Le médecin-chef adjoint de l’angleterre, le professeur Jonathan Van Tam, a été félicité pour son utilisation «magistrale» d’une analogie avec le football pour expliquer clairement le déploiement du vaccin.

Le professeur a également utilisé un exemple de voyage en train pour expliquer où en est le Royaume-Uni avec un vaccin, allant très loin métaphoriquement pour minimiser l’espoir et l’excitation.

Il a déployé l’analogie du football pour expliquer qu’on ne savait pas encore comment le vaccin Pfizer affecterait la transmission du virus.

“C’est la finale des barrages et c’est passé aux tirs au but. Nous avons intensifié et marqué le premier. Cela ne veut pas dire que nous avons gagné la coupe, mais cela montre que le gardien peut être battu. C’est essentiellement là que nous” dans la lutte contre le coronavirus », a-t-il déclaré.

Interrogé à nouveau sur les suggestions selon lesquelles le vaccin pourrait conduire à un retour à la normale au printemps prochain, le professeur Van-Tam a refusé de dérailler – en utilisant une analogie avec le train.

Il a dit: «Pour moi, c’est comme un voyage en train, c’est humide, c’est venteux, c’est horrible. Et deux milles sur les voies, deux lumières apparaissent et c’est le train et c’est loin et nous sommes à ce point pour le moment. C’est le résultat de l’efficacité.

«Ensuite, nous espérons que le train ralentira en toute sécurité pour entrer dans la gare, ce sont les données de sécurité, puis le train s’arrête.

La performance du professeur Van Tam a été qualifiée de “ magistrale ”

«Et à ce moment-là, les portes ne s’ouvrent pas, le gardien doit s’assurer qu’il est sécuritaire d’ouvrir les portes. C’est le MHRA [Medicines and Healthcare products Regulatory Agency], c’est le régulateur.

«Et quand les portes s’ouvriront, j’espère qu’il n’y aura pas de course impie pour les sièges. Le JCVI [Joint Committee on Vaccination and Immunisation] a dit très clairement quelles personnes ont le plus besoin des décors et ce sont elles qui devraient monter dans le train en premier.

Anthony Costello, ancien directeur de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a tweeté que la conférence de presse était «impressionnante».

«Conférence de presse impressionnante ce matin du professeur Jonathan van Tam», a-t-il déclaré.

«Commentaires très forts sur l’accès au vaccin pour tous. Et avec des niveaux de prudence appropriés concernant les données. »

Pendant ce temps, un autre utilisateur de Twitter, Andrew White, qui travaille pour le NHS, a qualifié la performance de «magistrale».

Explication absolument magistrale sur le développement et le déploiement des vaccins avec la métaphore du train par le professeur Van Tam! », A-t-il déclaré.

Ajout: “Tout à fait génial!”

Le professeur Van-Tam a également déclaré lors de la conférence de presse qu’il avait encouragé sa mère de 78 ans à être prête à prendre un vaccin contre le coronavirus dès que possible.

Interrogé sur la question de savoir si des personnalités gouvernementales de premier plan telles que lui-même ou le Premier ministre devraient d’abord prendre un vaccin pour prouver au public qu’il était sûr, le professeur Van-Tam a déclaré lors d’un briefing de Downing Street qu’il serait «en tête de la file d’attente» s’il était autorisé.

Il a dit qu’il était un homme de 56 ans avec une maladie à risque moyen à élevé, donc il y avait des gens avec une plus grande priorité.

«Si je pouvais, à juste titre et moralement, être au tout premier rang de la file d’attente, alors je le ferais, car je fais entièrement confiance au jugement de la MHRA sur la sécurité et l’efficacité», a-t-il déclaré.

«Mais ce n’est clairement pas juste, nous devons cibler les personnes les plus à risque de la société et c’est ainsi que cela devrait être dans notre système.

«Si je pouvais être en tête de la file d’attente, je le serais.

«Je pense que le« test de maman »est très important ici. Ma mère a 78 ans, elle en aura 79 bientôt, et je lui ai déjà dit: “ maman, assurez-vous que lorsque vous serez appelée, vous êtes prête, soyez prête à prendre cela, c’est vraiment important pour vous à cause de votre âge ” . »