L’itération de cette année de la tradition du jour de Noël, qui a commencé avec une émission radiophonique par George V en 1932, comprendra un ajout numérique innovant.

Les utilisateurs d’appareils Amazon Alexa à travers le Commonwealth et au-delà auront l’occasion d’entendre le discours du 25 décembre.

Pour écouter le message, il vous suffit de demander «Alexa, écoutez le message du jour de Noël de la reine» ou «Alexa, écoutez le message du jour de Noël de la reine Elizabeth» à partir de 15 h GMT le jour de Noël et l’enregistrement audio officiel du discours sera diffusé en entier.

Il sera également disponible en anglais américain, australien, canadien et indien.

Avec de nombreuses familles et amis prêts à vivre un Noël complètement différent, les paroles de la reine seront plus que jamais nécessaires cette année.

Son message est susceptible de se concentrer fortement sur la réponse de la nation à Covid-19, et verra probablement le monarque louer les efforts de toutes les sections de la société, des travailleurs de première ligne et des travailleurs clés aux communautés, aux forces armées et aux organismes de bienfaisance.

«Après une année difficile, des millions de personnes de tout le Commonwealth attendront avec impatience le message de Sa Majesté la Reine le jour de Noël», Eric King, directeur d’Alexa Europe.

«En créant cette innovation mondiale, tout comme nous l’avons fait en 2012 avec la sortie du discours de Noël de la reine sur Kindle, nous espérons que davantage de personnes pourront profiter des paroles édifiantes de Sa Majesté.

«C’est vraiment un pour les livres d’histoire et montre à quel point la technologie a avancé depuis le tout premier discours a été prononcé en 1932.»

Le discours est l’une des rares occasions où la reine ne se tourne pas vers le gouvernement pour obtenir des conseils et est en mesure d’exprimer ses propres points de vue.

Elle a fait sa première émission de Noël, en direct à la radio, en 1952 – l’année de l’accession de Sa Majesté – et le message annuel a été diffusé pour la première fois à la télévision en 1957.

La première émission télévisée a été retransmise en direct depuis la Long Library de Sandringham, la Reine déclarant qu’elle espérait que «ce nouveau média rendra mon message de Noël plus personnel et plus direct».

Elle en a livré un chaque année, sauf en 1969, quand elle a décidé que la famille royale avait été suffisamment à la télévision cette année-là à la suite d’un documentaire sans précédent que la famille avait réalisé sur leur vie.

En 2012, le discours a été rendu disponible via Kindle, ainsi que 59 des précédents messages de Noël de Sa Majesté.

Rendre le discours disponible cette année à ceux qui possèdent des appareils Amazon Alexa est la dernière d’une gamme d’innovations technologiques conçues pour aider le message de la reine à atteindre le plus grand nombre de personnes possible dans le Commonwealth.