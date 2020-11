Melania Trump aurait emboîté le pas à Jared Kushner en conseillant à Donald Trump de concéder l’élection, acceptant les résultats qui ont vu Joe Biden obtenir quatre millions de bulletins de plus lors du vote populaire et les 270 votes électoraux nécessaires pour déclarer un vainqueur. La Première Dame, selon des sources de CNN, a conseillé en privé à son mari d’accepter la perte électorale plutôt que de poursuivre en justice après avoir allégué que la fraude électorale et les votes illégaux ont été inclus dans les chiffres définitifs.

Après la publication du rapport, l’ancien mannequin a publié un tweet suggérant le contraire. «Le peuple américain mérite des élections justes», a-t-elle commencé son poste, semblant soutenir les affirmations de son mari. «Chaque vote légal – et non illégal – doit être compté.» Elle a également déclaré qu’il fallait une «transparence totale» dans le processus, ce qui a été un point de friction dans les multiples poursuites intentées par Trump pendant le processus de comptage. Kushner, le gendre du président et un conseiller principal, aurait également dit au président qu’il serait peut-être préférable de concéder selon des sources. Comme Melania semble revenir sur sa position, Kusher, selon le porte-parole de la campagne Jason Miller, n’a pas donné ce conseil et a plutôt dit à Trump de poursuivre tous les recours juridiques pour produire des élections équitables.

Le peuple américain mérite des élections justes. Chaque vote légal – et non illégal – doit être compté. Nous devons protéger notre démocratie en toute transparence. – Melania Trump (@FLOTUS) 8 novembre 2020

Le président n’a pas reculé sur ses allégations de fraude électorale dans la journée qui a suivi les médias ayant appelé à la course après que la Pennsylvanie ait été déterminée à devenir bleue. Il a tweeté dimanche qu’il apparaîtra sur le Mark Levin Show pour discuter du «canular du vote par correspondance». Parmi ses autres tweets, dont beaucoup ont été signalés par Twitter pour de fausses allégations, Trump a affirmé qu’il avait remporté l’élection avec ses 71 millions de voix parce que les observateurs n’étaient pas autorisés à entrer dans les salles de dépouillement. Ce message particulier a été contesté par la plateforme de médias sociaux, laissant environ un tiers de ses tweets post-électoraux marqués par Twitter.

Bien que Trump n’ait pas encore concédé les résultats des élections, même avec l’avis rapporté de certains de ses pairs les plus proches, cela n’a pas empêché le président élu Joe Biden et sa vice-présidente, Kamala Harris, de continuer à célébrer. Les deux ont été rejoints sur scène par leurs familles pour leur discours de victoire samedi soir dans le Delaware et ont déjà commencé à faire les premiers pas pour préparer leur arrivée à la Maison Blanche. Biden prévoit de révéler lundi son groupe de travail sur les coronavirus de 12 personnes et leur administration a déjà mis en place un site Web de transition qui explique leurs premiers projets au pouvoir.