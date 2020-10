Message de Lorenzo Méndez au nouvel associé de M. Tempo Chiquis? | Instagram

Il est toujours mari par des moyens légaux de Chiquis Rivera Lorenzo Méndez, a écrit des messages qui seraient directement adressés au nouveau partenaire supposé de sa femme encore M. TempoCelles-ci étaient extrêmement directes et directes.

Il y a un peu plus d’un mois, le couple de chanteurs annonçait à nouveau leur séparation, car ce n’était pas la première fois qu’ils décidaient de prendre “du temps”, ce qui laissait leurs fans un peu abasourdis, car peu de temps s’était écoulé quand ils avaient décidé de se réconcilier il y a des mois.

Après leur séparation, ils ont décidé de ne pas donner d’interview ni de commenter davantage, c’est simplement à travers une déclaration sur les réseaux sociaux qu’ils ont partagé la nouvelle, en fait c’est la fille de Jenni Rivera qui a apparemment pris cette décision, car c’est elle qui a partagé d’abord les nouvelles à ses fans.

Depuis lors, beaucoup pensaient que leur relation serait figée en raison des conflits passés dans lesquels ils s’étaient déjà contentés, cependant, pendant des jours, certaines images sont apparues qui ont surpris non seulement leurs fans, mais aussi leurs fans. Lorenzo Mendez.

C’était Chiquis Rivera a été surpris en train d’embrasser avec un autre homme qui n’était pas son mari, son nom est Jorge Cuevas également connu sous le nom de M. Tempo, il est un homme d’affaires et restaurateur originaire de Guadalajara, Jalisco, il a actuellement 46 ans et bien que dès son plus jeune âge il décide de s’installer aux États-Unis, il n’oublie pas ses racines comme tous les Mexicains.

Il a plusieurs restaurants dans toute la Californie et également à San Diego, aux États-Unis, étendant actuellement sa propre marque à son pays d’origine, a un restaurant à Ensenada et possède plusieurs bâtiments à travers le pays.

Après les vidéos qui ont été divulguées où il s’embrassait Chiquis Rivera Il a offert une conférence de presse où il en a parlé, déclarant que “les choses tombent sous leur propre poids” dans sa déclaration, répondant aux questions de savoir si l’ancien chanteur régional mexicain Lorenzo Méndez jouait la victime.

Lorenzo Mendez. Fils de Juan et Paula Mendez. J’ai toujours été et je serai toujours un gentleman. Ce sont mes principes et mes valeurs. Je ne parlerai jamais en mal d’une femme qui m’a rendu si, si heureux. L’univers a assez d’amour et de bonne énergie à donner à tout le monde. – Lorenzo Mendez (@LorenzoMendezz) 20 octobre 2020

Après la fin de sa conférence de presse Lorenzo Mendez Il a décidé de partager quelques tweets sur son compte de service de micro-blogging, ces messages ont été immédiatement pris (par ses fans) comme étant dirigés vers l’homme d’affaires Jorge Cuevas, car il les a publiés à la fin de sa conférence de presse, dans une il a déclaré que c’était une personne qui organisait une conférence de presse était vraiment un clown.

Dans une deuxième publication, il a assuré qu’il y a quelques jours il lui avait demandé s’il était effectivement en couple avec Chiquis Rivera, apparemment, la réponse qu’il avait eue n’était que négative et il a ajouté sur Twitter que les choses se disaient de front, faisant référence au fait qu’il n’avait pas Courage d’admettre ce qu’il avait précédemment remis en question.

Ce qu’elle a également précisé très clairement, c’est qu’elle ne parlerait jamais du mal de Chiquis Rivera, elle n’a pas écrit son nom mais il était évident que le message était dirigé pour elle, car elle l’avait rendu extrêmement heureux.

Depuis que les images divulguées sont sorties sur Internet, Chiquis Rivera a simplement mentionné qu’à partir du moment où elle a annoncé sa séparation, elle était déjà célibataire, même si elle est toujours légalement mariée.

Peut-être devrions-nous prendre cette séparation en compte comme quelque chose d’écrasant, pas à cause du fait que nous sommes toujours mariés par un contrat (cela est également dit au mariage), cela ne signifie pas que nous devons respecter notre partenaire si à un certain moment notre mariage notre partenaire ne l’a pas fait pour nous, alors nous considérons que Chiquis Rivera Il est libre de sortir avec qui il veut et de ne supporter aucune critique de ses fans ou des médias.

Comme toute relation qui se termine, il est courant d’essayer de trouver quelqu’un d’autre ou juste de prendre du temps, on a tous droit à une seconde chance, tu ne crois pas?

