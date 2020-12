W

Chaque jour qui passe nous apporte des nouvelles d’un nouveau problème de santé dont nous devons nous soucier, d’un aliment que nous ne devrions plus manger ou d’un tout nouveau supplément que nous devons simplement ajouter à notre alimentation, il est facile de devenir complètement dépassé et fatigué par tout ce qui concerne la santé.

Il semble souvent que plus nous essayons de prendre soin de nous-mêmes, plus cela devient difficile. Cela suffit pour vous donner envie d’abandonner complètement le shebang et de commander une autre pizza.

Mais la santé intestinale est en fait une véritable préoccupation et une préoccupation qui ne devrait pas nous préoccuper le lendemain d’une soirée.

De nombreuses recherches montrent que l’intestin est en fait le “ deuxième cerveau ” – ainsi appelé en raison de sa connexion avec nos pensées, nos sentiments et nos actions.

De suivre notre “ instinct instinctif ” à “ sentir les papillons ” lorsque nous sommes nerveux, notre instinct peut nous en dire long sur ce qui se passe dans nos têtes, donc si nous ne nous en occupons pas, il va de soi que nous ” nous ne prenons pas soin de nos esprits correctement non plus.

Un intestin sain équivaut à un esprit sain, il est donc primordial de s’assurer que le vôtre a toute la nutrition dont il a besoin.

Les probiotiques jouent un rôle majeur à cet égard. Notre intestin est composé de plus de 500 espèces de flores qui, une fois en équilibre, contribuent à la santé du système digestif, du métabolisme et de la santé hormonale. Ces flores agissent comme une sorte de barrière contre toutes les bactéries nocives qui peuvent entrer et les probiotiques (également connus sous le nom de bonnes bactéries) les aident à le faire en veillant à ce que tout fonctionne bien.

Ce sont les meilleurs probiotiques à acheter maintenant pour garder votre intestin en bonne santé et heureux, mais comme pour tout supplément, parlez d’abord à un professionnel de la santé si vous ne savez pas quoi prendre.

Meilleurs probiotiques pour la santé intestinale et le SCI:

Floratrex

Contenant 23 souches probiotiques et 50 milliards d’UFC vivantes dans chaque capsule, ce supplément est le principal de tous les suppléments – celui à prendre lorsque vous devez tirer les gros pistolets pour mettre de l’ordre dans votre santé intestinale.

Formulé par un groupe du Dr Edward F qui en avait assez de devoir prendre plusieurs suppléments pour obtenir tous les avantages probiotiques qu’il souhaitait, Floratrex contient des ingrédients tels que le lactobacillus acidophilus pour aider à renforcer le système immunitaire et réduire l’intolérance au lactose et le lactobacillus gasseri pour aider à normaliser cholestérol et favorise la santé cardiaque.

Les adultes sont encouragés à prendre deux gélules par jour, tandis que les enfants sont invités à en prendre une deux fois par semaine mélangée à de la nourriture ou à une boisson (comme toujours, consultez d’abord votre médecin!). Contrairement à de nombreuses autres capsules, celles-ci utilisent de la gomme d’acacia organique au lieu d’agents de liaison et de remplissage toxiques, ce qui signifie que les bactéries peuvent vraiment se développer sans que les contaminants gênants des capsules ne les gênent.

Vinaigre de cidre de pomme Willy’s ACV avec la mère

Vous avez probablement entendu parler des avantages de boire du vinaigre de cidre de pomme pendant des années, mais vous l’avez peut-être considéré comme un autre ami célèbre. En fait, il présente un certain nombre d’avantages pour la santé, en particulier lorsqu’il est pris sous une forme organique et non filtrée, comme Willys. Cette recette contient de la mère – une culture de bactéries, de protéines et d’enzymes amicales qui favorise la santé intestinale et aide à tuer toutes les bactéries indésirables. Fabriqué à partir de pommes d’un verger vieux de 300 ans. Willys n’est jamais traité par la chaleur, ce qui signifie que le plus de bactéries possible sont préservées.

Booster de santé connu et fiable depuis des milliers d’années, le vinaigre de cidre de pomme peut abaisser la glycémie et le cholestérol, aider à cibler les graisses tenaces et améliorer la santé cardiaque. Buvez avec de l’eau chaude, ajoutez-les aux salades ou mélangez-les à des smoothies ou mettez ces talents de fête à bon escient et faites-le bien. Ne soyez pas rebuté par son apparence trouble – c’est censé ressembler à ça.

Probiotiques avancés Physis

Sous forme de capsules, ces probiotiques sont un excellent choix pour ceux qui souffrent d’irritations intestinales mineures. Contenant 50 milliards de CFU (c’est-à-dire des unités de formation de colonies – le nom fantaisiste des bactéries) dans chaque dose, c’est une souche assez forte, il vaut donc mieux éviter si vous êtes en parfaite santé intestinale.

