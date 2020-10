Message d’offre de Juan de Dios Pantoja à Kimberly Loaiza | Instagram

Youtuber, chanteur et personnalité Internet renommé de 24 ans Juan de Dios Pantoja a partagé l’un des messages les plus émouvants sur son compte Instagram, il était dédié à sa femme aujourd’hui Kimberly loaiza.

Le 28 août, ils se sont mariés par des moyens civils, c’est l’un des couples les plus controversés de tout le Mexique, Juan de Dios Pantoja et Kimberly Loaiza ont réussi à avancer malgré les critiques et les tests constants auxquels ils ont été confrontés.

Le couple a eu une relation de huit ans et bien qu’il y a quelques années, ils se soient également mariés par des moyens civils plus tard, ils ont divorcé, ils ont ajouté que les raisons pour lesquelles ils l’avaient fait au début n’étaient pas les leurs mais plutôt à cause de la pression sociale. , affirmant que cette nouvelle occasion était, pour ainsi dire le fonctionnaire, quelque chose que les deux voulaient vraiment.

Juan de Dios Pantoja Il a été impliqué dans plus de controverses que Kimberly Loaiza, comme vous vous en souvenez au début de l’année, il a eu une relation amoureuse avec le photographe de sa femme Kevin Achutegui, une situation qui a ensuite été déclarée exempte d’accusations.

La nouvelle de son mariage était déjà attendue depuis longtemps, car l’interprète de “Táctica” lui avait donné la bague de fiançailles dans une proposition romantique à sa petite amie, dont une seule est connue. La photographie, parce qu’il a lui-même décidé que ce moment ne serait que les deux.

Bien que leur mariage récent ait été assez simple, ils avaient tous deux l’air vraiment spectaculaires, en particulier leur fille Kima qui volait des regards à cause de sa beauté.

C’est à travers une vidéo qu’ils ont publiée récemment où ils montraient comment s’était déroulé leur mariage, le lendemain dans les comptes à la fois de Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Jukilop et le deuxième récit de la chanteuse, quelques photos de la séance sont apparues qu’ils ont pris.

Chacun d’eux a décidé d’écrire un texte dédié à son partenaire, mais c’était Juan de Dios Pantoja qui a pris la couronne pour le message émotionnel qu’il a écrit.

Beaucoup ont essayé de ruiner notre relation et heureusement c’est plus fort que jamais je t’aime ma princesse je serai toujours là pour toi. JPTLV a écrit le YouTuber.

Lorsque Dios Pantoja a décidé de partager cinq photographies de leur séance, dans la première on les voit assises, touchant tendrement leurs visages, leurs épouse Kimberly Loaiza porte dans une de ses mains le magnifique bouquet naturel que je porte lors de la cérémonie.

Sur la deuxième photo, nous voyons toute la famille Juan de Dios, Kima et Kimberly Loaiza tous les trois ressemblent à de grandes célébrités et en fait ils sont, pour sa part, Kima Sofía vole parfois l’appareil photo de ses parents.

Quelque chose qui ne pouvait pas manquer à cette fête était le lancement du bouquet, avec beaucoup de soin Kimberly Loaiza s’est assise sur une chaise et quand Dieu Pantoja prenait soin d’elle, un autre invité est apparu sur la photo, sa petite fille.

La photo numéro quatre n’apparaît déjà que le couple amoureux, ils sont debout montrant leurs tenues en blanc, ils sont au fond du jardin avec quelques décorations de style très vintage, leurs regards expriment l’amour que beaucoup de couples aimeraient avoir.

Le dernier mais non le moindre est une photographie qui a sûrement volé plus que des soupirs et causé une certaine tendresse chez ses fans, Kimberly loaiza et Juan de Dios est dans la même pose que sur la photo précédente, seulement dans ceux-ci ils donnent un tendre baiser.

En raison de la pandémie actuelle, le couple a assuré que le mariage à l’église serait beaucoup plus spectaculaire que celui-ci, car ils auraient plus d’invités et ce serait quelque chose avec une plus grande production, nous espérons que bientôt ils nous feront faire partie dudit événement pour profiter un peu plus de l’histoire d’amour de l’équipe Jukilop.

