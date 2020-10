À cette occasion, la pop star s’est montrée très critique contre ces applications et autres outils numériques qui permettent une modification excessive des traits du visage de leurs utilisateurs, car ils sont «très nocifs» pour tous les garçons et filles qui n’acceptent pas tel et tels qu’ils sont, en raison de la pression interne et externe qu’ils subissent.

Demi Lovato est contre la retouche numérique car elle dit qu’elle déforme la réalité. (Instagram / Demi Lovato.)

En ce qui la concerne, Demi Lovato Il a déclaré que voir ses photos modifiées ad nauseam pour afficher une image trop idyllique de lui (une tâche à laquelle ses propres fans se consacrent) est “offensant” et “dégradant”.

La chanteuse a laissé entendre que son apparence n’était même pas acceptée par ses propres fans, une dynamique très négative qui est précisément associée à ces normes absurdes dont souffrent surtout les pop stars comme elle.

“Parfois, le” fan art “peut sembler inoffensif, mais vous devez être prudent lorsque vous éditez constamment les photos de vos idoles. Vous devez éviter à tout prix tout ce qui pourrait conduire à renforcer ces normes de beauté, même si elles sont dirigées. censément faire l’éloge de vos acteurs, chanteurs ou mannequins préférés. C’est absurde et même insultant, très dommageable pour votre estime de soi », a-t-il expliqué sur ses réseaux sociaux.