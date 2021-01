je

C’est à nouveau cette période de l’année où partout où vous allez, les sons de la toux et des éternuements suivent.

Notre système immunitaire est en fait très compliqué, composé de centaines de types différents de cellules travaillant en tandem pour nous garder en bonne santé.

Le Dr Dick Middleton, pharmacien et directeur de la British Herbal Medicine Association, souligne l’importance de «manger une alimentation équilibrée contenant beaucoup de fruits et légumes». Il poursuit: «le manque de sommeil, le stress, le tabagisme et la consommation d’alcool conduiront à une réponse immunitaire moins active et efficace.»

Certaines vitamines et minéraux tels que le curcuma, l’origan, le poivre de Cayenne, le champignon shiitake, l’ail, la cannelle et le brocoli (pour n’en citer que quelques-uns) ont des propriétés bénéfiques, mais vous pouvez également prendre des suppléments quotidiens de lutte contre les infections pour contrer les carences et combattre les maladies avant qu’elles ne commencent.

Mike Wakeman, pharmacien clinicien, explique: «Les vitamines A et C sont particulièrement intéressantes, et en particulier les niveaux de vitamine D sont particulièrement faibles à cette période de l’année, ainsi que les minéraux tels que le sélénium et le zinc». Le Dr Middleton confirme: «Des études ont montré que le zinc, pris dans les 24 heures suivant l’apparition des symptômes, peut raccourcir la durée du rhume.» Il ajoute également: «L’échinacée est une herbe utile pour les adultes, car elle aide à renforcer le système immunitaire, réduisant ainsi le risque de rhume et d’autres infections respiratoires.»

Défendez-vous contre les micro-organismes pathogènes saisonniers grâce à notre sélection de suppléments conçus pour améliorer la réponse des anticorps et maintenir votre système immunitaire en bonne santé et équilibré.

Consultez toujours votre médecin pour vous assurer qu’il est sécuritaire de prendre ces suppléments avec tout autre médicament.

Incroyable Santé Abeille Préparé Force Max 20 Capsules

Le supplément Unbeelievable Health Bee Prepared est recommandé par les nutritionnistes pour vous aider à reconstituer les vitamines qui pourraient manquer dans votre alimentation. Les propriétés stimulantes de l’immunité comprennent la propolis d’abeille pour lutter contre les infections, le sureau noir pour aider à traiter les symptômes du rhume et de la grippe, la feuille d’olivier, les bêta-glucanes, l’astaxanthine (un puissant antioxydant) et le champignon reishi. Lorsque vous vous sentez épuisé ou sentez une maladie survenir, prenez une capsule par jour et jusqu’à quatre par jour pour accélérer votre rétablissement.

Pack d’immunité Purearth

Emballé avec du gingembre, des probiotiques, de l’huile d’origan (qui aident à cibler les sinus) une forte dose de vitamine C, B2 et B12 – le Pack Immunité de Purearth est délicieusement conçu pour aider à renforcer votre système immunitaire. Vous pouvez acheter des jus pressés à froid uniques ou opter pour une variété de forfaits et d’abonnements uniques.

Holland & Barrett Vitamine D3 250 Comprimés 25ug

Lorsque vous vivez en Grande-Bretagne et que le soleil est rare, nous pourrions probablement tous faire avec une dose supplémentaire de vitamine D.Mais si vous n’avez pas les fonds nécessaires pour vous diriger vers des climats plus chauds, la meilleure chose à faire est un supplément contenant beaucoup -Besoin de vitamine. Les bienfaits de la vitamine D peuvent aider à soutenir votre système immunitaire et à maintenir la fonction naturelle de vos os et de vos muscles. Bien qu’il puisse être trouvé dans des plantes comme les champignons ainsi que dans des aliments comme le poisson, les œufs et les jus de fruits, si vous êtes carencé, un supplément de vitamine D est un bon choix.

Sambucol Immuno Forte 30 gélules

Ces capsules sont conçues pour soutenir votre système immunitaire et empêcher les reniflements de devenir pleins de grippe. Fabriqués à partir d’un mélange de vitamine C et de zinc, ils contiennent également des baies de sureau noires préparées dans du Sambucol pour maximiser leurs bienfaits pour la santé. Les capsules Immuno Forte sont végétaliennes et ont une saveur étonnamment savoureuse, les adultes peuvent prendre deux capsules par jour (une pour les enfants) et doivent être consommées avec de la nourriture.

