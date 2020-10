Le président Donald Trump et le candidat démocrate à la présidence Joe Biden sont arrivés à Nashville pour le deuxième et dernier débat présidentiel, qui commence à 21 h HE à l’Université de Belmont. Trump était accompagné de la première dame Melania Trump, faisant sa première apparition publique depuis qu’elle a été testée positive pour le coronavirus plus tôt ce mois-ci. Le président a également assisté à une collecte de fonds au centre-ville de Nashville avant le débat.

La première dame devait faire sa première apparition de diagnostic post-coronavirus lors du rassemblement électoral de Trump à Erie, en Pennsylvanie, mardi. Melania n’a pas accompagné le président en raison d’une toux persistante du COVID-19, a déclaré son chef de cabinet, Stephanie Grisham. Melania se sent mieux “mais avec une toux persistante, et par prudence, elle ne voyagera pas aujourd’hui”, a déclaré Grisham, rapporte l’Associated Press.

Melania a été vue pour la dernière fois en public lors du débat du 29 septembre à Cleveland. Deux jours plus tard, Trump a annoncé que Melania et lui avaient été testés positifs pour le virus. Alors que la présidente a été traitée au Walter Reed Medical Center pendant trois jours, Melania est restée à la Maison Blanche et peu de détails sur son état ont été partagés publiquement. Ce n’est que le 14 octobre qu’elle a décrit son «expérience personnelle» avec le virus, qui a tué plus de 200 000 Américains. Melania a également révélé que leur fils, Barron, 14 ans, avait été testé positif mais avait depuis été testé négatif. Barron n’a pas montré de symptômes du virus.

«Je suis heureuse d’annoncer que j’ai testé négatif et j’espère reprendre mes fonctions dès que possible», a écrit Melania dans un article de blog le 14 octobre. «Parallèlement à cette bonne nouvelle, je veux que les gens sachent que je comprends à quel point ma famille est chanceuse d’avoir reçu le genre de soins que nous avons reçus. Si vous êtes malade ou si vous avez un être cher qui est malade, je suis Je pense à vous et je penserai à vous chaque jour. Je prie pour notre pays et je prie pour tous ceux qui sont aux prises avec le COVID-19 et toute autre maladie ou défi. “

Air Force One est arrivé à l’aéroport international de Nashville vers 14 heures, heure du Pacifique, rapporte The Tennessean. Il a visité le Curb Event Center de Belmont vers 14h30, puis s’est rendu à l’hôtel JW Marriott au centre-ville pour une collecte de fonds environ une demi-heure plus tard. L’avion de Biden est arrivé à Nashville à 15 h 20, avec Biden et sa femme, Jill Biden, portant des masques à la sortie de leur avion, contrairement aux Trump.