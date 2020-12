Il est maintenant plus facile que jamais de se réveiller en se sentant frais, bien reposé et prêt à affronter la journée.

Il est révolu le temps de souffrir de la redoutable sonnerie du matin qui vous envoie un frisson dans le dos tout en vous catapultant dans l’obscurité soudaine.

Une alarme à base de lumière est une méthode de réveil beaucoup moins choquante où la lumière naturelle devient progressivement plus brillante sur une période de temps.

Nous sommes souvent mis en garde contre le fait de dormir avec nos téléphones n’importe où près de nous – à la fois pour des raisons de santé et pour l’effet de la lumière bleue sur notre rythme de sommeil – et un réveil-matin offre la solution parfaite.

Ces appareils peuvent être petits mais puissants, où l’effet d’un lever de soleil lent en été encourage votre corps à arrêter de produire la mélatonine, l’hormone du sommeil, au profit de la sérotonine, une hormone de bien-être qui améliore l’humeur.

Les alarmes de réveil peuvent également aider les personnes souffrant de trouble affectif saisonnier (TAS) en tant que forme de luminothérapie. Selon une étude commandée par The Weather Channel et YouGov, il y a une personne sur trois au Royaume-Uni qui est touchée par cela, en particulier pendant les mois d’hiver lorsque tôt le matin et de longues heures assis dans un bureau peuvent signifier que vous pourriez passer des jours sans voir la lumière du jour. .

Ils ont également tendance à présenter toute une série d’autres fonctions utiles comme une variété de sons naturels, la radio FM, des couleurs variables, des réglages de lumière de lecture ou d’ambiance ainsi que des ports de charge dans des conceptions compactes et contemporaines qui auraient l’air élégant sur votre table de chevet.

Réveil lumineux Philips avec simulation de lever de soleil couleur

Philips Wake-Up Light Alarm Clock Colored Sunrise Simulation- HF3520 / 01

Associant luminothérapie et son, cette option Philips cliniquement prouvée est juste le ticket pour les personnes souffrant de SAD (Seasonal Affective Disorder aka the winter blues).

Inspiré du lever du soleil naturel, l’éclairage commence en rouge et se transforme progressivement en jaune vif en 30 minutes. Disponible en deux modèles avec un choix de 5 ou 7 sons naturels différents, qui incluent des sons doux de piano et de bord de mer, ainsi qu’une radio FM et une fonction de répétition des claquettes.

Ce modèle dispose également d’une batterie de secours astucieuse de sept minutes pour garantir que l’alarme est maintenue au moment où vous la réglez, indépendamment d’une panne de courant momentanée.

Philips a également lancé la lampe Somneo Sleep and Wake-up Light avec Relax Breath, conçue pour encourager la respiration descendante guidée par la lumière.

77,99 £ GB | Amazon

Lumie Bodyclock Spark 100 Wake up to Daylight SAD Light

Idéal pour les mauvais dormeurs, ce réveil lumineux est conçu pour lutter contre l’insomnie. Non seulement cela vous réveillera de la manière la plus douce et la plus naturelle possible – éclaircissant 30 minutes avant votre réveil, mais cela vous aidera également à vous endormir. La lumière qui s’estompe signale le corps et l’encourage à produire de la mélatonine pour que vous vous assoupissiez.

Le produit multitâche est également un réveil, une horloge numérique et une veilleuse – qui se transforme d’une lueur chaude pour illuminer votre pièce en un espace lumineux et ensoleillé. Que vous souffriez de SAD ou de blues hivernaux, cette horloge fera des merveilles pour booster votre humeur ainsi que votre niveau d’énergie et même votre productivité.

59,99 £ | John lewis

Réveil de luminothérapie Lexon Miami Sunrise

Cette élégante horloge de lever de soleil s’intégrera parfaitement à l’esthétique de votre design avec des itérations en marbre blanc ou noir ou en bois blanc. Vous remarquerez immédiatement le changement d’humeur après vous être levé avec la lumière naturelle du soleil sur le son typique de votre alarme. Conçu pour imiter le lever du soleil, il remplira votre pièce d’une lumière graduelle et éclatante. Il existe également des sons naturels avec sept choix.

