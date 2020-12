Merci pour tout! fait ses adieux à Armando Manzanero | Instagram

Une étoile de plus s’éteint au firmament des grandes figures que le Mexique a données, le compositeur Armando Manzanero a perdu la vie à l’aube ce lundi et à travers d’innombrables messages, diverses célébrités et politiciens ont fait leurs derniers adieux au grand. , “Le maître“.

Le compositeur yucatèque, qui a imprimé le romantisme dans chacune de ses paroles, a laissé un grand héritage dont beaucoup se souviendront aujourd’hui plus que jamais, prenant amour et reconnaissance pour ses grandes contributions à la musique.

C’était des semaines avant de faire face à la rechute de sa santé que Armando Manzanero a assisté à ce qui était l’une de ses dernières reconnaissances, avant la crise sanitaire à laquelle il a dû faire face après avoir contracté Covid-19.

Lundi matin, plusieurs personnalités de la politique et du divertissement se sont réunies pour consacrer des messages de condoléances à ce qui était considéré comme l’un des grands compositeurs de langue espagnole de l’histoire de la musique.

Le président mexicain Manuel López Obrador a été l’un des premiers à faire connaître la triste nouvelle au milieu de son reportage du matin

J’ai beaucoup à regretter car ils m’informent de l’échec de Don Armando Manzanero, c’est quelque chose de très triste, Don Armando Manzanero un grand compositeur, l’un des meilleurs du pays.

De même, quelques instants plus tard, les condoléances de Marcelo Ebrard pour dire au revoir au grand artiste.

Je regrette la mort sensible d’Armando Manzanero, mes condoléances à ma famille et mes amis. Repose en paix.

Avec la douleur dans mon cœur, je vous informe que #ArmandoManzanero est décédé, a écrit Pati Chapoy dans un message sur Twitter.

De la même manière, c’est à travers le compte @Ventaneando où quelques mots dédiés au compositeur ont été partagés.

Malheureusement, le professeur Armando Manzanero est décédé à l’âge de 85 ans, après s’être battu contre Covid-19. Une grande perte pour la musique au Mexique et dans le monde. Repose en paix. #Vente

Dans le message Twitter, vous pouvez voir une image du célèbre Yucatan avec les dates de sa naissance et de son récent départ (1935-2020).

Le chanteur Ricardo Montaner a consacré des mots émotionnels et une vidéo avec l’une des chansons les plus représentatives de l’artiste de 83 ans.

Bien-aimé #ArmandoManzanero, avec cette chanson indélébile de ma mémoire et de mon cœur, je vous dis adieu … Je vous serai toujours reconnaissant pour les conseils et les bonnes discussions … PAIX Tu me manques Armando Manzanero ft. Ricardo Montaner (audio)

De même, la carrière de l’artiste a été mise en valeur dans l’un des messages dédiés par le secrétaire à la Culture

Le ministère de la Culture de @GobiernoMX regrette la mort sensible du musicien yucatèque Armando Manzanero, auteur de centaines de chansons interprétées par des artistes nationaux et internationaux, et connaisseur exhaustif de la tradition boléristique de l’Amérique latine. DÉCHIRURE

Certains des collaborateurs du show business ont offert quelques mots de condoléances.

Je suis vraiment désolé pour la mort du maestro Armando Manzanero. L’un des plus grands part. # LaMúsicaNuncaMu3re, a écrit Fonseca.

Il faut rappeler que l’auteur-compositeur-interprète de 85 ans avait été hospitalisé depuis le 17 décembre dernier après avoir contracté Covid-19, plus tard on a su qu’il avait été intubé “avec le plein consentement” de l’artiste, a rapporté sa propre fille Maria Elena.

On s’attendait à ce que son état s’améliore dans les prochaines heures pour pouvoir retirer l’aide du ventilateur puisqu’il aurait eu des difficultés à respirer correctement, apparemment sa santé allait bien pendant les premières heures de dimanche dernier, malheureusement, une série de complications a fini par l’arracher. la vie du célèbre chanteur de Mérida.