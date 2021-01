UNE

Le tapis roulant est une excellente – et peut-être la meilleure – machine pour les exercices cardio. Avoir un tapis roulant à la maison est l’un des moyens les plus simples de franchir ces étapes supplémentaires indépendamment de la météo, de la circulation ou de toute autre excuse que vous pourriez trouver à 19 heures un mardi.

Bien que se rendre à la salle de sport soit vraiment beaucoup plus difficile que d’y être, l’un des avantages les plus satisfaisants d’un tapis roulant à domicile est de réduire ce trajet.

Il peut être là quand vous en avez besoin et si vous optez pour un tapis roulant pliant, vous pouvez le ranger quand vous n’en avez pas besoin. C’est si simple.

Les marques de sport poussent constamment l’innovation et vos options ne doivent pas être limitées au LISS (Low Intensity Steady State Cardio) ou aux longues courses sans fin. Si vous cherchez à faire avancer sérieusement votre entraînement et à vivre la même intensité et le même plaisir que vous le feriez dans un cours de Barry’s Bootcamp, ce sont les tapis de course les plus recherchés sur le marché qui vous aideront à vous pousser dans cet état d’esprit d’athlète.

Ou à tout le moins, vous garder en mouvement pendant que vous regardez Netflix – quelle que soit la méthode, continuez à avancer.

Voir ci-dessous notre tour d’horizon des meilleurs tapis de course à domicile pour vous aider à vous remettre sur les rails pour 2021.

Tapis roulant pliant intelligent F1 de Life Fitness

Si vous cherchez à vous lancer sérieusement dans la course à pied et souhaitez faire progresser votre technique et pousser votre forme physique au niveau supérieur, ce tapis de course est un investissement rentable.

Il s’agit d’une machine moderne dotée de fonctionnalités astucieuses telles que le bouton Économie d’énergie qui réduit l’énergie de 90% lorsque la machine est allumée mais pas en cours d’utilisation.

C’est aussi une construction impressionnante, le système d’absorption des chocs FlexDeck aide à réduire l’impact des articulations, un bonus énorme si vous ne courez pas depuis des années; l’impact soudain à travers votre pied peut avoir des répercussions douloureuses et entraver votre progression et cette machine en tient compte pour les novices comme pour les pros.

L’écran LCD est facile à naviguer et le pavé de commande est placé plus bas, ce qui est beaucoup plus intuitif.

La station d’accueil iPod ajoutée vous permet d’écouter votre musique tout en la gardant en charge en même temps – après tout, il n’y a rien de pire qu’une liste de lecture interrompant la foulée à mi-chemin et devoir courir au son de votre propre souffle haletant.

Celui-ci reçoit un grand drapeau vert.

Technogym Skillmill Connect

Si vous cherchez à reproduire un entraînement sportif professionnel de manière sûre, engageante et efficace à la maison, c’est la machine (bien que très chère) pour vous.

Le Skilmill est un tapis roulant incurvé non motorisé et est entièrement alimenté par l’utilisateur.

«La ceinture courbée et la nature autopropulsée engagent davantage votre chaîne postérieure, ce qui permet à vos fessiers et ischio-jambiers de travailler plus dur qu’ils ne le feraient sur un tapis roulant traditionnel.» dit Tom Bliss, le principal entraîneur Technogym de Londres. Combinant entraînement d’endurance, de vitesse et d’agilité, de nombreux fans de la machine prétendent ressentir le double de la brûlure. Si vous cherchez une nouvelle façon de vous mettre au défi sur un tapis roulant, cela ne va pas mieux que ça.

Tapis roulant pliant non motorisé Opti

Aucune excuse ici, cette machine est conçue pour les coureurs en herbe qui ne cherchent pas à résister aux éléments ainsi que pour ceux qui peuvent manquer d’espace pour un tapis roulant traditionnel. Opti est à portée de main avec cet appareil d’intérieur pliable. Ce n’est pas votre itération classique, vous alimentez la machine avec votre mouvement au lieu d’un moteur afin qu’elle se mette en marche lorsque vous commencez à marcher ou à courir. Il y a une pente de six pour cent pour imiter la marche ou la course sur le trottoir et vous obtiendrez tous les commentaires dont vous avez besoin en termes de vitesse, de temps, de distance et de calories perdues. Après votre entraînement, pliez-le et rangez-le de manière relativement compacte.

