La bande-annonce du dernier film de Mel Gibson a fait le buzz sur les réseaux sociaux cette semaine, mais probablement pas pour la raison que l’acteur espère. Dans Fatman, Gibson joue le rôle d’un père Noël en panne et alcoolique, face à l’acteur de Sons of Anarchy, Walton Goggins, qui joue un assassin engagé par un jeune de 12 ans mécontent d’un morceau de charbon. L’intrigue absurde du film a attiré beaucoup d’attention, elle a rappelé de nombreuses remarques controversées et antisémites de Gibson.

Fatman a été écrit et réalisé par Eshom Nelms et Ian Nelms, qui ont choisi Gibson comme un Père Noël grisonnant qui est pourchassé par le tueur à gages de Goggins embauché par un enfant déçu. Chris Cringle de Gibson est également impliqué dans un partenariat avec l’armée américaine pour lever des fonds supplémentaires sur le site. Dans la bande-annonce, publiée pour la première fois sur Entertainment Weekly, l’assassin de Goggins dit à Gibson: “Je suis venu pour ta tête, Fatman!” Gibson répond: “Vous pensez que vous êtes le premier? Vous pensez que j’ai ce travail parce que je suis gros et joyeux?” Le film devrait sortir en salles le 13 novembre et sera disponible en vidéo à la demande le 17 novembre.

Gibson a été très occupé ces derniers temps, apparaissant principalement dans des films d’action comme Dragged Across Concrete et Force of Nature. Il a également joué dans le film de vacances en famille Daddy’s Home 2 en 2017 en tant que père à l’écran de Mark Wahlberg. Son effort de réalisation en 2016, Hacksaw Ridge, a été salué par la critique et lui a valu une nomination aux Oscars du meilleur réalisateur, un prix qu’il a déjà remporté pour Braveheart. Son prochain film devrait être un remake du classique occidental The Wild Bunch.

Ils ont laissé Mel Gibson faire des films malgré ses diatribes homophobes et antisémites. Il a dit à sa femme qu’elle serait “r *** d par un paquet de n **** s” et ils l’ont TOUJOURS laissé faire des films et gagner des Oscars. Je l’ai vu à la mode, a recherché les producteurs pour son prochain film et ce n’est personne qui me manquera.✌🏽 pic.twitter.com/gaztoivGn9 – Cinquante nuances de lactosérum (@ davenewworld_2) 8 octobre 2020

Hollywood a cessé de travailler avec Gibson pendant plusieurs années, jusqu’en 2010, quand il a commencé à refaire surface lentement dans des projets plus petits. En 2011, il a travaillé avec Jodie Foster sur The Beaver et est apparu dans le film d’action 2013 de Robert Rodriguez Machete Kills. En 2014, Sylvester Stallone l’a accueilli dans la franchise Expendables en le plaçant dans le troisième film. Fatman est son quatrième film de 2020, car il a également terminé Last Looks et Boss Level.

Si vous voulez que je regarde votre film, ne lancez pas Mel Gibson. – papa yoga numéro un (@HalpernAlex) 8 octobre 2020

Je me souviens que Mel Gibson a dit à sa petite amie qu’il espérait être violée par une meute de “N * ggers”. Je ne regarderai pas son nouveau film. – “ Bianca légèrement insouciante ” (@RealKHiveQueenB) 8 octobre 2020

Rappelons que Mel Gibson est un bigot antisémite et anti-noir qui a agressé physiquement sa petite amie. Il a blâmé les Juifs pour «toutes les guerres du monde». Il a appelé Winona Ryder un «escroc de four». Le Père Noël n’existe pas. La renaissance de carrière de Gibson ne devrait pas non plus. – Bend the Arc: Jewish Action (@jewishaction) 8 octobre 2020

