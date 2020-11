Melania Trump a remercié les bénévoles qui ont décoré la Maison Blanche avec des décorations de Noël dimanche dans un message Twitter, mais a rapidement vu les médias sociaux l’appeler pour ses précédents commentaires sur les vacances. En 2018, la Première Dame a été prise sur un enregistrement parlant de la tâche de mettre en place des décorations, «qui se fout des trucs de Noël». Le commentaire a refait surface récemment alors que la saison des fêtes approche à grands pas.

En ce qui concerne son message Twitter actuel, Trump, qui pourrait être sur le point de publier un mémoire, a applaudi les bénévoles venus de tout le pays: «Merci pour votre temps, votre enthousiasme et votre dévouement pour assurer l’esprit de paix et la joie remplit les salles et les salles historiques de la Maison du Peuple! Les décorations et le thème réels seront révélés plus tard, mais les quatre images qu’elle a partagées montraient des ouvriers suspendant des couronnes et des guirlandes ainsi que placer un ornement américain sur l’arbre. Certaines personnes qui la suivent ont remarqué qu’aucun des travailleurs qui ont été vus sur les photos ne portait de masque, ce qui a entraîné une autre série de réactions négatives alors que le pays continue d’être en proie au coronavirus.

Pour Trump, les décorations de Noël seront son dernier acte en tant que Première Dame, un mouvement qui est devenu une tâche pour tous ceux qui l’ont précédée depuis que Jacqueline Kennedy l’a fait en 1961.

Je dois adorer votre engagement à publier des photos de travailleurs sans masques … à tout le moins, vous êtes cohérent dans votre irresponsabilité. – ESWINEFAN (@ESWinefan) 28 novembre 2020

Il sera si incroyablement joyeux et beau une fois terminé. Merci beaucoup à tous nos merveilleux bénévoles et à Melania pour avoir consacré leur temps à apporter la beauté et la magie de Noël en Amérique! Je t’aime, Melania! 🌲❤🌲❤ – Kenya Keith (@ KenyaKeith9) 28 novembre 2020

Je réalise à quel point vous détestez décorer pour Noël. Ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas à fêter votre retour d’où vous venez – phhfenterprise (@phhfenterprise) 28 novembre 2020

Au moins, les volontaires semblent avoir du goût. Belle façon de détourner les critiques sur la façon dont vous alliez décorer. – Janet Altamari (@AltamariJanet) 28 novembre 2020

Merci pour les décorations de Noël f * cking. Là, je l’ai réparé pour vous. – TRICIA⚘ (Political🍫Chocolat) (@pdittybaby) 28 novembre 2020

Nous savons ce que vous pensez de la décoration de Noël, ma chérie. – PJ McIlvaine (@PJMcIlvaine) 28 novembre 2020

