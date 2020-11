Même Pati Chapoy ne le sauvera pas! Daniel Bisogno en difficulté, disent-ils | Réforme

Tout semble indiquer que le chauffeur de Ventaneando, Daniel Bisogno, est en grave difficulté, ceci après avoir dénoncé un adepte sur Twitter à propos des problèmes du président mexicain et ils assurent que, malgré le fait que des excuses aient ensuite été diffusées par le chauffeur, Pas même le très Pati Chapoy Cela pourrait le sauver des conséquences de cela sur TV Azteca!.

Selon le youtubeur Dael Quiroz d’Arguende TV, El Muñe, l’un des chefs d’orchestre les plus aimés Fenêtrage et très proche de Pati Chapoy, il ne savait pas vraiment dans quoi il s’était embarqué en attaquant l’utilisateur de Twitter et bien qu’il ait décidé de s’éloigner immédiatement du réseau social et de s’excuser; Cela pourrait sérieusement affecter votre relation avec la chaîne de télévision sur laquelle vous êtes depuis de nombreuses années, TV Azteca.

Selon le youtubeur, la situation de Daniel bisogno que même son patron ne pouvait pas lui mettre les mains; De plus, il n’est pas à son meilleur car Ventaneando chute dans sa cote et n’a pas assez de puissance.

Cette semaine, il a rendez-vous, non pas avec Ciurana, mais avec le propriétaire de la chaîne. Comme ces mots faisaient référence au président du Mexique, étant une personnalité publique, dans un réseau social avec tant de followers et qui sera repris par divers médias, cela a des conséquences, a ajouté le youtubeur.

Quiroz a partagé que cette semaine, le célèbre chauffeur sera appelé à une réunion urgente avec le propriétaire de la chaîne de télévision et que ce sera là que les conséquences des déclamations contre l’exécutif mexicain seront marquées.

Immédiatement, la production de contenu de TV Azteca a communiqué avec la production de «Ventaneando» pour exiger que Bisogno télécharge des excuses publiques sur leurs réseaux, a déclaré Quiroz.

Le youtubeur ne s’est pas arrêté là et a assuré que les excuses qui circulaient sur les réseaux sociaux de Daniel Bisogno n’étaient ni sincères ni réelles; Comme il l’a souligné, ils ont été écrits par son partenaire Ricardo Manjarrez sur les ordres de la chaîne de télévision, TV Azteca n’a pas aimé son action, ni le scandale dans lequel il a joué sur Twitter.

Ses excuses ont été rédigées par Ricardo Manjarrez, journaliste et animateur de l’émission. Une fois de plus, Bisogno est dans l’œil de l’ouragan.

Daniel Bisogno était en vacances au moment où le tollé dans les réseaux a éclaté et hier encore, le 2 novembre, il est revenu sur le forum de Fenêtrage; mais ils précisent très bientôt qu’il assistera à ladite réunion qui pourrait lui laisser un mauvais goût dans la bouche.

Vos excuses sincères écrites et rédigées par Ricardo Manjarrez vous feront gagner cette fois mais c’est c @ b … faisant référence à la figure présidentielle comme ça. À la télévision Azteca, ils disent qu’ils vont pour Daniel parce que Chapoy ne va pas avoir d’ennuis, entre autres, parce qu’il n’a plus le courage ni le pouvoir, a-t-il souligné.

Daniel Bisogno travaille depuis 23 ans à TV Azteca, la chaîne de télévision qui l’a vu grandir; Il a également été aux côtés de Pati Chapoy dans l’émission Ventaneando, qui est depuis de nombreuses années l’une des stars de la chaîne de télévision.

Pendant des mois, des rumeurs sur la faible note du programme de l’émission ont commencé, ainsi que sur le départ ou non de ses membres les plus aimés.

Certains disent que même Pati Chapoy avait réussi à donner de l’argent à Ventaneando pour augmenter son audience; mais il y avait aussi des spéculations sur le départ de Daniel bisogno et Pedrito Sola pour rajeunir l’image du programme.

Ces derniers mois, le Muñe a été dans «l’œil de l’ouragan», d’abord pour avoir été vu avec des hommes en train de faire la fête et plus tard pour ses réactions sur les réseaux sociaux. Le chauffeur a clairement indiqué qu’il n’avait pas à expliquer sa vie privée et qui il aime ou pas.