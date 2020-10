Lire le contenu vidéo



Melania Trump a fulminé lors d’une conversation secrètement enregistrée, fustigeant la critique Président Trump reçu pour avoir séparé les mères de leurs enfants à la frontière et exprimé une extrême frustration quant à la manière dont les “médias libéraux” la traitent ainsi que son mari.

Stephanie Winston Wolkoff, ancienne assistante de Melania et ancienne meilleure amie, Linda l’a fait trébucher, enregistrant leur conversation à l’insu de la Première Dame. Melania parlait des attaques qu’elle avait lancées contre la séparation des mères et des enfants à la frontière, en disant: “Donnez-moi une pause!” Elle a poursuivi: “Où disaient-ils quelque chose quand Obama a fait ça?”

La Première Dame a parlé de son voyage à la frontière et de la façon dont elle a été contrariée en réunissant un enfant avec sa mère … “J’essayais de réunir l’enfant avec la mère. Je n’avais aucune chance – je dois y aller par le processus et par la loi. ” Elle dit que la presse ne couvrirait pas ses efforts, disant: “Ils ne feraient pas l’histoire parce qu’ils, eux, ils sont contre nous, parce qu’ils sont les médias libéraux.” Et puis elle a dit … “Ouais, si je [go] à Fox, ils feront l’histoire. Je ne veux pas aller chez Fox. “

Et puis il y a Saint Nick. Dans l’enregistrement, joué pour la première fois sur CNN, Melania dit: “Là où je suis, je mets, je travaille comme mon cul à des trucs de Noël que vous savez, qui donne f *** à propos de Noël et de la décoration. besoin de le faire, non? “

Tout le monde enregistre-t-il secrètement tout le monde dans le monde de Trump?