Vitabiotics Immunace Extra Protection – 30 Comprimés

Prenez un des Vitabiotics Immunace par jour pour tirer le meilleur parti des antioxydants et des nutriments essentiels ajoutés. Conçus pour être pris quotidiennement, les comprimés contiennent des vitamines A, C, D et E ainsi que des extraits botaniques et des acides aminés. Si vous tombez toujours malade ou si vous vous sentez constamment épuisé, cela vous aidera à vous protéger, à protéger les cellules du stress oxydatif et à assurer le fonctionnement normal du système immunitaire.

Holland & Barrett Zinc haute résistance 100 comprimés 15 mg

Comme suggéré par les professionnels, le zinc est un excellent stimulant du système immunitaire. Si votre rhume continue de revenir, cela peut être dû à une carence en zinc. Prenez-en un par jour dès les premiers signes d’un rhume pour aider votre système et empêcher votre maladie de progresser.

Poudre de spiruline biologique KIKI Health

La spiruline était utilisée par les Aztèques pour augmenter la force et l’endurance, mais elle peut être bénéfique pour le corps et l’esprit. Cette poudre KIKI Health est riche en nutriments et antioxydants précieux comme le fer, les vitamines A, B et K qui aident à contrer la fatigue et à renforcer l’immunité de votre corps. Ajoutez deux cuillères à café de poudre à votre smoothie, jus ou saupoudrez sur votre petit-déjeuner pour tirer le meilleur parti du produit riche en protéines. Il est composé à 65% de protéines d’origine végétale et est certifié biologique.

1000 MGO 250g

Les bienfaits du miel de Manuka incluent le traitement des plaies, des maux de gorge, des problèmes digestifs et de nombreuses autres propriétés apaisantes et cicatrisantes. Il a des propriétés antibactériennes, tout en étant anti-inflammatoire et antioxydant. L’option 1000 MGO de Manuka Doctor est fabriquée à partir de miel Mānuka 100% néo-zélandais provenant de 60 000 ruches dans le nord et le sud des îles. Mangez directement une cuillerée savoureuse ou ajoutez-la dans un smoothie ou un thé pour lutter contre les virus.

Le MGO ou méthylglyoxal fait référence à la puissance du produit et à l’effet antibactérien naturel qui est utilisé comme type de classement du miel. C’est l’un des plus élevés et se reflète donc dans le prix. Pour une alternative moins chère, essayez cette variante MGO70.

Holland & Barrett Echinacea Rhume et Grippe 60 Capsules 140mg

Lorsque vous vous sentez en proie à un rhume sans fin ou qui semble revenir sans cesse, prendre un supplément d’échinacée peut être un bon point de départ. Le médicament traditionnel à base de plantes est utilisé depuis des siècles pour renforcer la défense de l’organisme contre les germes. C’est une solution naturelle qui aide à revivre les symptômes et la durée des rhumes et des infections grippales. Prenez une capsule deux fois par jour au premier signe d’un rhume.

Essentiels quotidiens + soutien immunitaire

Anatome crée ce supplément quotidien spécifiquement ciblé pour les hommes qui fournit des vitamines, des minéraux et des nutriments dont le corps peut manquer. Il est composé de vitamines complexes B, un mélange de bioflavonoïdes, de bromélaïne et d’acides aminés, l’acide glutamique (glutamine) et la lysine pour apporter un soutien physique et mental. Prenez une fois par jour pour tirer le meilleur parti des nombreux avantages, notamment la récupération musculaire et le renforcement de la défense immunitaire.

Supplément Bear Protect

Le label d’origine australienne Bear est la marque de suppléments dont vous avez besoin sur votre radar. Les capsules Protect en particulier sont idéales pour le soutien immunitaire. Contenant la combinaison anti-infectieuse de vitamine A et d’échinacée pour se défendre contre la grippe; végétalien, sans gluten et provenant de petites fermes, de coopératives et de laboratoires de premier plan.