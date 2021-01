Meilleurs vœux Emilia Clarke et Ted vous envoient, pour cette 2021 | INSTAGRAM

Cela fait presque un an qu’Emilia Clarke a décidé d’agrandir sa famille avec un nouveau membre, Ted, son chiot bien-aimé, qu’elle a adopté fin janvier 2020, avec qui elle a passé ses plus beaux et plus tendres moments de cette année. qui vient de finir, pour cette raison, de son profil officiel sur Instagram, il a partagé une image touchante avec son partenaire de vie, pour souhaiter à tous ses fans d’avoir un heureux 2021.

Les deux apparaissent sur la photo, regardant l’objectif de l’appareil photo qui les capturait, les petits yeux du petit chien sont pleins de lumière, et Emilia l’a remarqué et a été assez émue et le photographe a capturé le bon moment dans le Quoi l’actrice il éclata de rire.

Et il s’avère qu’à cette époque, Clarke développait un film pour une nouvelle campagne publicitaire de la célèbre marque “Clinique”, avec laquelle il a travaillé ces dernières semaines, Ted Il se sentit un peu laissé de côté, il vit Emilia et courut dans ses bras, comme elle-même l’a dit d’après la description de la publication, ce qui explique le grand sourire sur le visage de la femme britannique.

“Ted et moi, nous voulions vous faire savoir que 2021 sera ce qu’elle sera, moins de résolutions et plus de respiration à travers chaque sacré beau jour que nous recevons sur la planète Terre”, était le beau message que, qui a donné vie à “Daenerys Targaryen” dédié à ses millions d’adeptes à travers le monde.

De toute évidence, la boîte de commentaires de la publication était pleine de remerciements et de tendres dédicaces pour cette paire de tourtereaux, en plus du fait que la plupart des utilisateurs étaient remplis de tendresse lorsqu’ils ont vu les yeux illuminés de Ted, fondant les téléspectateurs avec amour.

Il faut se rappeler que c’est précisément le 21 janvier de l’année dernière qu’Emilia a annoncé à travers un divertissement qu’elle avait adopté un chiot: “C’est qu’elle ne peut pas. Physiquement, elle ne peut pas cesser d’être le plus beau chiot du monde entier”, l’interprète a écrit, avec les images avec lesquelles elle a présenté le nouveau locataire de sa maison dans la société.

Dans le profil de la belle actrice, on peut également voir une variété d’images dans lesquelles elles s’embrassent même ou comparent leur taille à celle d’un de leurs jouets, «c’est déjà ma poupée à câliner préférée. La lumière de ma putain de vie. Et il est prêt à nourrir et remplir Instagram à éclater et avoir encore de la place pour une tasse de thé », a plaisanté Clarke à propos de son nouvel animal de compagnie dans l’un des messages susmentionnés.

Nous avons également vu que son ami à fourrure, comme tout chiot heureux, est un poilu très vilain, car dans une autre des publications d’Emilia, nous pouvons voir comment Ted entre dans un petit pot de papiers jetés et en sort, en plus de cela, il a été montré. à plusieurs reprises qu’il est un chiot très gâté par l’actrice.

Et il aime aussi être pris en photo, car, sur d’autres images, on peut voir le petit regarder la caméra alors qu’il pose très coquette dans un paysage d’automne, plein de feuilles oranges au sol, où il a de nouveau l’air très mignon.

Sûrement dans quelques semaines, nous pourrons voir Emilia dans une autre publication sur son Instagram, mais, jusqu’à ce moment-là, nous ne pourrons pas faire plus qu’espérer que tous les deux auront également un excellent début d’année, pour Emilia nous lui souhaitons beaucoup de succès avec ses projets et pour Ted, une année pleine de soins.