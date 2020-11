L’actrice Melissa McCarthy s’est rendue sur Instagram jeudi pour s’excuser d’avoir soutenu par inadvertance une organisation évangélique connue pour être anti-LGBTQ et anti-avortement. McCarthy a admis qu’elle et son équipe avaient «raté» et que le don au groupe Exodus Cry avait été «retiré». L’organisation faisait partie de ceux qui ont reçu un don de 20 000 $ dans le cadre d’un programme «20 jours de gentillesse» que McCarthy et HBO Max ont lancé pour son nouveau film Superintelligence.

Après avoir appris l’histoire d’Exodus Cry, McCarthy s’est excusée pour le don dans une vidéo Instagram. «Nous avons remarqué que nos 20 jours de gentillesse, qui sont quelque chose – une gentillesse que nous avons commencé à mettre en lumière 20 grandes œuvres de bienfaisance – en avaient un là-dedans qui, il n’y a pas d’autre tout a gâché », a déclaré l’ancienne star de Mike et Molly. “Nous avons commis une erreur et nous avons soutenu une organisation caritative qui, après avoir été correctement vérifiée, représente tout ce que nous ne faisons pas.”

McCarthy a remercié les fans d’avoir porté les croyances de l’organisation à son attention et a déclaré qu’ils ne soutenaient pas les points de vue du groupe. Elle espère également que l’erreur n’éclipse pas le travail des autres organisations qu’elle et HBO Max soutiennent. “Nous l’avons retiré. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour vous d’avoir sonné la cloche et de nous aider à être meilleurs. Nous sommes désolés pour notre erreur. Oh mon Dieu, sommes-nous désolés pour cela”, a déclaré McCarthy. “[I] Je ne peux pas croire que nous l’avons manqué. Et c’est tout.”

“Nous avons été mis au courant des problèmes liés à Exodus Cry et les avons supprimés de la liste des partenaires associés à la campagne 20 Days of kindness”, a déclaré HBO dans un communiqué à The Wrap. Les autres groupes inclus dans le programme 20 Days of Kindness comprenaient Make-A-Wish, Human Rights Campaign, Planned Parenthood, Girls Who Code et The Trevor Project.

Le Daily Beast a d’abord souligné qu’Exodus Cry faisait partie des groupes recevant un don dans le cadre du programme de McCarthy et HBO Max. Le groupe est basé à Sacramento, en Californie. Bien que la mission déclarée du groupe soit d’abolir «le trafic sexuel et de briser le cycle de l’exploitation commerciale», son PDG, Benjamin Nolot, a fait des remarques controversées sur l’homosexualité et l’avortement. Il a comparé l’avortement à l’Holocauste et a qualifié l’homosexualité d ‘«offense indescriptible envers Dieu», note The Wrap. Nolot a récemment déclaré que son point de vue sur la communauté LGBTQ avait “évolué” et qu’il soutient désormais “le droit de tous à être libre de toute forme d’oppression”.

Le nouveau film de McCarthy, Superintelligence, sortira sur HBO Max le 26 novembre. Son mari, Ben Falcone, l’a réalisé. McCarthy joue une femme qui commence à entendre des voix de son électronique, et il s’avère que la voix vient de la toute première super-intelligence au monde. James Corden, Bobby Cannavale, Bian Tyree Henry, Jean Smart et Sam Richardson sont également à l’affiche.