Le demi offensif des Denver Broncos, Melvin Gordon, a été accusé de conduite sous l’influence mardi soir, selon des documents de police obtenus par 9News à Denver. Gordon a été accusé par le département de police de Denver et a reçu une contravention pour excès de vitesse entre 25 et 39 mi / h au-dessus de la limite de vitesse dans la région. Il devrait être interpellé le 13 novembre devant le tribunal du comté de Denver. C’est deux jours avant que les Broncos affrontent les Las Vegas Raiders.

Les Broncos ont publié une déclaration sur la situation de Gordon. “Nous sommes conscients de la situation impliquant Melvin Gordon”, a déclaré l’équipe. “Notre organisation a été en communication avec lui et est en train de recueillir plus de détails.” Gordon, 27 ans, a signé avec les Broncos en mars après avoir passé cinq saisons avec les Chargers de San Diego / Los Angeles. En mai, Gordon a parlé de jouer devant aucun fan en raison de la pandémie de COVID-19 et a pris un coup aux Chargers.

“Frère, nous n’avions pas de fans de toute façon”, a déclaré Gordon au Los Angeles Times en riant. “Nous n’avions pas beaucoup de fans des Chargers au match. Je vais juste être honnête.… Beaucoup de loyauté, d’amour, mais nous n’en avions pas beaucoup. Donc je ne manque rien.” Jusqu’à présent cette saison, Gordon s’est précipité pour 281 verges et trois touchés en 65 courses. La semaine dernière contre les Jets de New York, l’ancien du Wisconsin a joué un grand rôle dans la victoire 37-28 de l’équipe, se précipitant pour 107 verges et deux touchés.

Gordon a été repêché par les Chargers au premier tour en 2015. Il a été nommé au Pro Bowl en 2016 après avoir couru pour 997 verges et 10 touchés. Il a également capté 41 passes pour 419 verges et deux scores. Gordon a atteint le Pro Bowl en 2018 après avoir enregistré 885 verges au sol, 490 verges sur réception et 14 touchés au total en 12 matchs. En 2017, Gordon a couru 1105 verges tout en enregistrant 476 verges sur réception.

Gordon était un joueur hors pair au Wisconsin. Il a mené l’équipe à deux championnats Big Ten (2011, 2012) et a été le finaliste du Heisman Trophy en 2014 perdant contre Marcus Mariota. Au cours de la saison 2014, Gordon a accumulé 2587 verges et 29 touchés sur 343 courses en 14 matchs. Il a été nommé joueur offensif de l’année Big Ten et a remporté le prix Doak Walker.