79 £ | Amara

LUMIE Bodyclock Shine 300

L’un des leaders de la technologie d’alarme solaire, Lumie propose une gamme de modèles pour tous les prix. Nous sommes un grand fan du Shine 300, non seulement pour ses références de style, même si nous ne pouvons pas nous empêcher d’admirer sa teinte grise chic universelle. L’alarme elle-même ressemble au lever ou au coucher du soleil naturel pour vous réveiller de manière progressive et naturelle. Vous pouvez opter pour une durée de 15 à 90 minutes et modifier les niveaux de luminosité. Il y a également l’ajout d’un bip sonore ainsi que de 14 autres pour vous assurer de ne jamais manquer cette heure de réveil importante et une radio FM intégrée.

99,99 £ | Currys

Réveil lumineux HOKEKI Wake Up

Le Hokeki Wake Up Light est le compagnon de chevet ultime avec tout ce dont vous avez besoin dans un seul appareil pratique. Économisez de l’espace avec cet accessoire qui comprend une alarme, une veilleuse, une radio FM et un port USB pour alimenter les téléphones mobiles, les tablettes ou les appareils électroniques, le tout dans un seul produit facile à utiliser.

L’alarme multifonctionnelle vous permet de choisir entre la simulation du lever et du coucher du soleil avec 20 niveaux de luminosité qui s’ajustent pour vous réveiller ou vous aider à vous endormir avec une quantité de lumière croissante ou décroissante.

Il existe également différents sons pour accompagner la lumière – allant du chant des oiseaux au son de l’océan en passant par les bips, les cloches ou la radio plus traditionnels – et une fonction de répétition lorsque vous n’avez besoin que de quelques minutes de plus.

19,99 £ | Amazon

Elfeland Radio-réveil Wake Up Light

Ce réveil dispose d’une commande tactile innovante et facile à utiliser pour que vous puissiez facilement choisir entre les différents modes proposés.

L’alarme fonctionne en s’allumant progressivement de 10 à 100% dans les 30 minutes avant que votre alarme ne soit réglée pour un réveil plus naturel, même lorsque vous dormez profondément.

Il existe également six sons de la nature différents – tels que le fracas des vagues ou le chant des oiseaux – et une radio FM avec jusqu’à 40 canaux, une fonction de répétition et sept couleurs différentes, y compris une fonction de changement de couleur automatique où vous pouvez changer l’ambiance. l’heure du coucher en mode fête.

19,99 £ | Amazon

Lumière contrôlée par l’application Wake Up de Beurer WL 75

Soyez prêt à commencer la journée avec l’élégant réveil Beurer qui remplit votre pièce d’une lumière naturelle qui augmente doucement jusqu’à une heure avant que l’alarme ne soit réglée.

Vous pouvez également opter pour la fonction de simulation de coucher de soleil lent où la lumière douce s’estompe, associée à des sons doux et à une veilleuse rouge qui agit pour changer votre rythme circadien et améliorer la production de mélatonine pour vous encourager à vous détendre et à bien dormir.

L’alarme est logée dans un design moderne et élégant avec des fonctions supplémentaires pratiques comme la radio, six mélodies de réveil et la possibilité de diffuser de la musique via Bluetooth.

C’est l’une des options les plus performantes et les plus esthétiques.

120 £ | John lewis

Lampe de réveil FITFORT

Avec la simulation du lever et du coucher du soleil, cette lumière est progressivement éclaircie ou atténuée en utilisant 11 niveaux de luminosité différents.

L’appareil dispose également d’une lampe de lecture, d’une lumière d’ambiance avec six couleurs au choix, d’une fonction de répétition, de six sons de la nature et d’une radio, où vous pouvez automatiquement enregistrer vos chaînes préférées dans une liste de lecture et même en définir une comme réveil. .

Vous pouvez également basculer l’affichage sur haut, bas ou éteint si vous préférez une pièce complètement sombre la nuit.

24,99 £ | Amazon

IREALIST Sunrise Simulation Wake-Up Light

Si vous n’êtes pas entièrement convaincu qu’une lumière progressivement brillante pourra vous réveiller ou vous endormir, cette horloge associera les modes lever ou coucher de soleil à des appels plus agréables comme des violons, des pianos, des bruits de forêt paisibles, des vagues de l’océan qui s’écrasent ou gazouillis des oiseaux.

Cette horloge se démarque de la foule par la possibilité de régler les simulations de lumière pendant 15, 30 ou 60 minutes avant l’heure de votre réveil et avec sept couleurs d’ambiance proposées (orange, bleu, violet, rose, rouge, jaune et vert) qui également double comme lampe de lecture ou de table.

