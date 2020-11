T

Merci au nombre croissant de villes qui testent des programmes de location de scooters électriques et à la suggestion selon laquelle les restrictions imposées par le gouvernement concernant l’utilisation de scooters électriques privés seront bientôt assouplies, il n’est pas surprenant que les ventes de ces véhicules à batterie augmentent en flèche . Voici notre guide pour choisir le parfait e-scooter.

Les scooters sont-ils légaux au Royaume-Uni?

Oui et non. Légalement, vous pouvez acheter un scooter et le conduire (sans permis), mais uniquement sur un terrain privé. Cependant, un certain nombre de systèmes de partage de scooters électriques, similaires au système de partage de vélos de Santander (AKA Boris bikes) sont en cours d’expérimentation au Royaume-Uni.

Des programmes de scooters électriques sont actuellement testés à Londres, Norwich, Poole et Bristol, et plusieurs destinations supplémentaires, y compris l’île de Wight, auront des programmes de partage de scooters électriques à l’essai d’ici la fin de 2020. Le gouvernement a décidé que les conducteurs qui utilisent Les scooters électroniques qui font partie de ces programmes doivent avoir un permis de voiture, de cyclomoteur ou de moto. Les casques sont encouragés, mais pas obligatoires.

Bien qu’il soit illégal d’utiliser des scooters privés au-delà des terres privées, la rigueur de son application est une tout autre affaire. Les ventes de scooters électriques sont en plein essor et elles deviennent monnaie courante dans les espaces publics, en particulier dans les villes. C’est peut-être à cause de la popularité croissante des systèmes de scooters électriques – beaucoup de gens pensent que les lois relatives à l’utilisation de scooters privés seront bientôt assouplies, et le gouvernement a suggéré que l’utilisation de scooters électriques privés en dehors de la propriété publique pourrait éventuellement devenir légal.

Quelle est la vitesse maximale des scooters électriques?

La majorité des scooters électriques ont des vitesses de pointe d’environ 15 mph. Certains modèles ont des vitesses maximales de 24 mph, bien que la question de savoir si les scooters électriques doivent être conduits à ces vitesses, sur des terres privées ou sur des routes publiques, est un point de discorde. Les scooters électroniques embauchés dans le cadre de programmes de partage ne peuvent pas avoir des vitesses maximales supérieures à 15,5 mph.

Combien coûtent les scooters électriques?

Les prix varient énormément, mais attendez-vous à payer entre 400 £ et 1000 £ pour les scooters électriques pour adultes.

Quelles caractéristiques dois-je rechercher lors de l’achat d’un scooter électrique?

Avant d’acheter un scooter électrique, pensez à vos priorités. Si vous l’utilisez sur des surfaces lisses, pensez à rechercher des pneus avec une adhérence supplémentaire.

Si vous prévoyez de le sortir de la route, envisagez des roues plus grandes et une suspension supplémentaire à l’avant et à l’arrière.

Les cyclistes qui aiment les cyclistes doivent accorder une attention particulière aux commandes. La majorité des scooters ont des accélérateurs qui permettent de contrôler la vitesse avec le réglage d’un accélérateur circulaire de style levier fixé au guidon. Les cyclistes préfèrent probablement les accélérateurs qui permettent de régler la vitesse à l’aide de commandes fixées aux extrémités du guidon, qu’il s’agisse d’un levier similaire aux freins d’un vélo ou d’un accélérateur de type moto qui nécessite simplement une rotation du guidon.

Un dernier rappel: portez toujours un casque. Ils sont souvent une condition pour conduire des scooters électroniques loués et si – ou devrait-il en être ainsi – les scooters électroniques privés deviennent légaux pour une utilisation au-delà de la propriété privée, les casques deviendront presque certainement une obligation légale.

Xiaomi Mi Scooter électrique Pro 2

Oui, vous aurez besoin de 8,5 heures de répétition pour une charge complète de ce scooter, mais tout est pardonné – il s’agit d’une machine électrique maigre et moyenne qui justifie définitivement le temps de charge de l’horloge. Pour commencer, il a une autonomie de 28 miles, ainsi que des freins puissants et régénératifs (cela signifie que l’énergie créée par le processus de freinage est renvoyée dans la batterie) et un écran LED ultra-lumineux qui montre clairement la vitesse, la batterie, la distance et la conduite. mode. Avec ce dernier, il existe trois modes de vitesse préréglés: piéton, standard et sport. Sa connectivité pour téléphone intelligent plaira aux geeks des gadgets, mais attention, l’application Mi Home est quelque peu maladroite et une dépendance excessive à cette fonctionnalité pourrait vous poser des problèmes si votre téléphone intelligent est à court de jus.

