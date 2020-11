En tant qu’ancienne mannequin, Melania était connue comme une Première Dame plus moderne.

Lorsque son mari a parlé pour la première fois de sa candidature à la présidence en 1999, Melania a déclaré aux journalistes: “Je serais très traditionnelle, comme Betty Ford ou Jackie Kennedy.”

Melania est récemment apparue lors de son premier voyage solo de la campagne 2020 en Pennsylvanie. La Première Dame a critiqué le rival de son mari, Joe Biden, car elle a accusé les démocrates de faire passer «leurs propres agendas avant le bien-être du peuple américain».

Voici tout ce que vous devez savoir sur la femme qui pourrait rester avec M. Trump à la Maison Blanche pendant les quatre prochaines années.

Qui est Melania Trump?

Née Melanija Knavs en avril 1970 à Sevnica, en Slovénie, le nom de Melania a finalement été germanisé en Melania Knauss. Elle a actuellement 50 ans.

Melania a commencé sa carrière de mannequin à l’âge de 16 ans et a finalement signé avec une agence à Milan à l’âge de 18 ans. Melania a été inscrite à l’Université de Ljubljana pour étudier le design et l’architecture, mais a abandonné après un an pour la poursuivre. carrière de mannequin.

Son travail de mannequin l’a emmenée à Paris puis à New York en 1996. Elle a fait la couverture de grands magazines comme Harper’s Bazaar et Vanity Fair. Melania est la première première dame à avoir déjà posé nue pour un magazine.

Elle a également décroché quelques campagnes de marque, notamment devenir un modèle de catalogue pour Bergdorf Goodman et Lord & Taylor ainsi que pour les cigarettes Camel.

En 2016, le présentateur de radio Howard Stern a été accusé de misogynie après avoir interrogé Melania sur la fréquence à laquelle elle avait des relations sexuelles avec M. Trump et ce qu’elle portait.

Melania a également poursuivi le Daily Mail pour un article qui, selon elle, impliquait qu’elle avait été une travailleuse du sexe dans les années 1990. Le Mail a accepté de payer des dommages-intérêts et s’est excusé auprès de la Première Dame en avril 2017.

Comment Melania a-t-elle rencontré M. Trump?

Lorsque M. Trump a demandé le numéro de Melania lors d’une fête à New York en 1998, elle aurait refusé et aurait plutôt dit à M. Trump: «Donnez-moi le vôtre, et je vous appellerai.»

Le couple s’est marié en 2005 et un an plus tard, ils ont eu leur fils Barron. Le mariage somptueux a eu lieu dans le domaine de M. Trump à Mar-a-Lago et aurait coûté 1,9 million de livres sterling grâce à des dépenses coûteuses pour une robe de mariée Christian Dior de 76,5000 livres sterling pesant 60 livres et une facture de restauration de 76,5000 livres sterling.

Lorsque M. Trump a battu Hilary Clinton en 2016 à la présidence, Melania n’est entrée à la Maison Blanche qu’en 2017, après la fin du trimestre scolaire de Barron.

Selon la BBC, Melania est devenue citoyenne américaine en 2006. Elle a déjà parlé de son statut d’immigrant en insistant sur le fait qu’elle faisait tout par le livre.

Melania Trump a fait sa première étape de campagne solo en Pennyslvanie la semaine dernière

«Je n’ai jamais pensé à rester ici sans papiers», a-t-elle déclaré à Harpers Bazaar. “Vous suivez les règles. Vous respectez la loi. Tous les quelques mois, vous devez rentrer en Europe et tamponner votre visa.”

Melania a été accusée d’avoir copié le discours de la convention de Michelle Obama en 2008 après avoir prononcé un discours pendant la campagne de 2016 qui ressemblait à celui de l’ancienne Première Dame.

L’ancien mannequin a de nouveau fait la une des journaux en 2018 en portant une veste avec les mots «Je m’en fous, n’est-ce pas?» écrit au dos lors d’un voyage dans un centre de détention pour enfants migrants.

Lors de son premier arrêt de campagne solo en Pennsylvanie la semaine dernière, la femme de 50 ans a cherché à rejeter la responsabilité de la pandémie de coronavirus de son mari sur les démocrates, en parlant aux partisans républicains de la «mise en accusation factice».

Elle a défendu la gestion du virus par son mari et a déclaré que son administration «choisit de continuer à avancer pendant cette pandémie, pas en arrière», insistant sur le fait que les écoles, les restaurants et les entreprises ont appris à fonctionner en toute sécurité pendant la pandémie.

«Nous ne fermons pas et ne nous cachons pas dans la peur. Nous nous mettons au travail pour trouver des solutions réelles et durables », a-t-elle déclaré.