Il existe également une radio FM où vous pouvez régler le canal et le volume en maintenant les boutons Radio et Haut / Bas respectivement, et une fonction de répétition, bien que nous espérons que vous n’en aurez pas besoin.

28,99 £ | Amazon

Denver CRL-310 réveil lumière du lever du soleil

Cet appareil est contrôlé avec une télécommande facile à utiliser avec différents réglages pour allumer ou éteindre la lampe de lecture ou opter pour un éclairage d’ambiance coloré. Vous pouvez également l’ajuster d’un niveau bas relaxant à une lumière vive et l’associer aux sons de la nature comme les appels d’oiseaux de la forêt ou les sources chaudes bouillonnantes pour créer un environnement tranquille.

Il y a un écran LED indiquant l’heure, le calendrier et la température ambiante, une prise d’entrée auxiliaire – pour connecter votre téléphone ou votre tablette et écouter de la musique et la possibilité de régler l’alarme pour qu’elle sonne uniquement en semaine, le week-end ou tous les jours.

16,95 £ | Amazon

Lumière de réveil Medisana Sunrise

Si vous recherchez une option écologique, cette offre Medisana est idéale. Il utilise un éclairage LED de longue durée et offre l’option de sept couleurs de bien-être – dont le rouge, qui facilite la production de mélatonine pour vous aider à vous endormir plus facilement.

Si vous avez besoin d’un peu de bruit pour vous réveiller, l’appareil offre 8 sons de la nature qui augmentent progressivement, tels que le tweet d’oiseaux et une cheminée crépitante ainsi que la connectivité MP3. D’autres fonctionnalités comme un bouton de répétition et une minuterie supplémentaire pour les alarmes après 15 à 90 minutes facilitent l’obtention de ces minutes de sommeil supplémentaires.

58,99 £ | Amazon

Lampe de réveil 4 en 1 WL 90 de Beurer

L’appareil de chevet 4 en 1 de Beurer offre tous les avantages d’un réveil lumineux et d’une lampe d’ambiance dans un seul emballage.

Alimenté par une lampe LED à économie d’énergie, il offre 256 couleurs d’ambiance et 10 programmes d’éclairage prédéfinis. Si vous avez le sommeil lourd, vous pouvez choisir parmi une multitude de mélodies de réveil qui peuvent être réglées pour jouer après le lever du soleil stimulé.

Vous pouvez également gérer vos paramètres d’alarme à l’aide de l’application pratique Beurer LightUp, disponible pour les utilisateurs Apple et Android. Exclusif à John Lewis.

139,99 £ | John lewis

Lumie Bodyclock Go 75 Réveil à la lumière du jour

Si vous voulez quelques options de plus, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Bodyclock GO 75 du fabricant du Lumie Bodyclock Starter 30. Il est un peu plus cher que certains concurrents, mais offre le choix d’un 20, 30 ou 45 minutes de lever de soleil pour vous réveiller et de coucher de soleil pour vous détendre.

Nous aimons le fait qu’il vous donne cinq choix de sons pour vous réveiller, y compris des carillons à vent, un refrain de l’aube et Big Ben. Et si vous êtes un snoozer avide, il existe également une fonctionnalité pour cela. Lorsqu’elle est atténuée, elle constitue également la lampe de lecture parfaite.

62,25 £ | Amazon

Verdict:

Toute personne aux prises avec le blues du matin sera certainement aidée par Radio-réveil et radio de luminothérapie Philips – c’est une construction robuste avec des résultats prouvés.

Si vous êtes nouveau dans les alarmes de lever de soleil, Lumie’s Bodyclock Spark 100 est une option à sécurité intégrée. Il est facile à utiliser et est livré avec un bip d’alarme pour ceux qui ont besoin de quelque chose d’un peu bruyant pour les réveiller.

Si vous êtes un chien de conception Beurer 4 en 1 réveil et lampe d’ambiance ou Beurer WL75 réveil sont deux solutions très élégantes.

Les critiques de produits ESBest sont des conseils impartiaux et indépendants auxquels vous pouvez faire confiance. À certaines occasions, nous gagnons des revenus si vous cliquez sur les liens et achetez les produits, mais nous ne permettons jamais que cela modifie notre couverture. Les critiques sont compilées grâce à un mélange d’opinions d’experts et de tests dans le monde réel.