Ceux-ci sont contenus dans des capsules à libération retardée – ce qui signifie que vous pouvez les prendre avant ou après les repas – et sont sans produits laitiers, sans arachides et sans gluten. Il y a dix souches de bactéries incluses ainsi qu’une multivitamine avancée. Comprenant 30 capsules, cette bouteille durera un mois (il est conseillé d’en prendre une par jour) et il est préférable de la conserver au réfrigérateur pour assurer la survie des bactéries vivantes.

Défense probiotique à spectre complet Swiss BioEnergetics

Contenues à l’intérieur des capsules DRCaps, les bactéries de ce probiotique sont particulièrement résistantes; capable de résister aux acides dans l’estomac assez longtemps pour atteindre les intestins – là où ils sont vraiment nécessaires – intacts.

Sans ingrédients artificiels et adaptés aux végétaliens, ils contiennent 10 milliards de CFU et renforcent le système digestif et immunitaire. Il a également été prouvé qu’ils aident à soulager les symptômes du syndrome du côlon irritable et à galvaniser l’intestin après une série d’antibiotiques.

Contenant 120 gélules, elles devraient durer entre 6 et 12 semaines, selon qu’elles soient prises une ou deux fois par jour (deux fois par jour est recommandé pour les personnes ayant des problèmes intestinaux) et sont livrées dans un emballage en carton pratique qui peut être affiché sur le boîte aux lettres et rangé en toute simplicité.

Megafood MegaFlora

Si vous avez récemment dû subir une série d’antibiotiques, votre intestin peut se sentir extrêmement sensible en raison du manque de discernement des médicaments dans les bactéries qu’ils tuent. En tant que tel, se tourner vers un probiotique pour aider à restaurer votre flore intestinale est un excellent moyen de se remettre sur les rails.

MegaFlora est un choix particulièrement judicieux pour cela. Contenant 14 souches de bactéries et 20 milliards d’UFC par capsule, ils offrent une défense douce mais efficace contre l’épuisement des bactéries. Fabriqués avec des capsules sans gluten et sans produits laitiers, ils conviennent également aux végétaliens. Mieux encore, les capsules sont plus petites que la plupart des autres, donc ceux qui ont généralement du mal à avaler des pilules n’ont pas à s’inquiéter.

Probiotiques Bio-Kult Advanced Multi-Strain Formula

Contenant quatorze souches de bactéries et 10 milliards d’UFC par gramme, ces capsules Bio-Kult sont particulièrement efficaces pour favoriser la santé intestinale. Contenus dans une capsule, ceux-ci peuvent être pris par les enfants et les femmes enceintes (bien qu’un médecin doive toujours être consulté au préalable) et peuvent être pris sans danger à long terme.

C’est un choix particulièrement judicieux pour ceux qui détestent avaler de grosses pilules car les gélules peuvent être brisées et le contenu saupoudré dans la nourriture ou la boisson. Convient aux végétariens, vous pouvez prendre jusqu’à deux gélules par jour et un seul sachet en contient 120.

Bioglan Biotic Balance Ultimate Flora

Ceux qui souffrent d’acné ou de déséquilibres hormonaux trouveront probablement qu’un supplément tel que ce Bioglan est le plus efficace pour aider à apprivoiser le problème. Chaque capsule contient 5,8 milliards d’UFC de lactobacillus acidophilus, qui, en plus d’aider à stimuler le système immunitaire, est également connu pour aider à apaiser les symptômes d’un déséquilibre hormonal (qui se manifeste souvent par une peau irritée).

Il existe quatre souches de bactéries dans cette marque au total et chacune des 30 capsules contient 20 milliards de cultures vivantes. La posologie recommandée est d’une capsule par jour et étant sans gluten, sans blé ni soja, ils constituent une excellente option pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque.

Inessa Advanced Daily Biotic

Venues dans un flacon plutôt suave, ces capsules végétaliennes contiennent 10 milliards d’UFC de Lactobacillus Rhamnosus – la souche probiotique potentiellement bénéfique pour prévenir l’eczéma.

Cela a également été étudié le plus largement et a montré des preuves de colonisation dans l’intestin – la zone où les bactéries sont les plus efficaces pour lutter contre les imposteurs. Fabriquées au Royaume-Uni, ces capsules ont été conçues avec une libération retardée, garantissant qu’elles peuvent traverser l’estomac sans être endommagées. Vous obtiendrez 60 capsules dans une bouteille, ce qui signifie qu’elles devraient vous durer deux mois.

Verdict:

Si vous avez de sérieux problèmes intestinaux, il vaut peut-être la peine d’investir dans Floratrex, qui possède la plus large gamme de souches de culture de la liste. Si vous êtes déjà en bonne santé intestinale, Inessa est un excellent choix et s’appuie sur de solides recherches. Si vous êtes déjà en bonne santé intestinale, Inessa est un excellent choix et s’appuie sur de solides recherches.

