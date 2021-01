M

esut Ozil a écrit un au revoir sincère aux fans d’Arsenal et a déclaré ensemble qu’ils avaient «créé des souvenirs qui dureront toute une vie» après avoir finalement terminé son déménagement à Fenerbahce.

Dans une lettre ouverte aux supporters, Ozil a déclaré que «les fans d’Arsenal resteront à jamais dans mon cœur».

L’Allemand a également remercié le directeur technique des Gunners, Edu, pour avoir aidé à trouver «une solution digne» jusqu’à la fin de son séjour à l’Emirates Stadium.

Ozil a écrit: “Il m’est difficile de mettre des mots sur l’amour que je ressens pour le club et les fans. Comment pourrais-je décrire huit ans de gratitude dans une seule lettre?

«Je serai un Artilleur à vie – aucun doute là-dessus. Je tiens à remercier le club pour ce voyage incroyable au cours des sept dernières années et demie.

«Le soutien que j’ai ressenti de la part de l’équipe et des fans pendant mon séjour ici a été vraiment incroyable et je serai toujours reconnaissant.

«Ensemble, nous avons remporté des trophées pour la première fois depuis des années et créé des souvenirs qui dureront toute une vie. Les fans d’Arsenal resteront à jamais dans mon cœur.

“Arsenal est un club de classe et de prestige, ce que j’ai ressenti à chaque fois que je marchais sur le terrain.

«Les joueurs, le personnel et la direction vont et viennent toujours – mais les valeurs et les fans du club resteront à jamais.

«Les principes de classe, de respect et de dignité ne doivent jamais être oubliés. Il est de la responsabilité de chaque personne du club de s’assurer qu’elle accomplit son travail au nom de ces valeurs.

«Je tiens à remercier Edu Gaspar pour avoir aidé à apporter une solution professionnelle et digne ces derniers jours, et je souhaite à tous les membres du club le meilleur dans leur tentative de continuer à ramener Arsenal au sommet, là où nous appartenons. “

Mikel Arteta a déclaré que les réalisations d’Ozil à Arsenal sont «incontestées».

Mikel Arteta explique sa décision de laisser Mesut Ozil quitter Arsenal

Ozil, qui a rejoint Arsenal depuis le Real Madrid pour 42,5 millions de livres sterling en 2013, a remporté la FA Cup quatre fois pendant son séjour à l’Emirates Stadium.

Arteta a déclaré: «Les réalisations de Mesut à Arsenal sont incontestées. Ce fut un privilège de jouer à ses côtés et, plus récemment, de l’entraîner. Sa créativité et sa vision ont conduit à de nombreux objectifs pendant son séjour sous le maillot d’Arsenal.

«Mesut a été au cœur de nombreux grands moments pour ce club au fil des ans, y compris ces trois victoires en finale de la FA Cup. Ces succès feront toujours partie de notre histoire. Nous remercions Mesut et lui souhaitons bonne chance avec Fenerbahce.