La belle actrice et mannequin israélienne Gal Gadot Elle a réussi à laisser ses millions de followers sans voix sur Instagram en posant avec une robe rouge audacieuse et moulante débordant complètement de sa grande beauté pour un célèbre magazine.

Gal Gadot est dans l’un des meilleurs moments de sa carrière artistique, car il a été récemment annoncé qu’il aurait l’opportunité de jouer le rôle de Cléopâtre dans le nouveau film.

L’actrice Gal Gadot a joué sur la couverture du magazine Vanity Fair pour le mois de novembre et comme prévu, elle a ébloui incroyablement avec un spectaculaire robe rouge ajusté à votre silhouette.

Sur la photo, la productrice se tient également au milieu de l’eau en train de regarder la caméra et a montré un style humide dans ses cheveux et elle avait l’air très naturelle sur son visage en utilisant uniquement un fond de teint, un surligneur, un fard à joues bronze et des ombres brunes.

La publication, à peine six heures après avoir été partagée sur son compte Instagram officiel, compte jusqu’à présent près d’un million de likes et d’innombrables commentaires de ses abonnés qui sont plus que ravis de sa beauté.

Merci de m’avoir invité à @vanityfair et d’avoir photographié la couverture dans l’un de mes endroits préférés au monde », a écrit Gadot dans le post.

La mère également de deux belles filles, a remercié la publication pour la photographier dans ce qu’il a appelé «l’un de mes endroits préférés au monde».

Incroyable “,” Oh mon Dieu !!!! “,” Cléopâtre “,” Reine de la perfection !!!! ” Je t’aime beaucoup !!! »,« Aussi belle que toujours »,« Mon inspiration »,« Je t’aime beaucoup », étaient quelques-uns des commentaires.

Il est à noter que cette photo vient juste après que l’actrice a annoncé qu’elle jouerait dans un nouveau film de Cléopâtre, réalisé par la cinéaste Patty Jenkins, qui était également la réalisatrice de “Wonder Woman”.

J’adore me lancer dans de nouveaux voyages, j’adore l’excitation des nouveaux projets, l’excitation de faire de nouvelles histoires une réalité. Cléopâtre est une histoire que je voulais raconter depuis longtemps. Je ne pourrais pas être plus reconnaissante d’avoir cette équipe au top! », A-t-elle partagé dimanche dernier.

En outre, Gadot La première de “Wonder Woman 1984” est également en attente, car sa sortie a déjà été reportée à plusieurs reprises en raison de la pandémie de cor0navirus, cependant, ses créateurs refusent de le publier sur les plateformes de streaming et soutiennent donc qu’ils vont attendre être sur grand écran.

Gal Gadot À l’âge de 18 ans, Varsano a réussi à remporter le titre de Miss Israël 2004 avec lequel elle a représenté Israël à Miss Univers 2004 où elle n’a pas réussi à entrer dans la tête des finalistes.

Pour couronner le tout, elle a servi deux ans dans les Forces de défense israéliennes en tant qu’instructeur de combat et a commencé à étudier le droit et les relations internationales à l’Université IDC Herzliya tout en développant sa carrière de mannequin et d’actrice.

Il est à noter que le premier rôle de film international de Gadot est venu avec Gisele Yashar dans “Fast & Furious” en 2009, un rôle qu’elle a répété dans les tranches suivantes de la franchise cinématographique.

Elle a ensuite acquis une renommée mondiale en jouant à Wonder Woman dans l’univers étendu de DC, en commençant par “Batman v Superman: Dawn of Justice” en 2016, suivi du film solo “Wonder Woman” et de l’ensemble “Justice League”, les deux. en 2017.

En 2018, Time a inclus Gadot sur sa liste annuelle des 100 personnes les plus influentes au monde, et l’a classée comme l’une des actrices les mieux payées au monde.

Sans aucun doute Gal Gadot C’est une femme formidable qui est une admiration pour beaucoup, car elle est bien préparée et essaie toujours de rester à l’écart des potins et des controverses.

