hisky est construit pour Noël; le tintement des gobelets tapés dans un toast semble s’accorder avec les nuits d’hiver froides et sombres de la même manière que les chanteurs de chants de Noël le font – mais beaucoup moins ennuyeux. C’est une boisson chaude; juste la chose à boire pendant les longues soirées à bavarder des bêtises. Cette année, après… eh bien, tout, des rattrapages décousus sont juste ce qu’il faut.

Bien que les boissons en personne soient probablement limitées, un bon cadeau peut aller très loin. Le whisky est en tête de la plupart des autres; si vous connaissez un buveur, une bouteille sera toujours accueillie avec plaisir et est garantie d’être utilisée (vous ne pouvez pas en dire autant des chaussettes fantaisie). Cette liste s’appuie également sur des éditions limitées, qui ajoutent ce sentiment d’être spécial.

Les choix de cette année se tournent vers ces boissons gazeuses douces qui glissent facilement et se prêtent à une autre. Ils sont complets avec l’odeur de tout ce que vous voulez en hiver – muscade, cannelle, raisins secs et raisins secs. Le whisky irlandais qui, de manière très générale, est plus doux que le scotch, brille également ces mois-ci – j’ai écrit cette liste en me souvenant avec tendresse d’une bouteille trop vite démolie de Bushmills 21 ans.

Bien qu’il y ait quelques suggestions de service ci-dessous – des notes sur la glace, l’eau et les cocktails – la règle standard s’applique: buvez comme vous le souhaitez. Il n’y a pas de mauvaise ou de bonne façon; «Une question de goût» n’a jamais plus d’importance que pour la nourriture et la boisson. Voilà un sacré an; il vaut mieux venir. Acclamations, salut et sláinte.

Glen Scotia 11 ans Sherry Double Cask Finish

Lorsque le temps presse, les whiskies sherry – les trucs qui sentent les épices de Noël – sont tout. C’est la même chose que les vêtements: laissez les fleurs claires pour l’été. Cette édition limitée et filtrée sans froid a toutes les caractéristiques d’un classique du sherry: pas de fumée ni de saumure du tout, tout est sucré et beurré au goût, un clin d’œil aux tartes hachées, aux côtés de clous de girofle, de muscade et d’une douce et large chaleur. Le vieillissement dans les fûts Pedro Ximenez et Oloroso domine au point que le caractère habituel de Glen Scotia est atténué, mais cela signifie que la force du fût punchy – 54,1% ABV – n’est pas extrêmement alcoolisée. Pas besoin d’eau ou de glace avec celui-ci.

(Glen Scotia)

Glengoyne Legacy Series Chapitre 2

Voici une bouteille qui craque et, comme Glengoyne, âgée de 18 ans, celle que vous voudriez le jour de Noël de vos rêves, quand il fait froid et qu’il y a un feu à l’intérieur. Vieilli en fûts de bourbon et de sherry, il y a ici un piquant de bois brillant et sous-jacent, et si vous le savourez, quelques saveurs légères qui traversent son goût principal – qui est composé de muffins au miel et à la vanille et à la cannelle saupoudrés de banane et de raisins secs. Vous obtiendrez des pommes fraîches et quelque chose et quelque chose qui pique comme la menthe. Juste le genre de whisky que vous voudriez après une longue promenade dans la campagne ou une promenade dans le parc de Battersea – ou mieux encore, le genre de whisky à avoir avec vous, à partager joyeusement à partir d’un hipflask.

(Glengoyne)

Algues & Eons & Diggins & Feu

Bien que les types de marketing aient fait un bon chemin au cours des dernières années pour débarrasser le scotch de son ambiance tweed-cigares-golf, il y a encore une touche de Jaguar-et-gants de conduite dans certains coins de l’industrie; les bouteilles décorées comme des armoiries n’aident pas. Le lot d’amour et d’esperluette derrière cette version a éliminé tout cela: cela vient de l’école de marque Ikea et devrait convenir à quelqu’un qui veut bien boire, mais n’aime pas en crier.

