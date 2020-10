C’est la performance qui nous a tous surpris – de la manière la plus agréable, bien sûr. Eminem a laissé tomber la mâchoire aux Oscars 2019 quand il s’est présenté près de 20 ans après avoir remporté un Oscar pour sa chanson à succès, “Lose Yourself”, présentée dans 8 Mile. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, la co-star Mekhi Phifer a déclaré qu’il était heureux de le voir enfin interpréter la chanson primée après n’avoir pas initialement accepté le prestigieux honneur.

«C’est bien qu’il soit enfin arrivé», a plaisanté Phifer dans notre série, PopCulture @ Home. “Vous savez, peut-être qu’il est parti de Detroit – et est ensuite venu 20 ans plus tard, mais je suis content qu’il va bien.” Lorsqu’on a demandé à l’acteur des urgences si les deux étaient toujours en contact, il a dit qu’ils le faisaient régulièrement.

“Vous savez, c’est tellement drôle; je viens de lui parler il y a environ six jours. Il est génial, oui, il est génial”, a déclaré Phifer à propos du rappeur. «Nous avons hâte de nous voir quand il viendra à Los Angeles ou si j’arrive à Detroit, ce qui n’est probablement pas maintenant, mais c’est l’un des nôtres. Il va très bien, mec.

Comme beaucoup de musiciens, Eminem est en train de mettre au point de la nouvelle musique pour les fans. “Et il est toujours en studio – il fait toujours ces chansons à succès et sonne bien. Il a l’air de faire du merveilleux, alors je n’ai rien d’autre que de l’amour pour lui.”

8 Mile est sorti le 8 novembre 2002 et a été un énorme succès. Écrit par Scott Silver et réalisé par Curtis Hanson, le film a amené Eminem à un nouveau niveau de renommée après son rôle principal. Bien que ce soit l’un des films majeurs de Phifer, il a depuis trouvé un succès incroyable, mais dit que tout cela est une leçon, affirmant humblement qu’il a encore plus à apprendre. “C’est une leçon absolue, vous savez, mais ce qui est drôle, c’est que l’apprentissage ne s’arrête jamais. Donc, autant que j’ai réalisé, il y a beaucoup plus à faire.”

Il a poursuivi: «J’ai vraiment eu la chance de faire partie de certaines grandes productions, de rencontrer des gens formidables, de travailler avec des gens formidables, de grands réalisateurs, de grands producteurs, de grands écrivains – mais à ce jour, je suis toujours très intrigué par les choses que je peux faire. Alors je continue à chercher le meilleur. “

Non seulement Phifer travaille sur de nouvelles émissions, mais il travaille également à éduquer les communautés à travers les États-Unis sur ce que les enseignants font vraiment pour leurs élèves. Aux côtés de Nutri-Grain, Phifer, qui vient d’une famille d’enseignants, cherche à soutenir nos éducateurs dans une telle période de besoin. “Une partie de la raison pour laquelle Nutri-Grain est une si grande marque et le don de 1 million de barres est à cause de ces temps difficiles, les gens souffrent”, a-t-il déclaré, notant qu’il était important pour lui de monter à bord de la mission.

Les enseignants à travers les États-Unis finissent par dépenser une grande partie de leur chèque de paie uniquement pour fournir des fournitures et des décorations pour la salle de classe, et 60% ont déclaré qu’ils dépensaient au moins 300 $ en collations uniquement. «Ma mère étant institutrice qu’elle était, elle n’était pas seulement institutrice. Elle était aussi danseuse et chorégraphe. Elle était vraiment un atout pour la communauté. Elle a enseigné gratuitement, non seulement le tutorat, mais elle a aussi enseigné danser gratuitement dans mon quartier. ” Il a ajouté que sa mère avait aidé à garder les enfants hors de la rue en leur fournissant un débouché sûr et productif qui «leur permettait vraiment de grandir et de s’améliorer».

Phifer a terminé avec, “[…] J’adore ce que fait Nutri-Grain et ils me soutiennent vraiment. »Pour en savoir plus sur Phifer et vos autres célébrités préférées, gardez-le ici sur PopCulture.com.