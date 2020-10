La Première Dame Melania Trump n’assistera pas mardi au rassemblement de la campagne présidentielle de son mari, car elle a toujours une “toux persistante” du COVID-19. Selon CNN, la chef de cabinet de la première dame, Stephanie Grisham, a partagé la nouvelle dans un récent communiqué. “Mme Trump continue de se sentir mieux chaque jour après sa guérison de Covid-19, mais avec une toux persistante et par prudence, elle ne voyagera pas aujourd’hui.”

CNN a également noté que – mis à part son discours à la Convention nationale républicaine en août – cela aurait été la première apparition en personne de Trump en plus d’un an. Plus tôt ce mois-ci, Trump et son mari, Donald, ont contracté un coronavirus. Alors que le président était hospitalisé, la Première Dame est restée en quarantaine à la Maison Blanche pour se remettre. Le 14 octobre, la Maison Blanche a publié un essai de Trump sur son expérience de la maladie. Dans ce document, elle a expliqué qu’elle “a été très chanceuse car mon diagnostic est venu avec des symptômes minimes.” Parmi ses symptômes, Trump dit qu’elle “a ressenti des courbatures, une toux et des maux de tête, et se sentait extrêmement fatiguée la plupart du temps”.

Trump a poursuivi en disant: “J’ai choisi une voie plus naturelle en termes de médecine, optant davantage pour les vitamines et les aliments sains”, et a félicité les “merveilleux gardiens” qui l’ont aidée, le président, et leur fils Barron, qui a également testé positif pour la maladie. «C’était un sentiment inhabituel pour moi d’être le patient au lieu d’une personne essayant d’encourager notre nation à rester en bonne santé et en sécurité. C’était de moi qu’on s’occupait maintenant, et que j’obtenais une expérience de première main avec tout ce que le COVID-19 peut faire . “

Elle a ajouté: «En tant que patient et personne bénéficiant de tant de soutien médical, je me suis retrouvée encore plus reconnaissante et émerveillée par les gardiens et les premiers intervenants partout. Au personnel médical et au personnel de la résidence qui ont pris soin de notre famille … Merci, tu n’en dis pas assez. ” Trump dit également que «se remettre de» la maladie lui a donné «beaucoup de temps pour réfléchir».

«Lorsque mon mari a été emmené chez Walter Reed par précaution, j’ai passé une grande partie de mon temps à réfléchir sur ma famille», a-t-elle déclaré. «J’ai également pensé aux centaines de milliers de personnes à travers notre pays qui ont été touchées par cette maladie qui infecte les gens sans discrimination. Nous sommes dans une période sans précédent – et à l’approche des élections, il a été facile de se laisser prendre. tellement d’énergie négative. ” Le président a déclaré qu’il était complètement rétabli du COVID-19.