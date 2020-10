La Première Dame Melania Trump est récemment revenue aux yeux du public avant le troisième et dernier débat présidentiel cette semaine. Après un combat contre le coronavirus aux côtés de son mari Donald Trump, FLOTUS est sorti dans une robe noire élégante pour l’accompagner au débat à Nashville.

Mais son retour a inauguré un autre retour pour la Première Dame sous la forme de rumeurs selon lesquelles elle aurait un remplaçant ou un sosie. Une photo prise par des photographes de Bloomberg à la Maison Blanche montre Trump et son mari entrant dans Marine One, regardant de l’hélico avec des sourires sur leurs visages. Cela ne semble pas suspect sur la couche de surface. Pourtant, beaucoup sur les réseaux sociaux ont décidé qu’il s’agissait encore une fois de faux Melania Trump aux côtés de Donald Trump.

(Photo: Bloomberg, .)

Les détectives du complot sur Twitter ont décidé de zoomer, d’améliorer et de tordre la photo dans tous les sens, mais de manière lâche pour déterminer si la femme à bord de l’hélicoptère est Melania Trump. Certains ont conclu que les traits du visage et la taille de “Melania” ne s’additionnaient pas.

Ce n’est pas une nouvelle théorie du complot et ce sont les nuances des jours les plus apprivoisés avant que Pizzagate et Q Anon ne les ruinent en se transformant en quelque chose que le grand public saisirait pour étudier. Fake Melania ne peut pas être vrai, mais pour certains en ligne, c’est le cas et c’est le dernier chapitre de cette saga. Ils comparent les photos, examinent les traits du visage, analysent les rides et mesurent la hauteur des chaussures.

Où sont passées ses rides de sourire? Les dents sont différentes. Les lèvres sont différentes. Le sourire est de forme différente. C’est tellement évidemment un #FakeMelania pic.twitter.com/xChVEthWG0 – Natty 🇦🇺🦘 (@tta_nat) 25 octobre 2020

La spéculation n’est pas que quelque chose de sinistre se cache derrière la nécessité de simuler la présence de Melania Trump, c’est que son mari a embauché des doubles pour dépeindre la Première Dame quand elle ne veut pas l’accompagner lors de voyages de campagne ou d’apparitions dans les médias. C’est une évolution naturelle des histoires que nous voyons à partir de leurs interactions physiques en public et des moments de gifles qu’ils partagent.

Trump a nié la théorie en tant que «fake news», mais il y en a toujours juste assez pour donner aux gens assez pour se mettre les dents dans l’idée dramatique. Et dans un monde de désinformation, partiellement créé grâce à la présidence de Trump, il est normal qu’ils reçoivent une théorie du complot adaptée à la consommation des médias.

Melania a été visiblement absente de la campagne électorale. Si elle ne va pas aux États-Unis et ne lit pas robotiquement à partir d’un prompteur, les républicains perdront le vote de “l’épouse du trophée slovène qui a raté ses études”. – Cinquante nuances de lactosérum (@ davenewworld_2) 25 octobre 2020

Cela dit, il est peu probable qu’une fausse Melania Trump se promène avec le président. Cela semble juste un gaspillage quand elle est parfaitement capable de le supporter avant sa présidence. Pourquoi changerait-elle de vitesse maintenant? Il n’y a pas non plus de preuve solide. Ce n’est donc qu’un de ces aspects de l’intrigue politique sur lequel les gens ont envie d’enquêter. La réalité ne doit pas être assez excitante.