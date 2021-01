M

esut Ozil a déclaré que rejoindre Fenerbahçe était un «rêve devenu réalité» après son atterrissage à Istanbul tard dimanche soir avant son transfert vers les géants turcs.

Le joueur de 32 ans avait six mois pour signer son contrat de 350 000 £ par semaine, mais il devrait renoncer à une partie des 7 millions de £ de salaire qui lui sont dus afin de pouvoir rejoindre Fenerbahce plus tôt.

Ozil a fait ses adieux à Arsenal dimanche avant de s’envoler pour Istanbul hier soir.

Une annonce officielle sur son transfert gratuit à Fenerbahçe devrait être faite cette semaine une fois que ses documents médicaux et les documents pertinents auront été complétés.

en relation

«Je suis très excité car j’ai toujours été fan de Fenerbahce. Mon rêve est devenu réalité pour moi », a déclaré Ozil hier soir à la chaîne de télévision du club de Fenerbahce.

«C’est pourquoi je suis très excité de porter le maillot. J’espère que je réussirai avec mes coéquipiers. Je espère que tout ira bien. Je souhaite le meilleur.

«Que Dieu les bénisse (les fans). Ils le soutiennent toujours. Nous savons déjà à quel point nous sommes une communauté de Fenerbahce.

«Ils l’ont montré à nouveau. Je suis très heureux. J’espère pouvoir les remercier sur le terrain. Je souhaite le meilleur.”

Fenerbahce suit Ozil depuis un certain temps et l’Allemand a été régulièrement lié au club qu’il a soutenu en grandissant. L’équipe de la MLS, DC United, s’est également intéressée au désir d’Ozil de jouer pour son club d’enfance et a aidé Fenerbahce à remporter la course pour le signer.

Cette décision met fin à son séjour à Arsenal, qu’il a rejoint pour 42,5 millions de livres sterling du Real Madrid à l’été 2013.

Ozil est tombé en disgrâce sous Mikel Arteta et il n’a pas joué pour Arsenal depuis mars dernier. Il n’était pas non plus inscrit par les Gunners dans leurs équipes de Premier League ou Europa League cette saison.

(Instagram / Mesut Ozil)

Lui et son agent, Erkut Sogut, ont précédemment été catégoriques sur le fait qu’il verrait son contrat à Arsenal, malgré son manque de football. Mais il est parvenu à un accord avec le club pour mettre fin à son accord tôt, bien que les termes de son accord avec Arsenal n’aient pas été divulgués.

Ozil devrait finaliser son déménagement à Fenerbahce dans les prochains jours et le directeur sportif du club, Emre Belozoglu, s’est dit ravi qu’un accord soit presque terminé.

«Je dis que le rêve d’enfance de Mesut, et le rêve de tous les gens de Fenerbahce, se réalisera», a déclaré Belozoglu hier soir.

«Mesut est l’une des plus grandes stars que le monde du football ait jamais vues. Nous avons une bonne équipe solide. Avec l’arrivée de Mesut, j’espère que nous passerons de très bons jours, gagnerons de superbes trophées. Nous avons deux à trois jours devant nous. Ensuite, nous faisons ensemble les annonces nécessaires.

Ozil a insisté sur le fait qu’il était apte à jouer pour Fenerbahce tout de suite bien qu’il n’ait pas disputé de match de compétition pendant 10 mois.

«Je n’ai pas joué de match depuis un moment, mais je suis en bonne forme physique, je n’ai aucun problème», a-t-il déclaré.

Arsenal joue à Newcastle ce soir et le départ imminent d’Ozil signifie qu’Arteta peut enfin passer d’un problème qui a dominé l’ordre du jour ces derniers mois.

Arteta se concentre sur ce qu’il espère être un avenir radieux avec de jeunes joueurs comme Bukayo Saka et Emile Smith Rowe, qui devraient tous deux commencer ce soir.

Kieran Tierney s’est remis du problème du mollet qui l’a empêché de participer au match nul 0-0 de jeudi dernier avec Crystal Palace et est sur le point de revenir.