(Xiaomi)

Govecs Elmoto Kick

Ce scooter pliable de 500 W offre une conduite amusante et facile avec l’avantage supplémentaire d’un temps de charge ultra-rapide – seulement deux heures – et d’une construction robuste qui se sent incroyablement stable. Les puissants freins hydrauliques sont parmi les meilleurs que vous trouverez sur un scooter, et d’autres avantages incluent le guidon extra-haut et la fonction de régulateur de vitesse, qui fixe la vitesse à 12 mph. Avec sa portée maximale un peu maigre de 12 miles, il s’agit clairement d’un scooter conçu pour les navetteurs, et il sert bien cet objectif. Bien qu’un affichage numérique légèrement plus grand et moins exigu facilite le suivi de la vitesse et de la durée de vie de la batterie.

(Govecs)

Kiq II Pro

Un autre scooter conçu pour les navetteurs, le Kiq II Pro a un prix facile à regarder (moins de 500 £) et des pneus extra-larges pour une conduite plus douce et plus douce, même sur des surfaces mouillées ou glissantes. Cependant, une suspension minimale signifie qu’il s’agit d’un scooter qui aura du mal sur des terrains plus difficiles. Le Kiq II Pro obtient une étoile d’or pour la présence d’un levier d’accélérateur rouge vif – trop souvent, les commandes de vitesse se fondent dans le reste du guidon, mais Kiq se démarque, ce qui facilite considérablement les réglages de vitesse. Nos seuls reproches? Lorsque vous vous éloignez, le scooter semble légèrement lent par rapport aux modèles plus mordus, et la base de pied étroite peut être un problème pour ceux qui ont des pieds plus grands.

(Kiq)

Scooter électrique Micro Explorer

Ne sous-estimez pas ce scooter mince, qui est l’un des modèles électriques les plus légers du marché, et qui est livré avec une foule de fonctionnalités brillantes – mais s’intègre toujours dans le plus petit des espaces. Le point culminant de sa conception pliable est le guidon pliable, une caractéristique simple mais souvent négligée qui fait une énorme différence en termes de stabilité. Avec une autonomie de 18 mph, c’est un scooter convivial qui a également un facteur de plaisir élevé. Une suspension robuste et des freins puissants signifient que le Micro Explorer peut faire face à une large gamme de terrains sans sacrifier la stabilité, et l’accélérateur de type moto facilite le contrôle de la vitesse infiniment plus facile.

(Micro explorateur)

Scooter électrique Pure Air

L’un des meilleurs scooters que vous trouverez pour moins de 400 £, le Pure Air est un bourreau de travail fiable qui ne vous laissera pas tomber. Vous devrez garder un œil sur la durée de vie de la batterie – une autonomie de 18,5 miles est certainement impressionnante, mais il faudra 5,5 heures pour qu’une batterie complètement déchargée atteigne une charge complète. Mais cela en vaut la peine – ce scooter est merveilleusement doux et étonnamment réactif, et le plateau extra-adhérent peut supporter un poids allant jusqu’à 120 kg. Il y a certes de la place pour quelques améliorations esthétiques, à savoir le guidon en mousse, qui a l’air et se sent un peu bon marché, et la manière un peu maladroite avec laquelle le casque se fixe au corps principal. Heureusement, aucune dépense n’a été épargnée pour les pneus surdimensionnés – ils sont remplis d’un liquide anti-crevaison qui réduit le risque qu’un éclat de verre égaré ne coupe votre session de scooter.

( Air pur )

Scooter électrique Xiaomi 1S

La sœur cadette du Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, le Xiaomi Electric Scooter 1S est un brillant scooter d’entrée de gamme. Des lumières puissantes à l’avant et à l’arrière vous permettront de vous démarquer, et six réflecteurs sur les côtés garantissent une visibilité à 360 degrés. Il est parfaitement adapté aux déplacements et aux courtes balades dans les magasins où son faible poids (seulement 12 kg) lui permet d’être facilement transporté d’une seule main. Un système de récupération d’énergie signifie que le processus de freinage aide la batterie à durer plus longtemps, bien que la batterie de la 1S soit déjà assez impressionnante, offrant une autonomie maximale de 18,5 miles.

