Le président Donald Trump et le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden ont eu un débat de fond qui a montré très clairement à quel point leurs positions étaient différentes sur les questions. Cependant, un moment après le débat, les utilisateurs de Twitter ont attiré l’attention. Il y a eu un autre moment gênant avec Trump et la première dame Melania Trump, qui a étrangement éloigné sa main de celle de son mari alors qu’ils quittaient ensemble la scène à l’Université Belmont de Nashville jeudi soir.

Une fois le débat terminé, Melania est montée sur scène pour rencontrer Trump, qui lui a ensuite pris la main. Melania a semblé retirer sa main, forçant Trump à lâcher prise. Il lui a ensuite tapoté le dos alors qu’elle marchait devant lui. Melania portait un masque facial sur la scène, car elle portait le même revêtement noir que le débat se poursuivait.

Ce n’était pas la première fois pendant le mandat de Trump que les médias sociaux se concentraient sur des moments difficiles entre le premier couple. Dans un exemple récent, en août, Trump s’est attaché pour prendre la main de Melania alors qu’ils descendaient les escaliers en quittant Air Force One. Trump a finalement pris la main de Melania, mais seulement après avoir fini de descendre l’escalier. Avant le match de championnat national des éliminatoires du Collège à la Nouvelle-Orléans en janvier, Melania a lâché la main de Trump pendant l’hymne national.

Après le débat du 29 septembre à Cleveland, Trump et Melania ont eu un autre incident de prise de main. Biden et sa femme, Jill Biden, ont été vus en train de s’embrasser après la fin du débat, mais lorsque la caméra est passée à un autre plan, Trump et Melania se tenaient debout l’un à côté de l’autre, Trump secouant sa main droite tout en tenant Melania. Comme ces incidents passés, le dernier a fait sensation sur les réseaux sociaux.

Melania a également rarement été vue sur le chemin de la campagne. Elle devait comparaître avec Trump à Erie, en Pennsylvanie, mais elle est restée à Washington, DC en raison d’une toux persistante due au coronavirus. Son apparition jeudi soir était la première fois qu’elle était vue en public depuis le débat à Cleveland.

Contrairement à de nombreuses premières dames, Melania a passé la plupart du temps de son mari au pouvoir à l’abri des projecteurs. Le mois dernier, l’ancienne amie de Trump, Stephanie Winston Wolkoff, a publié un mémoire révélateur qui incluait les débuts de Melania à la Maison Blanche, intitulé Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady. Dans un geste sans précédent, le ministère de la Justice a poursuivi Winston Wolkoff, affirmant qu’elle avait rompu un accord de non-divulgation et révélé des informations confidentielles sur son travail avec la première dame.

«Je sais que je lis probablement cela avec mes préjugés, mais la façon dont Melania s’éloigne légèrement de lui, puis il l’attrape par la taille et la tire, puis elle essaie de s’éloigner à nouveau et il attrape sa main ungggg,» une personne a écrit sur Twitter. Une autre personne a demandé: “Le président des États-Unis vient-il de frapper sa femme?”

«Melania ne veut pas tenir la main de cet homme lmaooo», a écrit une personne. “lol, j’attendais la main maladroite avec Trump et Melania à la fin”, a déclaré un autre.

