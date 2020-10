Lauren Graham rend hommage aux fans de Gilmore Girls du monde entier à l’occasion du 20e anniversaire de la série.

«Votre gentillesse et votre dévouement à cette émission m’ont apporté tellement de joie au fil des ans», a déclaré Graham sur Twitter. “Je suis très reconnaissant, c’est le moins qu’on puisse dire, et je vous aime tous.”

Mardi a marqué deux décennies depuis que Gilmore Girls a fait ses débuts sur The WB, où il serait diffusé pendant six saisons avant de passer à The CW pour sa septième et dernière saison sans Team Palladino.

Le message de Graham aux fans de Gilmore est intervenu dans la foulée de l’annonce de la CW selon laquelle elle avait acquis les droits de diffusion de la reprise de Netflix en 2016, Gilmore Girls: A Year in the Life. Le réseau diffusera la suite en quatre parties sur quatre nuits consécutives pendant la semaine de Thanksgiving.

Graham a récemment signé pour titrer le prochain redémarrage télévisé de Disney + de The Mighty Ducks. Elle devrait également reprendre son rôle de co-vedette de Joan dans la saison 2 de la liste de lecture extraordinaire de Zoey, bien que dans une capacité réduite en raison de son engagement avec Mighty Ducks.

