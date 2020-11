S’il a appris quelque chose, c’est le sens de la hauteur en diplomatie. C’est ainsi qu’elle parcourt le monde avec agilité et élégance sur ses chaussures fétiches.

Si l’épouse du président des États-Unis a appris quelque chose, c’est le sens de la hauteur en diplomatie, et elle parcourt le monde avec agilité et élégance sur des talons hauts.

Melania dans une tenue verte intense, ses chaussures à talons hauts et sa finition peau de serpent ne sont pas passées inaperçues.

Les chaussures Louboutin parlent un langage que tout le monde ne comprend pas, mais qui est parfaitement compris par certains types de femmes (et messieurs).

Melania s’adresse à eux. Effet vinyle bordeaux. Autres chaussures, signées Christian Louboutin.

La relation entre Melania et ses talons a toujours fait beaucoup parler d’elle. Un autre caprice a été une paire de Louboutins jaunes avec lesquels nous l’avons vue lors de sa récente visite au Japon.

Un modèle en cuir verni jaune, comme d’habitude, signé par Christian Louboutin.

Bien que Melania ne marche pas très loin dans ces chaussures, il faut reconnaître son agilité à les porter.

Bleu marine, super élégant avec ce «look de travail».

En rouge et assise sur un “ trône ” d’or, Melania Trump a reçu, dans la nuit du 24 décembre, des appels de plusieurs enfants à travers le pays.

Votre choix de chaussures: imprimé floral, modèle appartenant à la ligne So Kate de Louboutin.

Les chaussures de la première dame des États-Unis ont une fois de plus capturé tous les regards.

Pour sa visite en France et l’accueil avec Brigitte Macron, elle a choisi un talon contrasté.

La première dame américaine a recommencé. Elle a réussi à «glisser» ses chaussures dans «l’agenda officiel» de son mari.

Défiant les critiques, cette fois ses Louboutins en orange.

Lors de son premier Noël en tant que première dame, Melania Trump a présenté la décoration de Noël de la Maison Blanche avec un design Dior blanc et des talons dorés.

La couleur or des chaussures a ajouté à son look pour une sensation de Noël supplémentaire, et cela a vraiment fonctionné!

Melania Trump est une pionnière et sa jupe fleurie est parfaite. C’est un vêtement signé Valentino.

Le look était associé à un chemisier rose pastel et des talons aiguilles Christian Louboutin.

Lors d’une visite en Argentine, Melania Trump portait une teinte verte militaire.

Passionnée de chaussures italiennes, elle a choisi de compléter son look avec des talons aiguilles à motifs.

La première dame quittant la Maison Blanche dans une robe rouge éclatante Alice Roi.

Elle l’a combiné avec des talons Manolo Blahnik.

Chaque fois qu’il descend de l’hélicoptère Air Force One à proximité de la Maison Blanche, il fait la marche requise devant les caméras en gardant son sang-froid sur ses imposantes chaussures.

Photographié en juin 2019, vêtu d’un élégant modèle bleu Max Mara et de Louboutins à motifs psychédéliques (les Cinestripes) revenant d’un voyage en Europe.

L’épouse de Donald Trump a montré qu’elle n’avait pas peur des combinaisons dans son dernier look. A l’occasion de la célébration du 70e anniversaire de l’OTAN, pour la réunion qui s’est tenue au palais de Buckingham, Melania a choisi un look dans lequel le jaune et le rose étaient les protagonistes incontestés.

Une robe en tricot rose et sur le dessus une cape du jaune le plus vibrant de la palette, par Pierpaolo Piccioli pour Valentino. Sur ses pieds, elle a choisi les talons aiguilles Christian Louboutin assortis à la robe.