impressionnante cote énergétique A ++.

Avec de la place pour un mammouth de 27 sacs de courses, si cela ne répond pas à vos besoins en matière de stockage de nourriture, il vaut probablement la peine de discuter avec votre boucher local des options industrielles.

Réfrigérateur américain Siemens IQ-700 KA92DHXFP

Le réfrigérateur-congélateur le plus cher de notre liste combine un stockage massif et une connectivité Wi-Fi.

Il y a au total 540 litres d’espace à remplir, divisé avec un grand espace de réfrigérateur de 367 litres et un espace de congélation plus petit, mais toujours énorme, de 173 litres.

Le KA92DHXFP dispose de deux caméras installées dans le réfrigérateur, vous permettant de jeter un coup d’œil à l’intérieur où que vous soyez dans le monde via l’application intuitive Home Connect de Siemens.

L’application vous permet également de modifier les paramètres tels que la température et de surveiller le réfrigérateur-congélateur à distance, l’application vous envoyant également des alertes sur votre téléphone si la porte a été laissée ouverte par inadvertance ou si la température doit être ajustée.

Le distributeur raccordé offre de l’eau réfrigérée, des glaçons et de la glace pilée, tandis que les boîtes à compartiments hyperFresh offrent la possibilité d’ajuster l’humidité qui maintient les légumes frais deux fois plus longtemps que les réfrigérateurs ordinaires.

Réfrigérateur américain Fisher & Paykel RF605QDUVX1

Sans doute l’appareil le plus élégant de la liste, ce modèle à quatre portes en acier brossé se distingue par sa réfrigération, avec une répartition 70/30.

Sa principale caractéristique est les compartiments personnalisables de la zone de température variable dans le réfrigérateur, qui vous permettent de basculer entre les modes réfrigérateur, refroidissement, congélation douce ou congélation via un panneau de commande facile à utiliser.

Il y a un distributeur d’eau de porte avec son propre filtre intégré, et il y a aussi une machine à glaçons dédiée, mais on y accède à partir d’un bac de congélation interne.

Avec 337 litres de capacité de réfrigérateur et 159 litres de capacité de congélateur, il offre suffisamment d’espace, mais ce n’est pas le plus rapide pour congeler les aliments par rapport à la plupart des options ici.

Verdict:

Samsung RS68N8941SL / EU peut-être le plus cher, mais il en fait beaucoup pour le prix. Vous en avez vraiment pour votre argent, car ce modèle fait passer la réfrigération au niveau supérieur de haute technologie.