Tapis roulant commercial T1X de Matrix Fitness

Si vous cherchez à créer un espace de gym professionnel à domicile, Matrix est à votre disposition avec un équipement commercial prêt pour le studio pour vous aider à atteindre vos objectifs de fitness. Le T1X vous emmènera à des vitesses de 12 mph, en vous adaptant à un jogger occasionnel, un sprinter rapide ou un marathonien lent et régulier. Il existe une inclinaison réglable jusqu’à 15%, une surface rembourrée qui absorbera les chocs et exercera moins de pression sur vos articulations et une gamme de programmes prédéfinis pour donner à votre entraînement une variété et un peu de piquant.

Tapis de course DKN

DKN a la réputation de créer un excellent équipement domestique, incroyablement fluide et silencieux. Le tapis de course EzRun vous en offre pour votre argent avec une puissance de 1,75 chevaux et des vitesses de 12,4 mph. Il existe une plage d’inclinaison de 0 à 12% et une gamme presque illimitée de programmes intégrés – dont 15 ont été certifiés par un entraîneur personnel ainsi que des vidéos d’action en direct et la possibilité de le connecter à l’application pour vos statistiques complètes .

Le tapis de course pliable EnduRun est la machine la plus premium avec des vitesses de pointe de 13,7 mph avec une inclinaison de 0 à 15%, donc peu importe si vous sprintez ou faites de la randonnée, il y a une option pour vous. Il existe plus de programmes et de module Bluetooth pour lui permettre d’être couplé avec un téléphone ou une tablette.

Tapis de course Reebok GT40 S

Avec Adidas et Reebok tombant sous le même parapluie, tous deux réputés pour améliorer et autonomiser les coureurs du monde entier avec leurs produits innovants, il semble judicieux d’investir dans un tapis roulant à domicile de la marque Reebok. La conception est non seulement extrêmement astucieuse et efficace avec sa propre fonction de pliage, mais elle est également équipée d’un amorti de la série ONE.

Cette caractéristique particulière divise vos cycles de course en trois zones différentes, toutes intégrées dans le plateau de course. Ils aident à imiter le mouvement naturel du pied, non seulement en améliorant l’efficacité et le confort, mais également en évitant les blessures à fort impact, ce qui, si vous cherchez à courir sur le long terme, n’est pas quelque chose avec lequel vous voulez vous battre.

À seulement 300 £, c’est une excellente offre de baragin / vente et le meilleur choix si vous ne savez pas combien vous utiliserez réellement le tapis roulant et ne voulez pas surinvestir.

Tapis roulant pliant Horizon T7.1

Que vous soyez un coureur passionné ou que vous soyez sur le chemin de l’entraîneur au 5 km, le modèle polyvalent d’Horizon vous a couvert pour rendre la réalisation de vos objectifs de fitness aussi transparente et facile que possible.

La machine robuste est fabriquée à partir d’un cadre en acier épais et est alimentée par un capteur de mouvement sur la bande de roulement. Ce dernier est composé d’un amorti innovant en trois parties pour donner à vos muscles le soutien dont ils ont besoin lorsque vous commencez à augmenter votre kilométrage. Il est silencieux et peut être couplé via Bluetooth à vos écouteurs sans fil, à vos appareils de fréquence cardiaque ou à l’application ViewFit afin que vous puissiez suivre vos statistiques.

Verdict

Si vous voulez un appareil de qualité pour la salle de sport à la maison – et qui durera de nombreuses années – le Tapis roulant pliant intelligent F1 de Life Fitness est votre meilleure option globale basée sur la combinaison excellente qualité, expérience utilisateur et prix.

le Tapis de course Reebok GT40 S est l’une des meilleures options de bonnes affaires – ils n’ont peut-être pas le même poids que le Life Fitness F1, mais vous pouvez trouver d’excellentes fonctionnalités partout et ils sont bien meilleurs que les modèles fragiles trouvés sur les sites Web de réduction.

