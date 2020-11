Un mémoire de Melania Trump est peut-être en route, selon des sources proches de la première dame. Des initiés ont déclaré au New York Post que Melania avait pris des réunions avec des éditeurs et pourrait conclure un contrat de livre pour écrire sur son expérience à la Maison Blanche. Cela survient alors que le président Donald Trump lui-même continue de promouvoir les théories du complot sur l’élection présidentielle de 2020 et prétend à tort qu’il sera toujours en fonction en janvier.

“Melania est en réunion pour écrire ses mémoires à la Maison Blanche”, a déclaré la source à la page Six du Post. “Et ce serait son argent – une chance pour elle de gagner par elle-même. On me dit que son mari l’encourage … Elle n’a pas fini ou ne va pas aussi tranquillement qu’on pourrait s’y attendre.” La source a également déclaré que les plans de Melania avaient au moins quelque chose à voir avec son ancienne amie Stephanie Winston Wolkoff et son récent révélateur Melania and Me.

“À la suite de la trahison de Stephanie Winston Wolkoff, à la fois sur papier et sur bande, l’histoire de Melania pourrait valoir beaucoup d’argent”, a déclaré l’initié. Lorsque le livre de Wolkoff est sorti en septembre, Melania a nié une grande partie de son contenu, publiant sur un blog de la Maison Blanche que Wolkoff est “un opportuniste malhonnête” qui “s’accrochait” à leur amitié pour la gloire.

On s’attendrait à ce qu’un mémoire de Melania couvre certains de ses moments les plus tristement célèbres de première dame, comme le moment où elle a visité un centre de détention pour enfants à la frontière sud portant une veste qui disait “Je m’en fiche vraiment, n’est-ce pas?” Il y a aussi la pandémie de coronavirus, l’infection personnelle de Melania et celle de son fils.

Melania a également une histoire unique à raconter avant la présidence Trump, bien sûr. Originaire de la République socialiste de Slovénie à l’origine, elle a trouvé le succès en tant que mannequin, s’installant d’abord en Europe, puis aux États-Unis en 1996. Alors qu’elle travaillait comme mannequin à New York, elle a rencontré Donald Trump, qui a ensuite divorcé de sa deuxième femme – mannequin Marla Maples – et a commencé une relation avec Melania, 24 ans sa cadette.

Melania a travaillé pour Trump Model Management avant même le début de sa relation personnelle avec le futur président et a obtenu la résidence permanente aux États-Unis grâce à son mariage avec Trump. Elle reste l’une des figures les plus mystérieuses de l’administration Trump, avec un programme peu clair en tant que première dame et le slogan apparemment large: «soyez le meilleur».

Les mémoires potentiels de Melania restent une rumeur dans l’industrie de l’édition. Pourtant, il gagne déjà une large attention sur les médias sociaux, où les utilisateurs plaisantent sur ce qu’il pourrait dire et ce qu’il pourrait être intitulé.