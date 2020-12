Message émotionnel d’Aislinn Derbez à la famille Derbez | Instagram

Actrice et mannequin Aislinn derbez Il a partagé sur Instagram un tendre message dédié à son père et ses frères ainsi qu’à sa fille et Alessandra Rosaldo où il est reconnaissant qu’ils fassent partie de sa vie, à travers une photo où ils apparaissent tous ensemble.

Malgré le fait que la famille Derbez soit un peu dysfonctionnelle, à commencer par le fait que les enfants de l’acteur Eugenio Derbez sont de mères différentes, ils ont réussi à devenir de grands amis et sont comme des frères et aussi leur père, cela est montré par chacun Ils ont une chance, au fil des ans, leur relation s’est tellement améliorée qu’ils ont déjà fait une émission de télé-réalité ensemble et sont sur le point de lancer la seconde.

La famille est rapidement devenue une célébrité et une tendance constante, c’est pourquoi ils ont partagé sur leurs réseaux sociaux, essentiellement grâce à leur relation de famille, comme nous l’avons déjà mentionné, ils sont tous enfants de mères différentes, donc l’éducation qu’ils ont reçue a également été un peu différent, mais ils sont tous d’accord sur l’amour qu’ils ont en famille.

Aislinn derbez Elle est la fille aînée d’Eugenio Derbez, qui lui-même a dit “tu es la meilleure chose que je ne voulais pas qu’il m’arrive”, cette phrase a été dite avec beaucoup d’amour à sa fille, même si leur relation à certaines occasions nous avons vu qu’elle est un peu lourde Ils s’aiment tous les deux beaucoup et sont très proches, d’ailleurs Aitana a été avec Aislinn avec qui elle a le plus partagé cela depuis qu’elle était petite parce qu’elle avait des conflits avec les mères de Vadhir et José Eduardo.

Peut-être que beaucoup doivent penser que nous sommes la “famille parfaite” et que tout est du miel sur des flocons … Et il est évident que non, puisque toutes les familles sont dysfonctionnelles, et pour rien nous sommes l’exception … ” Aislinn.

Pour l’interprète de “Elenita” dans la série Netflix La casa de las Flores, sa famille est très importante, d’autant plus que malgré leur différence, ils trouvent toujours un moyen de s’entendre, ils ont récemment lancé leur émission de télé-réalité “En voyage avec les Derbez “où nous avons appris un peu plus sur chacune de leurs personnalités.

En dépit d’être si différents, ils parviennent à se comprendre très bien, cela est également mentionné Aislinn derbez dans sa publication où ils apparaissent dans trois photographies différentes, dans la première ils apparaissent tous ensemble comme dans une carte postale dans laquelle ils sont à côté du Père Noël qui apparaît en arrière-plan, chacun porte une tenue différente, ils ont l’air assez décontractés.

Devant l’image on voit les belles dames et les deux belles princesses de la famille Aitana et Kailani, suivies de Vadhir, Eugenio et José Eduardo, elles étaient également accompagnées de Fiona leur bulldog.

Dans la deuxième image, Aitana, Fiona et Kailani apparaissent, assis ensemble souriant comme deux soleils, bien qu’ils soient si physiquement différents qu’ils conviennent qu’ils ont un grand charisme et une grande personnalité, la plus jeune fille d’Eugenio Derbez est extrêmement tendre avec sa nièce qui à son tour elle est curieuse et très intelligente.

Presque à la fin de sa publication Aislinn derbez Il a remercié chacun des membres de la famille individuellement.

Pour moi, c’est quelque chose que je chéris et que j’apprécie trop et bien que parfois nous ne nous comprenions pas ou que nous ayons des priorités et des points de vue différents, je crois que nous nous acceptons dans nos différences », a ajouté Aislinn.

La lecture de ce type de confessions ou de dédicaces d’une célébrité ne fait rien de plus que montrer son humanité, même si elle montre un peu de sa fragilité est quelque chose de vraiment tendre car on se sent identifié avec ses propos envers notre famille.

