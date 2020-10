Mekhi Phifer, surtout connu pour ses rôles dans des succès au box-office comme 8 Mile et Paid In Full, ainsi que dans l’émission à succès ER, a eu une longue liste de succès sur son CV qui mettent en lumière ses talents. Mais il y a des professions en dehors d’Hollywood que l’acteur veut aussi accomplir. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com, Phifer a révélé deux choses qu’il veut toujours vraiment apprendre tant qu’il le peut.

«Je veux être pilote de ligne – je veux être pilote. Je veux savoir piloter un avion», a-t-il avoué dans notre série PopCulture @ Home. “Je veux savoir comment piloter un hélicoptère et je veux devenir un chef certifié. C’est dans ma liste de choses à faire.” Il est naturel de supposer qu’il aime cuisiner après avoir exprimé son désir, alors lorsqu’on lui a demandé de plus amples détails sur ce qu’il apprécie exactement dans la cuisine, il a énuméré quelques éléments de menu.

“Il y a un certain nombre de choses. J’aime faire cuire le saumon, j’aime cuisiner un gros poulet, des choses comme ça”, at-il poursuivi. «Tu sais, j’aimerais faire des pattes de crabe – j’aime faire, tu sais, toutes sortes de choses. Je veux dire, je suis partout. J’aime faire mon riz comme j’aime le faire . Je fais mes pommes de terre, tu sais, tout le jeu, bang bang! Tu sais, juste de la nourriture réconfortante, mais saine toujours en même temps. “

Alors qu’il prévoit de s’asseoir un peu plus longtemps sur le siège passager sur ces deux éléments, il est aux commandes pour informer le public sur les enseignants et ce qu’ils font pour leurs élèves. En fait, il s’est récemment associé à Nutri-Grain afin de sensibiliser le public, en partageant comment la collaboration est issue de sa propre admiration personnelle. «Ma mère était institutrice», dit-il. «Elle a enseigné pendant près de 30 ans et je me souviens des membres de ma famille, de mes oncles et de quelques oncles et l’une de mes tantes était institutrice. Donc c’est en quelque sorte ancré dans mon sang de faire passer ce message et d’enseigner à être un atout si vous voulez pour votre communauté. “

Les enseignants et les étudiants souffrent depuis le début de la pandémie. Des milliers d’élèves à travers les États-Unis dépendent fortement des repas scolaires pour se débrouiller, car certaines familles ont du mal à mettre de la nourriture sur la table, laissant les enfants et les parents avec peu d’options. C’est pourquoi Nutri-Grain distribue 1 million de barres aux enseignants, car 60% des enseignants estiment dépenser en moyenne 300 $ par an de leur propre argent uniquement pour des collations.

Chaque année, chaque enseignant finit par dépenser une grande partie de son chèque de paie pour les fournitures scolaires et les décorations de la salle de classe, alors Nutri-Grain a voulu soulager un peu leurs esprits en leur offrant au moins des collations gratuites et nutritives. Phifer a poursuivi: “Je veux dire, beaucoup d’enseignants méritent plus de crédit que ce qu’ils [are given]. De toute évidence, ils méritent un salaire plus élevé, plus de soutien. “

Pour en savoir plus sur Mekhi Phifer et vos autres célébrités préférées, gardez-le ici sur PopCulture.com.