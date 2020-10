La mort de Conchata Ferrell a été ressentie dans toute l’industrie du divertissement et en particulier parmi ses anciennes co-stars de Two and a Half. De Jon Cryer et Charlie Sheen au co-créateur de la série, Ferrell a reçu les hommages d’une poignée de la distribution de la comédie à succès de CBS. Cela incluait Melanie Lynskey, qui a joué le rôle de Rose de 2003 à 2015.

Sur Twitter, Lynskey a exprimé sa tristesse après avoir appris le décès de Ferrell, écrivant dans son message qui «pleurait». Elle a appelé Ferrell l’une des personnes les plus «chaleureuses» qu’elle ait jamais connues et a expliqué comment cela se reflétait dans la façon dont son mari la soutenait tout au long de la série, partageant qu’il serait toujours sur le plateau pour regarder la production de chaque épisode. Lynskey a déclaré que la même chose pouvait être dite à propos de sa fille, qui était également une habituée du tournage. Pour cette raison, a écrit Lynskey, Ferrell était «aimée» et «manquera» à tous ceux qui la connaissaient.

Charmant et brillant Chatti. Je pleure. C’était la femme la plus chaleureuse et la plus aimable. Son mari Arnie est venu à chaque enregistrement de Two And A Half Men et s’est assis dans le public, rayonnant de fierté. Sa douce fille Samantha était souvent là aussi. Oh, elle était aimée. Elle nous manquera. https://t.co/38Nu2QGF6L – Melanie Lynskey (@melanielynskey) 13 octobre 2020

Dans les heures qui ont suivi la nouvelle de sa mort, il n’y a eu aucun doute sur l’impact de Ferrell sur ses anciens compagnons de casting. Cela inclut Charlie Sheen, qui a joué dans la série en tant que Charlie Harper jusqu’à la huitième saison. Malgré la sortie de la série en mauvais termes, Sheen avait certainement un lien étroit avec Ferrell au cours des huit saisons où ils ont travaillé ensemble. Il l’a qualifiée de «chérie absolue» dans son tweet, ajoutant que c’était une «pro consommée» et «une véritable amie».

L’ancien frère à l’écran de Sheen et co-star, Jon Cryer, a également pris la nouvelle de sa mort à cœur. Cryer l’a applaudie pour être une «belle humaine» dans son tweet. Il a également expliqué que ce que les téléspectateurs voyaient dans chaque épisode, ou ce qu’il appelait «l’extérieur bourru de Berta», était le contraire de ce qu’elle était dans la vraie vie. Il a dit qu’au lieu d’être dure et stimulante, elle faisait preuve de «chaleur et de vulnérabilité».

Tout au long de la série à succès de Two and a Half Men, Ferrell a souvent volé les scènes avec des doublures spirituelles en tant que femme de chambre des deux frères, Berta. Elle a commencé comme personnage récurrent lors de la première saison avant de rejoindre le casting principal pour la deuxième saison et tout au long de la série de 12 saisons de la série, qui mettait également en vedette Ashton Kutcher dans un rôle principal après le retrait de Sheen.