(Xiaomi)

Furo Systems Fuze

Temps de charge: 5,5 heures

Considérez cela comme la super voiture des scooters électriques. Il bénéficie d’une conduite robuste mais élégante avec une vitesse maximale de 24 mph et une autonomie brillante où une charge de 5,5 heures lui donnera suffisamment de jus pour engloutir 34 miles. Il se sent aussi à l’aise sur les pavés, le béton ou les terrains plus accidentés, et bien qu’il ne soit pas le plus léger des scooters – le Fuze pèse 19 kg – cela lui donne une stabilité rassurante. Contrairement à la plupart des scooters, il n’a pas besoin d’un démarrage rapide. L’accélérateur prend la forme d’une gâchette de style vélo plutôt que d’un accélérateur, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de relâcher votre prise sur le guidon pour accélérer la vitesse. Mais pour les conducteurs qui craignent le vol de véhicule, la pièce de résistance sera le jeu de clés sans fil, qui comprend une alarme antivol qui peut être activée à distance.

(Fuze)

Scooter électrique Bird One

Il s’agit d’un beau scooter électrique de haute technologie sans aucune crainte que la forme ait été privilégiée par rapport à la fonctionnalité. Compte tenu de l’expertise de Bird, cela n’est guère surprenant. Leurs modèles ont été les scooters électriques de choix pour les programmes de partage dans 130 villes sur les cinq continents. En d’autres termes? Non seulement Bird a eu beaucoup de temps pour aplanir les éventuels problèmes, mais la marque a mis l’accent sur la durabilité. Le Bird One est un scooter robuste et robuste qui s’éloigne fortement. Des freins puissants et une base large et stable offrent une stabilité imbattable, même à des vitesses de 18 mph. Sa compatibilité avec l’application Bird offrira une tranquillité d’esprit aux personnes soucieuses de la sécurité, car vous pouvez utiliser votre téléphone pour allumer le scooter, pour le verrouiller et le déverrouiller à distance (afin qu’il puisse être utilisé par des amis) et recevoir des notifications s’il a été falsifié avec.

(BirdOne)

Scooter XL filaire avec siège

Pourquoi les adultes devraient-ils s’amuser? Ce scooter électrique compatible avec les portefeuilles est spécialement conçu pour les jeunes conducteurs avec sa conception légère et une vitesse maximale de 6,5 mph. Son mécanisme à chaîne signifie qu’il est plus bruyant que les autres scooters électriques que nous avons présentés ici, mais pas excessivement, et il est plus que capable de résister à sa juste part de rugueux et de dégringolade. La large plaque de pied permet aux cyclistes de déplacer leur poids sans risque de glisser, et le guidon incurvé de style élévateur est parfaitement adapté aux petites mains. La présence d’un siège sera une aubaine pour les parents – lorsque les bras ou les jambes fatigués commencent à faire mal, les conducteurs peuvent simplement diriger le scooter à partir d’une position assise. Un bref mot d’avertissement – ce scooter nécessite plus d’assemblage que la boîte ne le suggère, mais c’est toujours un processus relativement simple.

(Filaire XL)

Verdict:

Il est difficile de se tromper avec Xiaomi, une marque brillante connue pour ses scooters de qualité supérieure, et le Xiaomi Mi Scooter électrique Pro 2 coche toutes les cases en proposant un scooter fantastique et polyvalent pour moins de 600 £. Oui, le temps de charge de la batterie pourrait être un peu plus court, mais c’est définitivement un scooter qui vaut la peine d’attendre.

le Oiseau un est en tête des enjeux de style, mais offre également d’excellentes performances, fiabilité et facilité d’utilisation, et sa connectivité sans faille pour téléphone intelligent ne sert qu’à améliorer sa convivialité.

Tout aussi digne d’une mention est Le Fuze de Furo Systems, un scooter puissant qui permet aux cyclistes de s’attaquer à des terrains plus difficiles à des vitesses plus élevées sans sacrifier le confort. Cela dit, il est également à l’aise sur les trajets urbains et des points bonus sont attribués pour son temps de charge ultra-rapide.

