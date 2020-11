M

elania Trump «compte les minutes» jusqu’à ce qu’elle puisse divorcer de Donald Tump, a affirmé un ancien assistant.

L’ancienne assistante Stephanie Wolkoff a affirmé que Melania était déjà en train de négocier un accord post-nuptial qui donnerait à son fils, Barron, une part égale de la fortune de Trump.

Selon des informations dans le Mail Online, l’ancien assistant Omarosa Manigault Newman a allégué que le mariage de 15 ans de Melania avec Donald Trump était déjà terminé.

Elle a déclaré: «Melania compte chaque minute jusqu’à ce qu’il soit démis de ses fonctions et qu’elle puisse divorcer.

«Si Melania essayait de provoquer l’humiliation ultime et de partir pendant qu’il est au pouvoir, il trouverait un moyen de la punir.

Il a déjà été rapporté que Melania ne s’attendait pas à ce que son mari gagne aux élections de 2016 et lorsqu’elle a appris la nouvelle qu’ils devraient bientôt emménager à la Maison Blanche, elle a fondu en larmes.

Michael Wolff, auteur de “ Fire and Fury: Inside the Trump White House ”, a affirmé que l’équipe de Trump était convaincue qu’elle perdrait face à la candidate démocrate Hillary Clinton.

“Melania était en larmes – et pas de joie”, a-t-il dit.

Au moment où le directeur de la communication de la Première Dame a rejeté le livre, affirmant qu’il «allait clairement être vendu dans la section des bonnes affaires».

«Mme Trump a soutenu la décision de son mari de se présenter à la présidence et, en fait, l’a encouragé à le faire. Elle était convaincue qu’il gagnerait et était très heureuse quand il l’a fait », a déclaré Stephanie Grisham.