La boisson elle-même est de premier ordre et quelque chose d’extraordinaire pour le prix; c’est un Islay qui a passé quelque temps dans les octaves de sherry d’Oloroso – des petits tonneaux pour vous et moi – et, dans l’ensemble, depuis 10 ans. Le résultat se fissure; la tourbe typique d’Islay est adoucie par le sherry, donc s’il y a cette saveur saline, balnéaire, debout dans une tempête, il y a aussi de la douceur et une richesse là aussi; vous penseriez que c’était plus vieux que ça. C’est étrange à sa manière, mais cette bizarrerie est séduisante; c’est une boisson à revenir encore et encore pour essayer de comprendre sa saveur – le mieux que je puisse trouver est des algues fumées et badigeonnées de vanille brûlée. Bien que ce ne soit pas une bouteille à avoir beaucoup à la fois, elle est parfaite assise sur l’étagère comme siroter occasionnellement. Évitez la glace, ajoutez seulement une goutte d’eau (trop de lessive). C’est probablement un peu bon pour les cocktails mais c’est, certes, beau dans une pénicilline.

(Maître du malt)

Tomatin 13 ans 2006 Fino Sherry Cask

Certaines finitions de sherry ne signifient pas trop – l’avantage d’un bref trempage dans une cuve de sherry apparemment plus pour se vanter que pour la saveur – mais Tomatin a fait les choses correctement. Ces bouteilles réservées au Royaume-Uni ont passé quatre ans dans des mégots fino; ces jours se sont imprégnés. Vous pouvez le sentir de l’extérieur; c’est frais mais noisette, pas de brûlure, pas de fumée, pas de tourbe, et au goût, c’est tout d’amandes et de caramel, même si cela évite d’être trop écoeurant ou sucré car il y a un côté salé; aussi ridicule que cela puisse paraître, c’est un peu comme manger un morceau de cracker de Jacob avec votre boisson. Et bien que ce soit nettement différent de leurs trucs habituels, les fans de Tomatin reconnaîtront son style emblématique des Highlands – un certain malt puissant avec un peu de chaleur poivrée derrière. Comme d’autres ici, les saveurs de sherry sont (pour moi) gaspillées avec de la glace, mais un peu d’eau allonge cela. Si tout cela semble un peu insensé, permettez-moi de le dire clairement: ce sont des trucs stonking.

(Tomatine)

Johnny Walker Blue Label Légendaire Huit

Pas de surprise, Johnnie Walker met tout en œuvre pour son 200e anniversaire, avec des éditions limitées dans toute la gamme; les collectionneurs voudront peut-être ramasser les bouteilles gonflées d’étiquettes rouge, noir et or. L’étiquette verte – toujours la meilleure du groupe, du moins pour moi – ne fait pas attention, mais le meilleur chien de Walker, Blue, a vraiment reçu les œuvres. Le bleu habituel a reçu un travail de peinture correspondant à sa réputation d’indicateur de la qualité de vie – l’étiquette bleue est la Rolex en or du scotch – mais c’est le Legendary Eight qui vaut vraiment la peine d’être éclaboussé. Si vous pouvez éviter la tentation de l’éliminer (les éditions limitées comme celle de JW ont tendance à rapporter beaucoup d’argent des années plus tard), vous trouverez quelque chose qui, par définition, ne peut pas être reproduit. Les maîtres distillateurs de Walker ont ajouté un mélange de huit distilleries «fantômes» – celles qui ne produisent plus, mais avec des stocks qui disparaissent lentement – et le résultat est délicieux. Il y a énormément de snobisme autour du label bleu, une certaine envie induite, mais cette version est difficile à rejeter. Ce sont des raisins secs, des raisins secs, du sucre brun, un soupçon de fumée tourbée, une richesse en chocolat, un peu de piment. Pendant des années, j’avais fait caca Johnnie Blue comme whisky pour des émissions de télévision comme Suits; Je me suis trompé et cependant, bon Dieu, c’est cher, c’est vraiment bon. Mettez ceci sur votre liste de souhaits et priez que quelqu’un d’autre paie pour cela.

(Selfridges)

Glenlivet 12 Still Illicite

Les buveurs de whisky ont tendance à montrer un attachement farouche à leurs marques préférées, il y a donc un jeu facile pour les cadeaux: notez la bouteille habituelle, et mieux. Donc, si votre cadeau a tendance à ranger Johnnie Walker Red, offrez-lui une bouteille de Black. S’ils aiment le fameux tétras, rendez-vous au tétras nu. C’est une astuce simple, mais ça marche. Ce choix, l’Illicit Still, est ici dans cet esprit, pour ceux qui sont dans leur ‘Livet. Une édition limitée, il a toutes les caractéristiques de l’habituel 12 ans, tout fruité et floral, mais tout a été un peu composé: pensez “celui-ci va à 11”. Étant filtré sans refroidissement et embouteillé à 48%, il a tout pour satisfaire les snobs de whisky – le propriétaire Pernod Ricard dit que cela reflète ce avec quoi Glenlivet a commencé, il y a longtemps – et avec la saveur pour le sauvegarder. C’est un dram vibrant et intense avec toutes les caractéristiques habituelles, et il est lisse et se sirote facilement. «Livet comme vous le souhaitez.

