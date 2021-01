Les Spurs ont été obligés de payer pour leur débauche et pour s’être éloignés des Cottagers en seconde période alors qu’Ivan Cavaleiro a annulé le premier match de Harry Kane à 15 minutes de la fin.

Heung-min Son a frappé le poteau quelques instants avant le but de Fulham, alors que le match suivait un schéma similaire aux nul 1-1 frustrant des Spurs avec Crystal Palace et Wolves, et à la défaite 2-1 contre Liverpool, lorsque l’équipe de Mourinho a raté une série d’occasions. .

“En première mi-temps, nous avons eu des chances de tuer le match – certains sont [Fulham goalkeeper Alphonse] La responsabilité d’Areola », a déclaré Mourinho.

«En seconde période, nous avons eu la plus grande chance de tuer le match, mais si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas encaisser de buts comme nous l’avons fait.

“C’est la même histoire fondamentalement depuis le début de la saison. Nous pouvons parler de ne pas tuer le match oui, nous pouvons en parler, et aujourd’hui était une situation claire où nous pouvions et aurions dû tuer le match en première mi-temps mais puis vous revenez aux buts que nous concédons et ce n’est pas aussi facile de les assimiler. “

Davinson Sanchez a été retourné par Fulham Ademola Lookman et Cavaleiro a grimpé au-dessus d’Eric Dier pour rencontrer le centre du remplaçant dans un mauvais moment pour les défenseurs centraux de Tottenham.

Interrogé sur leurs lacunes dans la concentration pour le but, Mourinho a déclaré que concéder était dû à la “capacité individuelle” de ses défenseurs.

“Je pense qu’il y a des choses qui doivent être avec les caractéristiques des joueurs”, a déclaré Mourinho. “Il y a des choses qui sont difficiles aussi. Il y a des choses qu’ils ont à voir avec l’organisation de l’équipe, mais d’autres choses ils ont à voir avec les compétences individuelles, les capacités individuelles, et c’est aussi simple que cela.”

Le concours a pris les proportions d’un match de rancune après que Mourinho et Scott Parker se soient affrontés sur la décision de la Premier League de reporter le match pour mercredi avec un préavis de 48 heures. Parker a qualifié la décision de “scandaleuse” tandis que Mourinho a déclaré que le patron de Fulham devrait s’excuser auprès du reste de la Premier League s’il alignait sa meilleure équipe, ce qu’il a fait.

“Je connais la plus haute hiérarchie au Fulham Football Club et nous avons affaire à des gens honnêtes et bien sûr ils ont eu des problèmes”, a déclaré Mourinho.

“Bien sûr, la raison pour laquelle nous n’avons pas joué le jeu quand nous le devrions, il y avait des raisons à cela. Disons cela très, très, très clairement.

“La raison pour laquelle ils n’étaient pas heureux de jouer aujourd’hui est une question différente que vous devez poser à Scott, pas à moi. Mais dans le monde du football, il est très difficile de garder des secrets. Quelqu’un en parle à quelqu’un qui en parle à quelqu’un et cela arrive à quelqu’un. autre.

“Et bien sûr, nous savions depuis quelques jours qu’ils étaient prêts et que les joueurs devaient venir. [Aleksandar] Mitrovic n’est pas une situation Covid, [he] a eu une petite blessure du dernier match. Nous savions que c’est donc quelque chose que vous devez demander à Scott. Mais rendez les choses très, très claires. Bien sûr, ils avaient des problèmes et bien sûr il y avait une raison pour eux de ne pas jouer au jeu il y a quelques semaines. “