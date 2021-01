Ozil est dans les six derniers mois de son contrat de 350 000 £ par semaine et est en mesure de parler aux clubs étrangers avant un transfert gratuit cet été.

L’Allemand suscite l’intérêt du côté de la MLS DC United et du club turc Fenerbahce, qui pourraient le signer ce mois-ci s’ils parviennent à un accord avec Arsenal.

Les Gunners n’ont encore été contactés par aucun club, mais Arteta s’attend à ce que la situation s’accélère rapidement.

«Nous déciderons de ce qui se passera dans les prochains jours», a-t-il déclaré.

«Je pense que chaque joueur veut jouer au football, c’est pourquoi nous choisissons cette profession et nous avons tellement de chance de faire ce que nous faisons. Pour chaque joueur qui ne joue pas, c’est difficile.

«Je ne sais pas ce qui va se passer, évidemment maintenant il est libre de négocier avec d’autres clubs.

«Nous discuterons en interne de la meilleure situation pour lui dans un futur proche, avec le joueur et l’agent, et essayerons de trouver la meilleure solution pour tout le monde.

“Si quelque chose est réglé ce mois-ci, c’est parce que c’est bon pour les deux parties – pour Mesut et son avenir et bon pour le club.

«Si tel est le cas, nous avancerons, si ce n’est pas le cas, il continuera ici.

«Il s’est entraîné avec nous, mais il a eu quelques jours (de congé) parce que nous avons décidé de lui donner quelques jours pour quelque chose de personnel. Mais il s’est entraîné avec nous.

«Nous savons que nous avons un joueur vraiment important qui est l’un des joueurs clés de ces dernières saisons pour ce club de football.

«Nous avons dû prendre une décision, je l’ai prise, j’en connaissais les conséquences et je vais maintenant devoir en prendre une autre en janvier et nous mettrons en balance ce qui est bon pour le club, la meilleure chose pour l’équipe. et quelles sont les intentions du joueur et essayez de trouver les bonnes solutions.