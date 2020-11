Ancienne star de Little House on the Prairie, Melissa Gilbert partage une mise à jour après avoir subi sa quatrième chirurgie de la colonne vertébrale en près de 20 ans. L’actrice de 56 ans est allée sur Instagram le 19 novembre pour partager les résultats de sa chirurgie “extrêmement réussie” qui a permis à l’actrice de réparer une troisième chirurgie de fusion vertébrale ratée en 2016. Révélant comment son médecin a pu “supprimer tous les vieux matériel », explique-t-elle comment le médecin californien a également pu« raser »ses éperons osseux, qui provoquaient un engourdissement dans sa main droite, en plus de lui fournir un disque artificiel.

«Maintenant, je me concentre sur la guérison et je reste libre de Covid», a-t-elle écrit à côté de la photo d’elle-même assise dans un lit d’hôpital. “Merci à tous pour votre amour, votre soutien et vos prières. Je vous renvoie tellement d’amour. Joyeux Thanksgiving en effet !!! Amour, amour et amour.” La photo a accumulé un certain nombre de goûts et de commentaires de la part des fans, qui ont envoyé leurs meilleurs vœux pour un prompt rétablissement avec l’actrice bien-aimée des années 80, surtout connue pour son interprétation de la jeune Laura Ingalls Wilder sur Little House on the Prairie de NBC.

Avant son opération de jeudi, Gilbert a dit à ses fans et à ses partisans comment elle devait subir la procédure pour soulager la douleur constante dans laquelle elle était depuis quelques années. “J’ai maintenant atteint le point où la douleur est presque constante et les doigts de ma main droite commencent à picoter”, a-t-elle écrit dans un autre Instagram lundi dernier. Elle a en outre détaillé comment la douleur provenait d’une opération chirurgicale ratée en 2016 avec sa vertèbre C7, qui était «un trou». Apprenant qu’elle avait besoin d’une autre chirurgie en avril, les choses se sont arrêtées brutalement en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Après avoir consulté son médecin, qui a fait sa «première fusion» en 2001, le Dr Robert Bray a continué à la réparer et à la fusionner lorsqu’elle l’a cassée en 2010. «Il a convenu qu’une intervention chirurgicale était nécessaire et il a estimé que j’étais un bon candidat pour un disque artificiel au lieu d’une fusion, m’évitant d’avoir à faire plus de fusions dans ma colonne vertébrale à l’avenir », a-t-elle écrit, ajoutant qu’elle a dû attendre six mois pour le clair avec COVID-19.

Gilbert a ajouté que son seul travail maintenant est de “rester à l’abri de cet horrible virus” et a admis qu’elle “partagerait autant de ce voyage” que possible pour ceux qui font face à quelque chose de similaire. “Je canalise mon Halfpint intérieur pour celui-ci”, a-t-elle écrit. “Celui qui croit que tout est possible. Celui qui a du courage et de la moxie à revendre !! Tout le monde reste en sécurité, reste en bonne santé, reste fort. Et si vous avez une ou deux prières supplémentaires, envoyez-les moi.”

Selon FOX News, la dernière intervention chirurgicale en 2016 a été nécessaire après que Gilbert a subi deux blessures à la tête et au cou qui ont entraîné une hernie de deux disques dans sa colonne vertébrale. En 2012, elle s’est cogné la tête lors de Dancing With the Stars et a subi une “légère commotion cérébrale” selon l’agence, rapportant en outre comment un “balcon de l’une des maisons qu’elle louait à Studio City, en Californie, s’est effondré et lui a cogné la tête”. ce qui a entravé ses chances à une course au Congrès dans l’état du Michigan.

«Je me tenais sous le balcon arrière en train de parler à mes enfants et il s’est détaché de la maison et il s’est effondré sur ma tête», se souvient-elle à l’époque au magazine PEOPLE. “Je me suis retrouvé avec une commotion cérébrale et des points de suture dans la tête et cela a comprimé deux disques sains dans mon cou.”