Merci de nous aider à nourrir Londres

Soixante-douze heures après l’annonce du premier lock-out national en mars, l’Evening Standard a lancé son appel Food for London Now.

Nous l’avons fait par crainte que la pauvreté alimentaire à Londres ne devienne incontrôlable à mesure que les gens perdent leur emploi. Nous nous sommes associés au projet Felix, le plus grand distributeur de produits alimentaires excédentaires de la capitale, et nous nous sommes mis au travail.

Depuis, grâce à votre générosité, nous avons collecté 10 millions de livres sterling, servi 20 millions de repas et allons désormais pouvoir créer la plus grande cuisine sociale du centre de Londres.

C’était comme si toute la ville s’était réunie pour aider. Nous avons reçu plus d’un million de livres de la part de Londoniens ordinaires et d’importants dons d’entreprises.

Le monde de l’art s’est joint à – Damien Hirst, Sir Antony Gormley et Sir Peter Blake ont collecté plus de 2 millions de livres sterling en créant et en faisant don de nouvelles œuvres d’art.

D’autres visages célèbres tels qu’Olivia Colman, Phoebe Waller-Bridge, Jack Whitehall et Moussa Sissoko sont venus se porter volontaires. La duchesse de Sussex nous a rejoints virtuellement.

La faim a été une terrible conséquence de cette pandémie. Les banques alimentaires ont connu une demande énorme cette année, et cela a étendu l’échelle des revenus pour inclure de nombreuses personnes poussées dans la pauvreté alimentaire par Covid-19.

Alors que notre appel Food for London Now tire à sa fin, nous voulions dire un immense «merci» à vous, nos lecteurs, pour votre soutien.

Covid-19 a peut-être forcé les Londoniens à rester séparés, mais nous nous sommes toujours réunis en ce moment de crise pour soutenir ceux qui ont le plus besoin de notre aide. Ce projet survivra à Covid. Notre cuisine sociale ouvrira l’année prochaine.

Il prévoit d’employer 15 chefs et cuisiniers, ce qui signifie que nous serons en mesure de cuisiner et de livrer 1,5 million de repas aux Londoniens chaque année.

Covid l’a créé, mais l’héritage de Food for London Now sera une ressource permanente pour notre ville.

Obtenez un bon déploiement

Le mois dernier, lorsque la vague de bonnes nouvelles sur les vaccins est apparue, nous avons émis une mise en garde. Le gouvernement, sur la base des échecs des tests et du traçage, pourrait-il se voir confier le déploiement d’un programme de vaccination? Les preuves à ce jour sont troublantes.

138000 personnes ont reçu la première dose du Pfizer

vaccin au cours de la première semaine. Cela semble impressionnant – c’est certainement plus que d’autres pays, étant donné le Royaume-Uni

position comme premier démarreur. Mais à ce rythme, il faudrait quatre ans pour faire vacciner même les patients prioritaires.

En regardant autour de la flambée des taux de cas, des hôpitaux de Londres annulant des opérations et des entreprises qui s’accrochaient à une vie chère, nous n’avons pas ce genre de temps.

Les informations les plus alarmantes indiquent que les systèmes informatiques ne sont pas à la hauteur et que le personnel doit enregistrer les données au stylo et au papier. En 2020.

Le gouvernement savait qu’un vaccin se profilait à l’horizon – il n’y a aucune excuse pour ne pas être prêt. Chaque retard, chaque occasion manquée de vacciner une personne vulnérable coûte du temps et prolonge finalement cette pandémie.

Nous en apprenons chaque jour davantage sur ce virus. À propos des dangers du «long Covid», qui peut s’attacher à des personnes jeunes et en bonne santé qui continuent à souffrir d’un large éventail de symptômes.

De nouvelles cliniques s’ouvrent, mais plus d’argent doit être investi dans le soutien physique et mental requis pour ceux qui vivent avec de longues conditions de Covid.

En fin de compte, l’objectif primordial doit être la prévention, ce qui signifie une opération de déploiement efficace des vaccins. Cela ne devrait pas nous dépasser.