(Le Glenlivet)

Baril Jameson Black

J’adore les sorties comme celle-ci et le ‘Livet ci-dessus, où un favori familier est affiné. Je pense à eux comme au whisky de bricoleur, imaginant un amateur de whisky effectuant des dégustations dans leur garage. Ici, Jameson a pris leurs produits habituels comme modèle, a ajouté une bonne dose de whisky en pot still et un petit lot de céréales, en a tripoté et en a sorti une version particulièrement riche et robuste de leur best-seller. C’est l’habituel, mais gonflé; plus gros, plus audacieux, peut-être un peu plus sucré aussi. Cela a toutes les caractéristiques du bon whisky irlandais – facile à boire, sucré et onctueux – avec un peu d’épices de bois qui cède la place à un fruité et une touche de vanille de bourbon. Celui-ci n’est pas nouveau mais c’est le genre de whisky idéal pour Noël; gratifiant, sans exiger trop d’attention. Un à boire et à apprécier tout en étant occupé avec d’autres personnes.

(Jameson)

Sazerac Rye

Un vieux favori; ceux qui savent cela vont maintenant hocher la tête. Mais un whisky comme celui-ci, généralement laissé à la chaleur de l’été, est en fait idéal à Noël. Alors que tous les favoris au sherry ci-dessus offrent quelque chose de douillet, un bon seigle est à boire pendant la journée – si vous êtes bourré de nourriture et que vous n’avez pas envie de glisser lentement dans une sieste, essayez quelque chose de brillant et d’épicé pour vous permettre de continuer. Sazerac a cela à la pelle, bien qu’il y ait aussi beaucoup de gingembre et d’orange et un peu de caramel pour prendre l’avantage; c’est un seigle vraiment, vraiment bon et parfait éclaboussé dans un gobelet avec beaucoup de glace (il gère également le soda au gingembre comme un champion). Pas étonnant qu’il soit brillant dans son cocktail éponyme, mais c’est aussi un triomphe dans un Perfect Manhattan, et le côté plus sucré de celui-ci signifie qu’il convient bien à un Boulevardier (seigle negroni). Si la manière américaine est votre truc mais que 40 £ vous semblent un peu raides, les bons bourbons font la même chose et peuvent être achetés pour beaucoup moins cher: Buffalo Trace frappe bien au-dessus de son prix, alors commencez par là.

( Sazerac )

Un bon malt de Noël 2020

Pas étonnant que ce soit parfait pour la saison – comme son nom l’indique, il a été spécialement conçu pour se faire plaisir à Noël. C’est un malt mélangé et un bon sang; il y a un équilibre parfait entre douceur et épices, avec beaucoup de sherry, un peu de chocolat amer et des fruits frais pour soulever toute la lourdeur sombre. Il s’agit de s’asseoir et de savourer lentement; il a cette sensation de chaleur d’être à la maison après une longue absence. Cela va se sentir particulièrement réel cette année.

(Un bon malt de Noël)

GlenAllachie Chêne vierge espagnole

Vous cherchez un nerd de whisky? Essayez celui-ci – les fûts bizarres provoquent toujours l’excitation de ceux qui aiment beaucoup ce genre de choses. Un tonneau peut faire toute la différence, comme il semble ici. Le chêne «vierge» fait référence à un tonneau inutilisé auparavant. Pour le bourbon, c’est la loi. Pour le scotch, c’est controversé – vous seriez surpris du drame qu’il y a dans le monde du whisky – étant donné que la plupart des choses prennent la plupart de leur saveur dans des fûts pré-vieillis. Bref, c’est quelque chose dont on parle, n’est-ce pas? La saveur est poivrée et épicée, mais avec des notes agréablement chocolatées, et vous aurez également un petit goût de café. Différent, mais merveilleusement bien – l’eau fonctionne avec celui-ci, mais évitez trop de glace. C’est trop distinctif pour les cocktails, mais il s’allonge bien avec de l’eau gazeuse.

(GlenAllachie)

