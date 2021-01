F

Les clubs d’otball au Royaume-Uni doivent suivre de nouvelles règles lors du recrutement de joueurs de l’Union européenne lors de la fenêtre de transfert de janvier en raison du Brexit. Voici l’impact probable.

Pourquoi de nouvelles règles sont-elles nécessaires?

Le Brexit signifie que les clubs ne sont plus en mesure de recruter des joueurs européens en vertu des règles de l’UE relatives à la libre circulation des travailleurs. Ces acteurs auront désormais besoin d’une approbation par un organe directeur (GBE) pour être éligibles, tout comme les acteurs non européens le demandaient dans le passé.

Comment un joueur se qualifie-t-il pour un GBE?

Via un système de points approuvé par la FA, l’EFL et la Premier League et approuvé par le Home Office, qui sera revu à la fin de la fenêtre de janvier.

Un score de 15 points par rapport aux critères suffira à garantir un GBE, tandis qu’un score compris entre 10 et 14 points est renvoyé à un panel d’exceptions qui statuera ensuite sur l’aptitude et la qualité du joueur concerné.

Quels critères sont utilisés dans le système de points?

Le système comprendra le nombre de sélections internationales, ainsi que le classement FIFA de ce pays, comme auparavant lors de l’évaluation de la qualité des signatures hors UE. Mais il est devenu plus sophistiqué et prendra désormais également en compte une série d’autres facteurs, notamment les apparitions en club, la force de la ligue nationale et d’autres compétitions dans lesquelles ces apparitions ont été faites et même l’académie qui a développé un joueur.

Que signifie le Brexit pour le recrutement de jeunes joueurs?

Premièrement, cela signifie que les clubs ne peuvent plus recruter des joueurs de l’UE âgés de 16 à 18 ans comme c’était le cas auparavant. Désormais, un joueur de l’UE ne peut être signé que s’il a 18 ans et plus. Les jeunes joueurs âgés de 16 à 18 ans peuvent toujours se déplacer entre l’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Écosse et le Pays de Galles suite à un amendement aux règlements de transfert approuvé par la FIFA.

Mais que se passe-t-il si un adolescent talentueux de France, par exemple, ne remplit pas les critères requis pour une GBE?

Il y aura des critères supplémentaires pour les jeunes joueurs – ceux âgés de 18 et 19 ans – y compris le nombre de fois où ils ont été nommés sur une feuille d’équipe même pour un match dans lequel ils n’ont finalement pas joué, les apparitions dans des compétitions de jeunes au niveau des clubs et internationaux, etc. sur. Nick Cox, le directeur de l’académie de Manchester United, a déclaré à la BBC que les nouvelles règles placeraient les clubs britanniques dans une situation désavantageuse par rapport à leurs rivaux européens pour recruter les meilleurs talents.

Existe-t-il des moyens pour les clubs de contourner ces règles?

En théorie, les clubs anglais qui ont un partenariat avec une équipe toujours dans l’UE pourraient les amener à recruter des joueurs de moins de 18 ans en leur nom, avant de déménager en Angleterre une fois éligibles.

Quelles sont les restrictions en place concernant la signature de jeunes joueurs?

En janvier, les clubs ne pourront pas recruter plus de trois joueurs de moins de 21 ans qui ont besoin d’un GBE. Il a été convenu que la position à long terme sera que les clubs ne pourront pas recruter plus de six de ces joueurs en une seule saison.

Quel impact tout cela aura-t-il sur le développement des talents anglophones?

Il n’y aura aucun changement au quota de joueurs locaux dans une équipe de 25 joueurs – il reste à huit. La Premier League indique une augmentation d’année en année du nombre de joueurs locaux faisant leurs débuts dans l’élite avant même l’introduction des restrictions concernant les joueurs de l’UE âgés de 16 à 18 ans.

Qu’en est-il des joueurs qui quittent le Royaume-Uni pour l’UE?

Les moins de 18 ans seraient désormais interdits de le faire, ce qui signifie qu’un déménagement tel que Jude Bellingham, 17 ans, de Birmingham au Borussia Dortmund en juillet ne pourrait plus se produire. Les plus de 18 ans seraient soumis aux règles applicables aux joueurs non européens dans le pays de l’UE dans lequel ils souhaitaient s’installer.

Rapports supplémentaires par PA.

